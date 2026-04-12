Valeria Lois recordó a su profesor de física en la radio y un inesperado mensaje conmovió a todos: “42 años de docencia valieron la pena”

El reencuentro de Valeria Lois con su profesor de física emocionó al aire en Radio Con Vos (Video: Instagram)

En medio de una entrevista distendida en el programa ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, emitido en Radio Con Vos y conducido por Ernesto Tenembaum, la actriz Valeria Lois protagonizó uno de esos momentos que trascienden lo anecdótico y se transforman en una historia cargada de emoción, memoria y gratitud. La actriz compartió al aire un recuerdo de su adolescencia que, inesperadamente, tuvo un eco décadas después y terminó en un reencuentro tan sorpresivo como conmovedor.

Todo comenzó cuando la actriz, que ganó popularidad por sus personajes en División Palermo, Guapas y brilla en teatro, cine y TV, rememoró una escena de su época escolar, en quinto año, cuando su vocación ya estaba clara pero aún debía enfrentarse a las exigencias del colegio. En ese entonces, un profesor de Física le reclamó un trabajo pendiente que podía definir su aprobación. Fue ahí cuando la joven Valeria, con la determinación que hoy la caracteriza, tomó una decisión que marcaría ese vínculo para siempre.

“Le dije: ‘Profe, por favor, apruébeme. Yo quiero ser actriz. Yo no quiero hacer Física’”, recordó entre risas, evocando la naturalidad con la que, incluso siendo adolescente, ya defendía su deseo de dedicarse a la actuación. Pero lo que más la impactó no fue solo su propio atrevimiento, sino la reacción del docente. “Yo vi cómo él vio”, repitió, haciendo referencia a esa conexión silenciosa, a ese momento en el que sintió que el profesor comprendió algo más profundo que una simple excusa para aprobar.

La actriz Valeria Lois revivió en una entrevista la anécdota escolar que marcó su relación con el profesor de física (Matías Arbotto)

La historia podría haber quedado ahí, como una anécdota más en el recorrido de la actriz. Sin embargo, el destino tenía preparada otra escena: ese mismo profesor, a quien Lois no volvió a ver desde entonces, había escuchado el relato en vivo y decidió escribirle un mensaje.

Lo que siguió fue uno de los momentos más emotivos de la charla. La locutora del ciclo leyó en voz alta el texto que el docente le envió a la actriz. “Valeria, querida, este mediodía viajaba plácidamente en mi auto escuchando la radio, que siempre escucho, cuando el conductor anunció tu presencia”, comenzaba el mensaje, situando la escena en un contexto cotidiano que rápidamente se volvió extraordinario.

El profesor continuó relatando el impacto que tuvo escuchar esa historia tantos años después. “No voy a detallar toda la nota, pero no pude evitar dejar caer una lágrima cuando contaste la anécdota de quinto año y me nombraste”, escribió, dejando en evidencia la emoción que lo atravesó en ese momento. La imagen de ese hombre, manejando por la ciudad y conmoviéndose hasta las lágrimas al escuchar el recuerdo de una exalumna, terminó de darle a la historia una dimensión inesperada.

La vocación actoral de Valeria Lois se revela en un diálogo sincero durante sus años de escuela secundaria en quinto año

Pero el mensaje no se quedó solo en la emoción. También incluyó una reflexión profunda sobre su propia vocación docente. “Hubiera querido pararme en medio de la avenida Lugones y salir corriendo para abrazarte”, expresó, en una frase que sintetiza el deseo de cerrar ese círculo abierto durante décadas. Y luego, en un cierre que terminó de conmover a todos, agregó: “La forma en que contaste, el lugar en que me pusiste y el cariño con que me recordaste me emocionó muchísimo”.

El docente también destacó el valor de su carrera como educador, resignificando años de trabajo a partir de ese gesto. “Gracias, Vale, por la emoción de hoy, por dejarme ver al mostrarme esa huella que quedó en tu corazón, que los 42 años que dediqué a la docencia solo por eso valieron la pena”, concluyó, dejando una frase que rápidamente se volvió el eje emocional del relato.

La reacción en el estudio fue inmediata. “Piel de gallina”, sintetizaron, mientras el clima se volvía cada vez más íntimo. Para Lois, el momento también significó un reencuentro simbólico con una parte de su historia, con ese instante en el que alguien, quizás sin saberlo del todo, validó su deseo de seguir un camino distinto.

La historia no solo conmovió al aire, sino que también tuvo un fuerte eco en redes sociales, donde colegas y seguidores reaccionaron con mensajes cargados de emoción. “Qué maravilla”, escribió la actriz Marina Bellati, mientras que Carla Peterson resumió el sentimiento general con un “Lloramos todos”. Otros usuarios coincidieron en la misma línea: “Lloro”, “Maravilloso todo” y “Qué gran profe de física, hizo a una legendaria actriz”, fueron algunas de las frases que se multiplicaron en el video publicado en Instagram.