Llamó a un repartidor de comida para entregar un pedido y cuando lo vio no pudo contener la emoción

Una publicación en redes sociales conmovió a usuarios de todo el mundo. Maye, una mujer que trabaja en un local de pizzas y empanadas en Buenos Aires, compartió un video que rápidamente se viralizó, generando indignación y un fuerte llamado a la solidaridad.

En el video, Maye relata un encuentro particular que mantuvo con un repartidor de Rappi. Este hombre mayor, que llegó en moto con su teléfono celular en mano para entregar un pedido, llamó profundamente su atención. “Hoy me tocó entregarle el pedido a un repartidor de Rappi que me rompió el corazón”, escribió la mujer en la descripción del video.

Con gestos de emoción, Maye expresó: “Veo a tantos pendejos pidiendo por ahí en la calle. El mundo está al revés”. Su mensaje fue acompañado de una profunda reflexión sobre la realidad que enfrentan muchas personas mayores en busca de trabajo, y el impacto emocional que esta situación le causó.

La publicación desató una ola de solidaridad en las redes sociales. Usuarios de TikTok se unieron para buscar y ayudar al hombre que protagoniza el video. Muchos expresaron su indignación y plantearon la posibilidad de que este repartidor esté trabajando para complementar una baja jubilación aunque otros explicaron que a lo mejor no quería quedarse en su casa y decidió trabajar por placer.

“Todo es injusto. Él debería estar en su casita tomando algo caliente para el frío”, agregó Maye en el video. Su llamado a la solidaridad resonó entre los internautas, quienes se comprometieron a encontrar al hombre y brindarle apoyo en la medida de lo posible.

“Duele el alma ver esto. La verdad me quebré cuando sentí sus manos temblando. Sé que va a ir en cualquier momento y entre todos vamos a buscar la manera de ayudar a este abuelito hermoso”, concluyó la mujer.

El video obtuvo más de 130 mil reproducciones y superó los 10 mil likes. “Hola, ¿la próxima vez que lo veas podrías pedirle un alias? Entre todos podemos juntar plata al menos para unos guantes, debe tener frío en las manos”, “Es la persona correcta para que entre todos le cambiemos la vida… Si alguien lo conoce sería bueno contactarlo”, “Si pueden conseguir el contacto me interesaría ayudarlo”, “Un genio el abuelo”, “Por ahí el tipo es un jubilado que laburó toda la vida y no quiere quedarse en la casa mirando el techo. Me parece perfecto que trabaje mientras la salud le permita”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la red social.