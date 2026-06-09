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El inesperado encuentro entre Eva De Dominici y Sofía Vergara en Los Ángeles

En medio de su prometedora carrera en Estados Unidos, la actriz argentina sorprendió a sus fanáticos al posar junto a la reconocida figura colombiana en un evento lleno de famosos

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En medio de su ascendente carrera en los Estados Unidos, Eva De Dominici sorprendió al posar junto a al reconocida actriz y modelo, Sofía Vergara (Instagram)
En medio de su ascendente carrera en los Estados Unidos, Eva De Dominici sorprendió al posar junto a al reconocida actriz y modelo, Sofía Vergara (Instagram)

Eva De Dominici es una de esas figuras que no conocen límites ni fronteras: nació en Buenos Aires, creció frente a las cámaras y, con el paso del tiempo, convirtió la distancia en una aliada. Hace ya varios años que su vida transcurre entre Los Ángeles y el resto del mundo, donde cada proyecto la reafirma como una de las argentinas con mayor proyección internacional. Entre rodajes, maternidad y eventos de alto perfil, Eva logró instalarse en la elite de Hollywood sin cortar el hilo que la une al ambiente artístico local. Y ahora, en plena expansión, sorprendió a todos al encontrarse con Sofía Vergara.

La última señal de ese crecimiento llegó a través de su cuenta de Instagram, donde sorprendió a sus seguidores al compartir una postal junto a Vergara. La actriz colombiana, ícono global por su trabajo en Modern Family, Griselda y Fuera de serie, fue la anfitriona de un evento de alto perfil en Los Ángeles, Culture Makers. “Gracias a la anfitriona”, escribió Eva en sus historias, etiquetando no solo a Vergara sino también al evento que reunió a lo más destacado de la comunidad latina en el entretenimiento. La imagen de ambas, sonrientes y relajadas, rápidamente se viralizó, generando repercusión tanto en la prensa argentina como en medios internacionales.

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Culture Makers es uno de los festivales más importantes del calendario angelino, dedicado a celebrar el emprendimiento cultural latino y la diversidad en los medios, los negocios y el espectáculo. Vergara, como copresentadora y cara visible del evento, recibió a referentes de distintos ámbitos. En esta edición participaron figuras como Jessica Alba y David Bisbal, entre otros. La presencia de Eva De Dominici en esta selecta nómina no pasó inadvertida y confirma el lugar que la actriz argentina supo ganarse en la industria.

Sofía Vergara, con un vestido azul marino sin tirantes, y Eva De Dominici, con un traje granate y abrigo claro, posan sonriendo en un interior elegante con flores
Sofía Vergara y Eva De Dominici posan juntas con atuendos elegantes en un sofisticado evento, rodeadas de lujosa decoración y arreglos florales

Pero el presente de Eva no solo se mide por encuentros y fotos con celebridades. Desde abril, su nombre circula con fuerza en los portales especializados a raíz de los rumores sobre su desembarco en el universo de superhéroes de DC. La expectativa comenzó cuando se especulaba que era una de las favoritas para el papel de Máxima, una poderosa antagonista conocida por su carácter dominante y su enfrentamiento con Superman. El proyecto Man of Tomorrow, según periodistas estadounidenses como Jeff Sneider (@TheInSneider), habría usado la incorporación de Máxima, finalmente en manos de Adria Arjona, como cortina para tapar la verdadera búsqueda: la nueva Mujer Maravilla.

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Cuatro personas posan de pie en un evento nocturno al aire libre. De izquierda a derecha: una mujer, Sofía Vergara, Willy Chirino sosteniendo un trofeo, y Jésica Alba
Sofía Vergara y Jessca Alba en la celebración del evento Culture Makers, en Los Ángeles

La salida de Gal Gadot dejó vacante uno de los roles más codiciados y emblemáticos del cine contemporáneo. La expectativa en torno a quién será la próxima amazona crece semana a semana y, en ese contexto, De Dominici se posiciona como una de las opciones más fuertes. No solo cumple con los requisitos de presencia y talento, sino que su versatilidad y manejo del inglés la convierten en una candidata ideal para conquistar al público global. Durante la promoción de Balls Up, su dominio del idioma fue celebrado por medios y fanáticos, reforzando el entusiasmo de la comunidad latina y de los seguidores del universo DC.

La posibilidad de que Eva encarne a la Mujer Maravilla no es solo un rumor de pasillo. Según según versiones de medios estadounidenses y periodistas como Jeff Sneider (@TheInSneider), el personaje tendría una breve aparición en Man of Tomorrow a modo de presentación, para luego dar el salto a una película en solitario. El nombre de De Dominici sigue ganando fuerza entre los insiders y, aunque no hay confirmaciones oficiales, el interés de los estudios y la respuesta de los fans alimentan la ilusión de verla enfundada en el icónico traje.

Desde abril pasado, el nombre de Eva De Dominici resuena como una de las posibles candidatas a convertirse en la Mujer Maravilla (Instagram/X)
Desde abril pasado, el nombre de Eva De Dominici resuena como una de las posibles candidatas a convertirse en la Mujer Maravilla (Instagram/X)

Mientras tanto, Eva continúa sumando méritos y experiencias en Hollywood. Su agenda la mantiene activa entre castings, rodajes y eventos, pero no descuida su faceta de madre ni su conexión con Argentina, donde cada novedad sobre su carrera es recibida con orgullo. La foto junto a Vergara en Culture Makers no es solo una postal de glamour: es el reflejo de una artista que supo reinventarse, construir redes y posicionarse en la elite de la industria, sin olvidar sus raíces.

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