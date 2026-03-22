Teleshow

Evangelina Anderson cautivó a todos en la fiesta de Momi Giardina: cerca de Alex Pelao y sus amigos de Masterchef

La modelo celebró el cumpleaños de la conductora con Marixa Balli, el Chino Leunis y Andy Chango, en una noche llena de música, coreografías y momentos virales

Guardar

En medio del agasajo a Momi Giardina, Evangelina Anderson disfrutó de una velada de diversión junto a sus excompañeros de MasterChef Celebrity (Instagram)

Después de varios meses de esfuerzo, emociones y competencia en las cocinas de MasterChef Celebrity (Telefe), el certamen llegó a su fin y consagró a Ian Lucas como campeón. Mientras el público comentaba el desenlace y las polémicas que marcaron la edición, Evangelina Anderson decidió dar vuelta la página y enfocarse en nuevos momentos de alegría. Lejos de los rumores que la vincularon con el ganador, la modelo y panelista optó por disfrutar de la vida y compartir los momentos más descontracturados de su presente. Así fue como, en la noche del sábado, Evangelina se sumó a la fiesta de cumpleaños de Momi Giardina, una de sus excompañeras de aventura en la competencia.

El evento, celebrado en un ambiente repleto de risas y música, reunió a varios de los protagonistas más queridos del ciclo, y Evangelina no dudó en registrar y compartir cada instante para sus seguidores. Uno de los momentos más divertidos de la noche llegó cuando Evangelina y Alex Pelao se animaron a bailar juntos la coreografía de “La Triple T”, el hit de Tini Stoessel. Frente a la cámara, ambos demostraron que el compañerismo y la buena onda traspasan la pantalla, improvisando pasos a la par y contagiando entusiasmo al resto de los invitados. Pero la pista de baile no tardó en llenarse: a la dupla se sumaron Marixa Balli y el Chino Leunis, quienes se animaron a mostrar sus dotes y sumaron pasos sensuales al ritmo de la canción, para alegría de todos los presentes.

La modelo junto a amigos
La modelo junto a amigos y excolegas como Marixa Balli, Marley y Alex Pelao (Instagram)

La celebración continuó en un clima distendido y festivo. Al compás de “Vivir la vida” de Marc Anthony, Evangelina captó con su celular a Andy Chango, quien lucía un look completamente rojo y se robó las miradas haciendo equilibrio con una botella de cerveza mientras bailaba. Las carcajadas de Anderson quedaron registradas en el clip, mostrando que el espíritu de la noche era dejarse llevar y disfrutar.

A medida que avanzaba la fiesta, los momentos desopilantes se multiplicaron. Uno de los más comentados fue el protagonizado por la propia Momi, la cumpleañera, y Andy, quienes frente a todos los invitados protagonizaron un sketch improvisado en el que el músico intentaba conquistar a la madre de Momi, Fanny. “Para mí, estaba en una etapa de mi vida donde no creía en el amor”, comenzó Andy, mientras las risas y los comentarios cómplices inundaban el salón. “Hacía 15 años que no me enamoraba y no pensé que hubiera un varón o mujer que me valiera la pena vivir. Cuando conocí a Fanny, vi que tenía pareja, Sebas, bueno... Y hoy por hoy tengo un consuelo y una alegría. Eso es Momi”, bromeó, mientras los invitados coreaban “¡Padrastro, padrastro!” y ovacionaban el momento.

Como broche de oro de la velada, Evangelina subió un posteo en el que recopiló los mejores momentos de la noche. El breve clip mostró a diferentes figuras del certamen y de Telefe, como Marley, sumándose a la diversión entre risas, saltos y bailes. “¡Cómo los quiero! #CumpleMomi”, escribió Evangelina, emocionada por la energía del grupo y el gran momento vivido entre amigos, lejos de las polémicas y las tensiones que suelen acompañar a los realities.

Evangelina y Alex se animaron
Evangelina y Alex se animaron a realizar la coreografía de "La Triple T" (Captura de video)

La reacción de sus seguidores no se hizo esperar: los mensajes de cariño y admiración se multiplicaron en redes sociales. “Los amo, qué hermoso grupo”; “Sos la mujer más hermosa del país”; “Se ven tan lindos disfrutando de la vida”; “Eva, si te cruzo en una joda te llevo de after a comer un sándwich de milanesa a la Costanera”; “Qué hermosa estás, Eva”, fueron solo algunos de los comentarios que reflejaron el clima de alegría y complicidad que reinó en la fiesta.

