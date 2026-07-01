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La Joaqui contó cómo cambió su vida gracias a una enseñanza de Cazzu: “Yo era una persona muy tonta”

La intérprete de “Butakera” destacó la influencia de su amiga en su crecimiento personal

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Frente a las cámaras, La Joaqui recordó la enseñanza que aprendió de su amistad con Cazzu y cambió su vida para siempre (Instagram)

Entre los vínculos más sólidos de la música urbana argentina, la amistad entre Cazzu y La Joaqui destaca por su profundidad y su historia compartida. La relación entre ambas comenzó mucho antes de que la fama llegara a sus vidas y, desde entonces, forjaron una hermandad que superó desafíos personales y profesionales. En cada etapa de sus vidas, ambas artistas han sido sostén y refugio mutuo, y así lo volvió a dejar en claro la intérprete de “Butakera” al referirse públicamente a una de las enseñanzas que Cazzu le dejó para siempre.

El nuevo testimonio se dio frente a las cámaras de ¡Siéntese quien pueda! (Fama Plus), programa de televisión estadounidense en español. Allí, la artista, cuyo nombre completo es Joaquinha Lerena De La Riva, se sinceró sobre la relación que la une con su colega y amiga. “Nos conocemos desde los trece años. Ahora que somos señoras en su tercera década, ¡nos terminamos de criar, muchachos!”, comentó entre risas y complicidad. Luego, se detuvo en el impacto que tuvo Cazzu en su forma de ver el mundo: “Julieta fue la que me enseñó a militar por las causas justas. Yo antes no era una persona tan agradable, era muy cerrada y muy tonta y muy enojada con no permitirme a mí misma ser quien yo era. Así que ella me ayudó un montón a integrar el intelecto a la militancia de lo que realmente considero justo”.

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La artista marplatense también reflexionó sobre el significado de la amistad, especialmente cuando la vida presenta desafíos. “La amistad es para siempre, en lo feo, en lo lindo, en lo difícil, en lo increíble. Hay un poema muy bonito que dice: ‘En la calle, codo a codo, somos mucho más que dos’. No es lo mismo irse a la guerra solo que de la mano”, señaló, citando a Mario Benedetti y dejando en claro que su lazo con Cazzu va más allá del compañerismo artístico.

cazzu la joaqui instagram
Uno de los tantos posteos que las artistas se han dedicado en las redes (Instagram)

No es la primera vez que la pareja de Luck Ra reconoce públicamente el papel fundamental que tuvo Cazzu en sus momentos más oscuros. En mayo de 2025, durante una entrevista en el ciclo Rumis (La Casa), la cantante recordó cómo su amiga llegó a salvarle la vida. En ese entonces, La Joaqui vivía en Fuerte Apache, atrapada en una relación tóxica y abusiva. Además de la violencia psicológica y emocional, su entonces pareja, que también era su productor y manager, la dejó sin recursos materiales y sin posibilidades de contacto con el exterior. “Estaba con mis bebés. No tenía ni celular, ni nada. Esta persona me los rompía constantemente”, relató, describiendo el nivel de aislamiento al que había llegado.

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En ese contexto límite, solo una posibilidad quedaba a su alcance: pedir ayuda a Cazzu. “El único teléfono que me acordaba de memoria era el de Juli (Cazzu)”, confesó La Joaqui, y así fue como, al encontrarse en un almacén del barrio, se animó a dar un paso determinante. “Le pedí el teléfono a una persona que estaba ahí y le mandé un mensaje a la cantante jujeña. Le puse si me mandaba un Uber y me fui a su casa”, contó.

En mayo de 2025, La Joaqui contó cómo Cazzu la ayudó a escapar de una relación abusiva en Fuerte Apache (Rumis - La Casa)

La reacción de Cazzu no se hizo esperar. “Mirá, a mí me queda esta casita en San Justo. Tenés seis meses ahí, pagos”, le ofreció, brindándole un espacio y un tiempo para pensar y reconstruir su vida. “Yo sabía que tenía seis meses para encontrarle una resolución a la situación”, recordó La Joaqui, quien además destacó que lo más especial fue la contención y el cariño que recibió tanto de la artista como de su familia.

No es solo especial ella. Su núcleo familiar entero es especial”, remarcó, haciendo referencia a la cercanía y el afecto que encontró en el entorno de Cazzu. “La importancia para la familia Cazzuchelli y todas las mujeres de esa familia, de comunicarse, de escucharse, de entender... Es como una contención muy especial”, expresó.

La historia de ambas artistas atraviesa escenarios, giras y éxitos, pero también momentos de crisis, reconstrucción y aprendizajes. Dos artistas que crecieron juntas y que, lejos de dejarse vencer por las dificultades, siguen apostando a la sororidad, la lealtad y la empatía. En cada testimonio, La Joaqui resalta la importancia de ese lazo: una amistad que no se mide en años, sino en las veces que una le tendió la mano a la otra, en lo feo y en lo lindo, en lo difícil y en lo increíble.

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