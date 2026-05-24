Guillermo Coppola habló de su salud y contó por qué no quiere usar un aparato de oxígeno tras su problema respiratorio

Guillermo Coppola se sincera sobre su problema respiratorio y su mayor resistencia (Infobae en Vivo)

A casi tres meses de haber recibido el alta médica tras pasar una noche internado por un problema respiratorio, Guillermo Coppola compartió detalles sobre su estado de salud y los motivos por los que prefiere no utilizar un aparato de oxígeno portátil.

El exrepresentante de Diego Armando Maradona relató cómo avanza su recuperación y cuáles son sus hábitos y resistencias tras el episodio que lo llevó a la clínica. La figura del mundo del espectáculo y el fútbol explicó que continúa bajo tratamiento y mantiene una rutina supervisada por profesionales de la salud.

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“Estoy con un tema respiratorio, trabajando. Tengo un kinesiólogo, Eduardo Martínez, que es excelente, y me resisto al uso del oxígeno”, contó en dialogo con Telenoche (Eltrece). Ante la pregunta de Metzger sobre si esa negativa tenía que ver con cuestiones de imagen, respondió con sinceridad: “Sí, no me gustaría verme así”. Coppola reconoció que la posibilidad de mostrarse con un aparato de oxígeno le genera incomodidad y prefiere evitarlo en su vida cotidiana.

A pesar de esa resistencia, el empresario cuenta con un equipo portátil de oxígeno. Explicó que se trata de un dispositivo pequeño que puede llevar en el bolsillo y que suele tenerlo a mano: “El auto trato de dejarlo siempre cerca”. Reveló también que en ocasiones baja el aparato cuando asiste a la cancha, aunque nunca llegó a usarlo y solo lo haría si la situación lo requiere por una cuestión de fuerza mayor. “Me rehúso a usarlo, salvo que sea indispensable”, subrayó Coppola.

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Guillermo Coppola habló de su salud y contó cómo se encuentra a casi tres meses de haber recibido el alta (Candela Teicheira)

A principios de marzo, después de incertidumbre e inquietud, Coppola recibió el alta tras permanecer una noche internado. En ese contexto, una vez que se confirmó que el exrepresentante de Diego Maradona ya estaba en la comodidad de su hogar, sus seguidores dejaron aun lado la preocupación. Así las cosas, la figura del mundo del fútbol dialogó con Teleshow y contó cómo seguía su recuperación.

Fiel a su estilo, y dejando ver la energía que tenía, Coppola se mostró entusiasmado. “Arriba, arriba. Ya estoy en casa, estudio hecho, un catéter que determinó una hipertensión pulmonar”, comenzó diciendo durante la charla.

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Acto seguido, Guillermo resaltó que se iba a enfocar en su recuperación y seguiría atentamente las indicaciones médicas: “Así que ya tenemos diagnóstico y tratamiento a seguir”. Previamente, quien había confirmado su alta médica había sido su hija: “Está todo bajo control. Él se realizó unos estudios que estaban previstos para hoy a la mañana, por eso ingresó ayer. Todo fue planificado, no hubo ninguna urgencia. Se encuentra bien, bajo control. Se sometió a un cateterismo”, explicó Natalia Coppola, al detallar el procedimiento al que fue sometido su padre, en diálogo con este medio.

Guillermo Coppola confirma que sigue bajo cuidados médicos y evita usar oxígeno

Natalia agregó que Guillermo ya se encontraba en su domicilio y que el motivo de la internación fue únicamente para realizar controles médicos previamente pautados. “Él ya está en su casa, descansando. Solo eran estudios que debía hacerse. No presentaba malestar, aunque tenía algo de cansancio en la voz debido a la fibrosis pulmonar. Presentaba cierta dificultad para respirar, por eso se decidió hacerle un chequeo. Se buscaba confirmar el diagnóstico de hipertensión pulmonar y definir el tratamiento a seguir. Ingresó al sanatorio ayer, hoy por la mañana le hicieron el procedimiento y al mediodía volvió a su hogar. Está bien, está animado y conversando”, relató.

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Cinco años atrás, Coppola también atravesó una internación por un cuadro respiratorio severo, consecuencia directa del Covid-19. Desde ese momento, debió enfocarse en tratar la fibrosis pulmonar que le dejó la infección.

En ese entonces, con 73 años, el empresario estuvo internado en el Sanatorio Finochietto y confirmó su situación en diálogo con Teleshow. “Acabo de salir, estoy rumbo a casa para seguir recuperándome y volver al trabajo”, comentó.

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Respecto a su estado de salud, Coppola manifestó: “Me siento bien, pero no para festejar. Mucha gente preocupada me envió mensajes, buena energía y oraciones. Eso es muy valioso. Ya hablaremos, no quiero explayarme mucho. Justo hablaba con mi esposa sobre ese tema. Agradezco mucho a todos y mando un beso grande. Seguiré adelante, con fuerza. Por eso siempre me digo: ‘¡Animal! ¡Metele garra, animal!’”, expresó, y también agradeció el apoyo recibido durante su internación.