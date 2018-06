Esta película de acción y aventuras basada en el héroe y forajido Robin Hood del folclore inglés medieval, está dirigida por Otto Bathurst (Peaky Blinders, Black Mirror) y cuenta con guión de Joby Harold (Rey Arturo: La leyenda de Excalibur). Taron Egerton (Kingsman) interpreta al príncipe de los ladrones, mientras que Eve Hewson se meterá en la piel de Lady Marian, Jamie Foxx será Little John, Jamie Dorman será Will Scarlet, Tim Minchin dará vida a Friar Tuck y Ben Mendelsohn (Rogue One: Una historia de Star Wars) será el malvado Sheriff de Nottingham.