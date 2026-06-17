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El beso de la exesposa del Turco García y Emanuel Di Gioia en Gran Hermano Generación Dorada: “Mi marido me mata”

Mariela Prieto protagonizó un fogoso momento con uno de sus compañeros de casa durante la previa del primer partido de Argentina en el Mundial 2026

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En la previa del partido de Argentina y Argelia, los participantes elevaron la temperatura de la casa (Video: X)

La tensión que venía acumulándose durante semanas dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) encontró su punto de ebullición este martes por la noche, cuando Mariela Prieto y Emanuel Di Gioia se besaron por primera vez ante la mirada de sus compañeros y de millones de espectadores.

Todo ocurrió en el marco de una actividad vinculada al Mundial. Los participantes debían recrear imágenes de los festejos de la Selección argentina tras la consagración en Qatar 2022, y a Mariela y Emanuel les tocó representar una de las postales más recordadas de aquella celebración: una pareja besándose arriba de un semáforo. Fue Luana quien encendió la mecha con una frase dirigida directamente a la cámara donde el exfutbolista sigue el programa desde afuera: “Tienen que chapar chicos. Turco, mirá esto”.

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Emanuel se quedó quieto y no tomó la iniciativa. Fue Mariela quien se le acercó y lo besó, cumpliendo con la consigna mientras el resto de los participantes reaccionaba con gritos y festejos. La reacción de Prieto llegó de inmediato: entre risas y un evidente nerviosismo, soltó “Mi marido me mata”, dejando entrever que, al menos desde su perspectiva pública dentro de la casa, seguía considerando vigente su relación con el Turco García. Emanuel, por su parte, intentó descomprimir la situación con una frase dirigida a cámara: “Es Gran Hermano esto Turco, es un juego”.

Primer plano de Mariela Prieto y Emanuel Di Gioia besándose, con pintura facial azul y la bandera argentina. Al fondo, otra pareja en pantalla
Mariela Prieto y Emanuel Di Gioia comparten un fogoso beso en la previa del partido de Argentina Argelia

El episodio no hubiera tenido la misma repercusión de no ser por lo que ocurría en paralelo puertas afuera. Días antes, el Turco García había confirmado públicamente que ya no está en pareja con Mariela, una revelación que llegó varias semanas después del ingreso de ella al programa y justo cuando su cercanía con Emanuel comenzaba a ser cada vez más visible.

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Según explicó el exfutbolista, la separación se produjo en diciembre, y aclaró que no hubo ningún arreglo previo con Mariela en relación a su participación en el reality, aunque sí estuvo presente para despedirla el día que ingresó a la casa, un detalle que había llevado a muchos seguidores a creer que la relación seguía en pie. El Turco también dejó abierta una puerta: tiene intención de volver a hablar con ella cuando finalice su participación en el concurso.

Mientras tanto, Mariela no hizo ninguna referencia dentro de la casa a una posible ruptura. No mencionó la separación, no modificó su discurso sobre su situación sentimental y siguió presentándose como una mujer en pareja, lo que genera una contradicción evidente con lo que el Turco confirmó desde afuera. La tensión entre Prieto y Di Gioia no era nueva: desde hacía semanas, los fanáticos del programa seguían con atención cada intercambio entre ambos, miradas, bromas y una cercanía que crecía con cada jornada y que alimentaba las especulaciones sobre un vínculo que iba más allá de la convivencia.

El exfutbolista vivió un picante momento con la esposa del Turco García (Video: X)

Este no fue el único momento fogoso que protagonizó la mujer. Días atrás, junto a Brian Sarmiento protagonizaron un sensual baile en una de las fiestas que se organizan dentro de la casa. Al compás de “No se ve / Chingón”, el hit de DesaKTa2 que Sarmiento identifica como uno de sus favoritos dentro del reality show, los dos participantes protagonizaron una coreografía que no tardó en hacerse viral.

Las imágenes mostraron una secuencia de movimientos muy cercanos, con los cuerpos juntos y varias escenas en el piso que sus propios compañeros no pudieron ignorar. Varios hacían señas a las cámaras mientras observaban lo que ocurría frente a ellos, como subrayando la intensidad de lo que estaban presenciando. La grabación se viralizó en cuestión de minutos y desató una catarata de críticas en redes sociales.

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