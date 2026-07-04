El Orgullo 2026 de Madrid reúne a una multitudinaria marea arcoíris para clamar "disidencia y resistencia"

El Orgullo 2026 de Madrid ha reunido este sábado 4 de julio a una multitudinaria marea arcoíris que ha clamado "disidencia y resistencia".

La marcha ha arrancado pasadas las 19:00 horas desde la Plaza del Emperador Carlos V, bajo el lema '¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia'.

Desde su inicio, los participantes han avanzado cantando canciones como 'La revolución sexual', 'Todos me miran' y 'Este amor ya no se toca', mientras banderas arcoíris y con los colores trans se alzaban sobre la multitud.

La primera línea de la marcha ha contado con representación del Gobierno central, con los ministros socialistas Ana Redondo (Igualdad) y Óscar López (Transformación Digital) y la ministra de Sumar Mónica García (Sanidad).

Además ha acudido al evento la ministra Sira Rego (Juventud e Infancia), así como una delegación del Partido Popular, encabezada por Jaime de los Santos, y las representantes de Podemos, Ione Belarra e Irene Montero.

Según la FELGTBI+ y COGAM, organizaciones convocantes, en la manifestación han participado más de 100 grupos y 47 carrozas. Los organizadores, en declaraciones a medios antes de que comenzase la marcha, han llamado a la "movilización social" y a la "responsabilidad" colectiva durante la manifestación del Orgullo en Madrid.

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De la misma manera, han destacado los recientes avances legislativos, haciendo alusión directa a la aprobación de la ley que penaliza penalmente las prácticas de conversión, a las que han calificado de "torturas".

Durante el recorrido, por los altavoces, han animado a los asistentes a participar en la celebración: "¿Dónde están las personas del colectivo bisexual, los transexuales, las lesbianas, los gays?", han preguntado.

ABANICOS PARA EL CALOR

Para combatir las altas temperaturas de la tarde estival madrileña, que han superado los 36 grados, la movilización ha contado con miles de abanicos multicolores que no han dejado de agitarse en todo el recorrido, convertidos ya en el accesorio imprescindible y en un símbolo más de la jornada.

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Además de las personas que marchaban detrás de las pancartas, cientos de ciudadanos han tomado posiciones a lo largo del Paseo del Prado y Recoletos para ver el desfile.