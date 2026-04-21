James Gunn incorpora a Adria Arjona como la poderosa Maxima en la secuela ‘Superman: Man of Tomorrow’

James Gunn, director de Superman, en podcast "Armchair Expert" con Dax Shepard (Armchair Expert)

Adria Arjona ha sido seleccionada oficialmente para interpretar a Maxima en Superman: Man of Tomorrow, la próxima secuela que definirá el rumbo del renovado universo cinematográfico de DC (DCU). Esta decisión, confirmada por The Hollywood Reporter y Variety, coloca a Arjona junto a figuras relevantes como David Corenswet, quien dará vida a Superman, y Nicholas Hoult, en el papel de Lex Luthor, bajo la dirección de James Gunn. El estreno de la película está previsto para el 9 de julio de 2027, y el anuncio ha incrementado las expectativas entre los fanáticos, ya que modifica la disposición habitual de superhéroes y villanos en el cine.

Perfil y trayectoria de Adria Arjona

La elección de Adria Arjona responde a su sólida carrera en ascenso, respaldada por una serie de proyectos tanto en cine como en televisión. En el ámbito de la ciencia ficción, uno de sus trabajos más reconocidos fue su participación en la serie Andor del universo Star Wars, donde su desempeño recibió elogios. También ha tenido roles en películas como Hit Man, Morbius, Parpadea dos veces, 6 en la sombra, Splitsville y Father of the Bride. Próximamente, integrará el reparto de una nueva versión de The Thomas Crown Affair, producida por Amazon MGM Studios, junto a Michael B. Jordan.

Este ingreso al universo DC implica para Arjona la oportunidad de afianzarse en una franquicia de alcance global y de expandir su audiencia más allá de los seguidores de la ciencia ficción, dirigiéndose a un público más amplio que ha apoyado el ascenso de otros intérpretes latinoamericanos en Hollywood. De acuerdo con medios especializados, Arjona fue seleccionada después de realizar pruebas junto a otras finalistas, entre ellas Eva De Dominici, Sydney Chandler y Grace Van Patten, lo que evidencia la competencia que hubo por el papel.

La nueva interpretación de Maxima en el universo DC

El personaje de Maxima, asumido por Arjona, es una reina alienígena proveniente del planeta Almerac, creada por Roger Stern y George Pérez en 1989 para los cómics. Maxima destaca por su fuerza excepcional, telepatía y habilidades de manipulación de energía. En la versión original de los cómics, su llegada a la Tierra responde al deseo de encontrar a Superman, quien considera el candidato ideal para perpetuar su linaje real. Su presencia suele implicar conflicto, y el personaje ha alternado entre ser antagonista y aliada, llegando a formar parte de la Liga de la Justicia. Esta capacidad de adaptación abre diversas posibilidades narrativas para futuras entregas del DCU.

El director James Gunn ha expresado recientemente su interés por la trayectoria de Arjona. Aunque en redes sociales se la vinculaba como posible opción para el papel de Mujer Maravilla, Gunn desmintió estos rumores y mencionó su relación profesional con la actriz desde 2016, cuando estuvo cercana a ser elegida para su película El experimento Belko. Según Gunn, la decisión de incluirla en Superman: Man of Tomorrow se basa tanto en su talento como en los vínculos desarrollados previamente en el ámbito profesional.

Detalles del rodaje y reparto confirmado

La producción de Superman: Man of Tomorrow, actualmente en fase de casting y preparación en Atlanta, ha confirmado un reparto que incluye a Rachel Brosnahan como Lois Lane, Skyler Gisondo como Jimmy Olsen, Sara Sampaio como Eve Teschmacher, Isabela Merced como Hawkgirl, Nathan Fillion como Guy Gardner, Edi Gathegi como Mister Terrific y Aaron Pierre como John Stewart (Linterna Verde). El antagonista principal será Brainiac, interpretado por Lars Eidinger, ofreciendo la promesa de un enfrentamiento entre Superman y un villano caracterizado por su complejidad e inteligencia sobresaliente.

En la trama de la película, Superman y Lex Luthor se verán obligados a unir fuerzas frente a la amenaza de Brainiac, un desarrollo argumental que plantea a dos viejos rivales como aliados por la supervivencia global. Este enfoque representa una variación dentro del género, que usualmente mostraba a estos personajes en oposición permanente.

(Disney)

Impacto y expectativas del público

La integración de Adria Arjona, de origen latinoamericano, ha generado una reacción positiva entre las comunidades que promueven una mayor diversidad en el cine de superhéroes. Para el público general, la elección de una actriz conocida pero no completamente vinculada al circuito comercial principal aporta frescura y un interés renovado a una saga que ha experimentado altibajos tanto en taquilla como en la crítica en los últimos años.

Por otro lado, la participación de Jason Momoa, pareja de Arjona, añade un elemento adicional de conexión en el universo DC: Momoa, quien interpretó a Aquaman en seis películas, dará vida a Lobo en Supergirl, cuyo estreno está previsto para junio. Esto apunta a una integración creciente entre historias y personajes en el nuevo enfoque dirigido por James Gunn.

Hasta el momento, los anuncios han sido recibidos con optimismo, aunque continúa la curiosidad en torno a la interpretación final que se dará de Maxima. Según declaraciones oficiales, tanto el guion como la organización de la producción mantienen el calendario previsto, posicionando la película como un evento central para Warner Bros. en el verano de 2027. Ante un público habituado a filtraciones y cambios de elenco en grandes franquicias, la expectativa es que las propuestas de consolidación e interconexión del DCU se materialicen y marquen el inicio de una etapa más estable y exitosa para estos universos compartidos.