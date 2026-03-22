Evangelina Anderson cautivó a todos en la fiesta de Momi Giardina: cerca de Alex Pelao y sus amigos de Masterchef

En medio del agasajo a Momi Giardina, Evangelina Anderson disfrutó de una velada de diversión junto a sus excompañeros de MasterChef Celebrity (Instagram)

Después de varios meses de esfuerzo, emociones y competencia en las cocinas de MasterChef Celebrity (Telefe), el certamen llegó a su fin y consagró a Ian Lucas como campeón. Mientras el público comentaba el desenlace y las polémicas que marcaron la edición, Evangelina Anderson decidió dar vuelta la página y enfocarse en nuevos momentos de alegría. Lejos de los rumores que la vincularon con el ganador, la modelo y panelista optó por disfrutar de la vida y compartir los momentos más descontracturados de su presente. Así fue como, en la noche del sábado, Evangelina se sumó a la fiesta de cumpleaños de Momi Giardina, una de sus excompañeras de aventura en la competencia.

El evento, celebrado en un ambiente repleto de risas y música, reunió a varios de los protagonistas más queridos del ciclo, y Evangelina no dudó en registrar y compartir cada instante para sus seguidores. Uno de los momentos más divertidos de la noche llegó cuando Evangelina y Alex Pelao se animaron a bailar juntos la coreografía de “La Triple T”, el hit de Tini Stoessel. Frente a la cámara, ambos demostraron que el compañerismo y la buena onda traspasan la pantalla, improvisando pasos a la par y contagiando entusiasmo al resto de los invitados. Pero la pista de baile no tardó en llenarse: a la dupla se sumaron Marixa Balli y el Chino Leunis, quienes se animaron a mostrar sus dotes y sumaron pasos sensuales al ritmo de la canción, para alegría de todos los presentes.

La modelo junto a amigos y excolegas como Marixa Balli, Marley y Alex Pelao (Instagram)

La celebración continuó en un clima distendido y festivo. Al compás de “Vivir la vida” de Marc Anthony, Evangelina captó con su celular a Andy Chango, quien lucía un look completamente rojo y se robó las miradas haciendo equilibrio con una botella de cerveza mientras bailaba. Las carcajadas de Anderson quedaron registradas en el clip, mostrando que el espíritu de la noche era dejarse llevar y disfrutar.

A medida que avanzaba la fiesta, los momentos desopilantes se multiplicaron. Uno de los más comentados fue el protagonizado por la propia Momi, la cumpleañera, y Andy, quienes frente a todos los invitados protagonizaron un sketch improvisado en el que el músico intentaba conquistar a la madre de Momi, Fanny. “Para mí, estaba en una etapa de mi vida donde no creía en el amor”, comenzó Andy, mientras las risas y los comentarios cómplices inundaban el salón. “Hacía 15 años que no me enamoraba y no pensé que hubiera un varón o mujer que me valiera la pena vivir. Cuando conocí a Fanny, vi que tenía pareja, Sebas, bueno... Y hoy por hoy tengo un consuelo y una alegría. Eso es Momi”, bromeó, mientras los invitados coreaban “¡Padrastro, padrastro!” y ovacionaban el momento.

Como broche de oro de la velada, Evangelina subió un posteo en el que recopiló los mejores momentos de la noche. El breve clip mostró a diferentes figuras del certamen y de Telefe, como Marley, sumándose a la diversión entre risas, saltos y bailes. “¡Cómo los quiero! #CumpleMomi”, escribió Evangelina, emocionada por la energía del grupo y el gran momento vivido entre amigos, lejos de las polémicas y las tensiones que suelen acompañar a los realities.

Evangelina y Alex se animaron a realizar la coreografía de "La Triple T" (Captura de video)

La reacción de sus seguidores no se hizo esperar: los mensajes de cariño y admiración se multiplicaron en redes sociales. “Los amo, qué hermoso grupo”; “Sos la mujer más hermosa del país”; “Se ven tan lindos disfrutando de la vida”; “Eva, si te cruzo en una joda te llevo de after a comer un sándwich de milanesa a la Costanera”; “Qué hermosa estás, Eva”, fueron solo algunos de los comentarios que reflejaron el clima de alegría y complicidad que reinó en la fiesta.

Así, Evangelina Anderson dejó atrás las controversias y eligió disfrutar del presente, rodeada de amigos y colegas con los que compartió meses de trabajo, competencia y ahora, diversión. La fiesta de cumpleaños de Momi Giardina fue la excusa perfecta para celebrar la amistad, la risa y la posibilidad de reinventarse después de cada etapa. Entre coreografías improvisadas, brindis y momentos de pura espontaneidad, Evangelina volvió a mostrar el costado más alegre y desenfadado de su vida, reafirmando que, cuando se apagan las cámaras del reality, lo que queda es el valor de los vínculos y el disfrute de los pequeños grandes momentos compartidos.