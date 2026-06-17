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Nathy Peluso impactó con sus fotos en microbikini: “En un sueño”

La cantante argentina-española se mostró relajada junto al mar y causó furor entre sus seguidores

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Las fotos sexies de Nathy Peluso en la playa
La publicación de Nathy Peluso en bikini desde la playa se convirtió en uno de los temas más comentados del día en redes sociales

La publicación de Nathy Peluso en bikini durante sus días de descanso a orillas del mar encendió la conversación en redes sociales. La artista argentina-española sorprendió a sus seguidores al compartir una serie de imágenes desde la playa, vestida con una microbikini naranja que, en cuestión de horas, se transformó en uno de los temas más comentados del día.

Para la producción en un ambiente solitario y relajado, la cantante de “Grasa” optó por un conjunto con un acabado satinado para realzar su bronceado. El corpiño triangular de breteles finos, ajustados en la espalda y el cuello y una parte inferior, de tiras laterales y cavada. Las imágenes no tardaron en cosechar reacciones: en menos de cinco horas, la publicación sumó más de 144 mil “Me gusta”, comentarios y reacciones que inundaron su perfil de elogios y mensajes positivos.

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La cantante acompañó las fotos con una frase breve: “En un sueño”. Esa simple declaración fue suficiente para que sus seguidores interpretaran el estado de ánimo de la artista y reforzaran la cercanía que ella mantiene con su comunidad digital.

Las fotos sexies de Nathy Peluso en la playa
Nathy Peluso compartió fotos con una microbikini naranja de dos piezas y la publicación superó los 144 mil Me gusta en menos de cinco horas

El impacto de las imágenes se reflejó de inmediato en la actividad de sus cuentas. Usuarios de Instagram y TikTok, donde la artista supera los cinco millones de seguidores, multiplicaron los comentarios sobre el look veraniego, el color del bikini y la confianza con la que Peluso se muestra frente a la cámara. “Que alegría verte feliz”, “Tú eres el sueño”, “Qué fuego mami” y “Qué sabrosura Peluso” fueron algunos de los mensajes que se sucedieron en redes.

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A la par de los elogios, se reavivaron las especulaciones y rumores sobre el aspecto físico de la cantante que surgieron los últimos días. Varios internautas se preguntaron cómo había logrado cambiar su silueta en el último tiempo y algunos sugirieron, sin pruebas, la utilización de medicamentos, un fármaco inyectable recetado para personas con diabetes pero conocido por causar pérdida de peso como efecto secundario.

Las fotos sexies de Nathy Peluso en la playa
Instagram y TikTok amplificaron la repercusión del look veraniego de Nathy Peluso entre más de cinco millones de seguidores

Desde el primer momento, la artista no evitó el tema. Con el humor que suele caracterizarla, Peluso enfrentó los rumores en sus propias redes: “Para las que estuvieron diciendo que yo uso ese medicamento, escuchame, no me entendieron, ¿cómo yo voy a dejar de comer?”, lanzó, dirigiéndose de forma directa a quienes habían alimentado la polémica.

La respuesta no se limitó a una sola frase. En un video, la cantante detalló su rutina diaria: “Gimnasio, cardio, peso, pilates, escalera, diez mil pasos al día o más. Pollo, pescado, espárragos, boniato, papa. ¿Qué te pasa? ¿Que yo voy a dejar de comer? Soy una mujer laburadora", sentenció, despejando dudas y reafirmando la importancia del esfuerzo personal en su transformación.

La cantante atribuyó su transformación física al gimnasio, el cardio, el pilates, los diez mil pasos diarios y una alimentación específica
La cantante atribuyó su transformación física al gimnasio, el cardio, el pilates, los diez mil pasos diarios y una alimentación específica

Para respaldar su declaración, Peluso compartió imágenes desde el gimnasio, mostrando parte de su entrenamiento y dejando claro que el ejercicio es una constante en su vida diaria. Esa transparencia alimentó el apoyo de gran parte de sus seguidores, que valoraron la honestidad y la frontalidad con la que se expuso a la discusión pública.

La presencia de Nathy Peluso en plataformas como Instagram y TikTok la posiciona como referente de una generación que construye su identidad en el mundo digital. Sus publicaciones, lejos de ser solo exhibiciones personales, funcionan como mensajes sobre cuidado propio, disciplina y autenticidad.

La repercusión del posteo de Nathy Peluso abrió una conversación sobre cuerpo, salud, bienestar y presión social en redes sociales
La repercusión del posteo de Nathy Peluso abrió una conversación sobre cuerpo, salud, bienestar y presión social en redes sociales

Al compartir fragmentos de su rutina y responder con ironía a las críticas, Peluso refuerza el vínculo con una comunidad que la acompaña en cada paso. El fenómeno de las imágenes en bikini se suma a una larga lista de episodios en los que la artista utiliza su voz y su imagen para instalar temas de conversación y desafiar prejuicios.

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