Así, Evangelina Anderson dejó atrás las controversias y eligió disfrutar del presente, rodeada de amigos y colegas con los que compartió meses de trabajo, competencia y ahora, diversión. La fiesta de cumpleaños de Momi Giardina fue la excusa perfecta para celebrar la amistad, la risa y la posibilidad de reinventarse después de cada etapa. Entre coreografías improvisadas, brindis y momentos de pura espontaneidad, Evangelina volvió a mostrar el costado más alegre y desenfadado de su vida, reafirmando que, cuando se apagan las cámaras del reality, lo que queda es el valor de los vínculos y el disfrute de los pequeños grandes momentos compartidos.

Temas Relacionados

Evangelina AndersonMomi GiardinaAlex PelaoMarixa BalliMarleyAndy ChangoCumpleañosMasterChef CelebrityChino Leunis

Últimas Noticias

Lali Espósito y Peter Lanzani juntos en una cena con amigos: la foto que disparó rumores de un futuro proyecto

En medio de un encuentro organizado por Javier Braier, los exCasi Ángeles se mostraron junto a otras figuras del espectáculo y generaron revuelo entre sus fanáticos

Lali Espósito y Peter Lanzani

El llamativo look urbano de Wanda Nara en China: cómo adaptó el free style al lujo asiático y se volvió viral

Lejos de seguir la moda al pie de la letra, la conductora acondiciona las tendencias a su gusto, apostando por combinaciones inesperadas y detalles de alta gama. ¿La nueva referente fashionista?

El llamativo look urbano de

Luke Cresswell, el creador de STOMP, antes de llegar a Buenos Aires tras 16 años: “El ritmo y el humor son universales”

En una entrevista exclusiva con Teleshow, el creador británico cuenta que planea disfrutar la música y la cultura porteñas. Y anuncia que el galardonado espectáculo, que se presentó en 50 país, llegará con nuevas coreografías y desafíos sobre el escenario

Luke Cresswell, el creador de

Fabio Alberti regresa al teatro con Peperino Pómoro y revive el humor de los ‘90: “Cada día se me ocurren cosas nuevas”

En exclusiva con Teleshow, el actor adelantó detalles de “La Apocalipsis Existe”, su nueva obra que reúne a sus personajes legendarios y suma sátira y delirio

Fabio Alberti regresa al teatro

El Chino Volpato relató cómo fue su lucha contra el cáncer para regresar a los escenarios: “Fue un baldazo de agua fría”

La vuelta de Midachi al teatro cobra un sentido especial luego de que el humorista compartiera su experiencia contra la enfermedad y el emotivo proceso de recuperación, que lo impulsó a mirar hacia el futuro artístico

El Chino Volpato relató cómo
DEPORTES
River Plate visitará a Estudiantes

River Plate visitará a Estudiantes de Río Cuarto por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

AFA dio a conocer el precio de las entradas para el amistoso entre Argentina y Mauritania: cuándo saldrán a la venta

La patada de Marcos Rojo a un compañero en la victoria de Racing sobre Belgrano por el Torneo Apertura

Guatemala celebra el histórico triunfo mundialista del boxeador Lester Martínez

Gran actuación del argentino Nico Varrone en una de las carreras más exigentes: se subió al podio en las 12 horas de Sebring

TELESHOW
Lali Espósito y Peter Lanzani

Lali Espósito y Peter Lanzani juntos en una cena con amigos: la foto que disparó rumores de un futuro proyecto

El llamativo look urbano de Wanda Nara en China: cómo adaptó el free style al lujo asiático y se volvió viral

Luke Cresswell, el creador de STOMP, antes de llegar a Buenos Aires tras 16 años: “El ritmo y el humor son universales”

Fabio Alberti regresa al teatro con Peperino Pómoro y revive el humor de los ‘90: “Cada día se me ocurren cosas nuevas”

El Chino Volpato relató cómo fue su lucha contra el cáncer para regresar a los escenarios: “Fue un baldazo de agua fría”

INFOBAE AMÉRICA

Ecuador investiga la muerte de

Ecuador investiga la muerte de un civil bajo custodia militar y crecen las denuncias de abusos en el marco del estado de excepción

El papa León XIV dijo que la violencia en Medio Oriente es “un escándalo para la humanidad”

Irán pone a Europa en su punto de mira con los misiles lanzados contra la isla Diego García: “Ya no hay vuelta atrás”

Eslovenia celebra unas reñidas elecciones legislativas en las que el primer ministro Robert Golob busca mantener el poder

La pasión de Frida Kahlo y Diego Rivera tendrá una serie en streaming