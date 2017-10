—Sí, hablando de desagradables… Con Roger Waters, en Berlín: lo entrevisté cuando él venía a hacer The Wall, que hizo los nueve estadios de River. Estuve la noche anterior en el bar del hotel, había una cosa privada y me invitan. Ahí me presento, había algunos argentinos tomando una cerveza con él, hablando de Leonard Cohen. Al día siguiente yo tenía la nota a las tres de la tarde y pensé: "Este va a entrar y va a decir: 'Eh, ¿qué hacés Bebe? Estuvimos ayer a la noche chupando'". Me da la mano, se sienta, le digo: "Bueno, Roger, arranquemos. Contame un poquito de The Wall, este disco histórico que lo estás tocando por todo el mundo y ahora vas a la Argentina". Y me dice: "Si entrás en mi página de Internet, ahí tenés toda la explicación". Y ahí tuve la valentía, que no tuve con Madonna, que arrugué cuando me trató medio mal, paré la cámara y le dije: "Roger, todo bien, yo viajé 18 horas para estar acá. Si no tenés ganas de contestar… Esto es televisión, no es gráfica, que puedo buscar data y ponerla en la nota". Me dice: "Sorry, sorry". Como que reacciona y la nota arrancó bien.