La herencia que reciben directamente los nietos aunque sus padres vivan

Cuando un familiar fallece, es común dudar acerca de como funciona el derecho sucesorio. A la hora de dejar en herencia bienes de abuelos a nietos, se dan una serie de circunstancias particulares recogidas por la ley, que dan lugar a casos y situaciones en los que un nieto puede recibir la herencia de sus abuelos de forma directa. Sin embargo, tal y como recoge el Código Civil, los nietos no son legitimarios de la herencia de sus abuelos salvo previo fallecimiento de sus padres.

La legítima es la fracción del patrimonio del testador, sobre la cual no tiene plena libertad para decidir debido a que la legislación asigna este segmento de manera obligatoria a ciertos herederos, conocidos como herederos forzosos. Según indica el artículo 933 del Código Civil, “los nietos y demás descendientes heredarán por derecho de representación, y, si alguno hubiese fallecido dejando varios herederos, la porción que le corresponda se dividirá entre estos por partes iguales”.

No obstante, en situaciones especiales, los nietos podrán heredar de sus abuelos de forma directa. En el caso de que su abuelo o abuela haya desheredado a su progenitor, el nieto tendrá derecho a la legítima parte que le correspondería a este. No obstante, el proceso de desheredación debe ser justificado judicialmente en el caso de haber abandonado, prostituido o corrompido al testador, de haber acusado en falso al testador de un delito que conlleve cárcel (en este supuesto la acusación debe haber sido declarada calumniosa) o por no haber denunciado la muerte violenta del testador.

Principales causas por las que un nieto puede heredar de sus abuelos

Efectivamente, los nietos pueden heredar de los abuelos principalmente en dos situaciones específicas:

Por fallecimiento de los padres antes de la sucesión : si los padres del nieto (hijos del fallecido) mueren antes que los abuelos, el nieto puede heredar directamente de sus abuelos por el principio de representación.

Cuando existe un testamento: los abuelos pueden especificar en su Testamento que desean que uno o varios de sus nietos hereden una parte o la totalidad de su patrimonio, independientemente de si los padres de estos nietos están vivos.

La importancia del testamento

El Testamento permite expresar la voluntad del testador respecto a su patrimonio. Sin embargo, en ocasiones, existe una discordancia entre los deseos del testador y la redacción técnica utilizada. Esta discrepancia puede convertir al Testamento en un documento que, lejos de asegurar la voluntad del testador, termina perjudicando sus intereses, dado que el patrimonio no se distribuye de acuerdo con sus intenciones.

Si los padres están vivos, los nietos pueden tener derecho a herencia directamente si así lo establece el Testamento de los abuelos. Este documento puede ser diseñado para desheredar a los hijos y asignar la totalidad o parte del patrimonio directamente a los nietos. De este modo, se asegura la voluntad de los abuelos, evitando interpretaciones posteriores sobre el reparto de la herencia tras su fallecimiento; por lo que es crucial una buena redacción del documento.