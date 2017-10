"Soy realista. Ya no tengo esperanzas", confiesa Nora en la revista Pronto. "Quiero que Guillermo sufra lo menos posible. Me gusta que me sonría, que me mire. Pero a veces lo veo conectado a esas máquinas y es difícil. Si (él) pudiera hablar, pediría la eutanasia. No te quepa duda".