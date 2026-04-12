El repudiable comentario de Yipio a Solange Abraham en Gran Hermano que encendió la polémica en las redes

Yipio utilizó un polémico comentario para referirse a Sol cuando vio que no cerró la puerta (Real Time/X)

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) atraviesa uno de los momentos más delicados y tensos desde el inicio de la competencia. La convivencia, a medida que avanza el certamen y quedan menos participantes, se volvió un campo de batalla donde las peleas, los insultos y los comentarios polémicos son cada vez más frecuentes, generando un fuerte impacto no solo dentro del reality sino también en las redes sociales. Esta vez, el foco de la polémica fue Yipio, quien quedó en el centro de la escena tras un comentario discriminatorio dirigido a Solange Abraham.

Todo se desató después de que Solange dejara la puerta de la habitación abierta. El hecho, en apariencia menor, bastó para desencadenar una reacción desmedida por parte de Yipio durante una charla con Daniela De Lucía en el cuarto. Sin filtro ni reparos, la participante uruguaya expresó: “Dani, capaz que esta nota no la hago yo. Dejá de asumir lo que quiere...”. Daniela intentó intervenir, pero Yipio la interrumpió con una frase que generó un inmediato repudio: “¿Esta mogólica no tiene puerta?”. Su compañera atinó a decir: “Es como...” justo cuando la puerta se cerró, pero Yipio insistió: “Esta estúpida…”. La incomodidad se palpó en el ambiente y la charla quedó marcada por la tensión.

El episodio rápidamente trascendió los muros de la casa y se viralizó en redes sociales, donde cientos de usuarios expresaron su indignación y pidieron una sanción ejemplar. Los comentarios se multiplicaron: “Después es ella la que habla de los valores”, “Es la primera en señalar a la otra persona, pero no se fija en cómo es ella”; “Ojalá la echen por discriminadora”; “La producción tiene que decirle algo”; “Yipio está cruzando líneas”; “Eso tendría que ser motivo de sanción”. La presión del público no tardó en llegar a la producción del programa, que se vio obligada a analizar la situación.

Yipio expresó su enojo y lanzó un polémico comentario contra Solange por dejar la puerta abierta (Captura de video)

Pero este no es un conflicto aislado. El enojo de Yipio con Solange no es nuevo, sino que viene arrastrándose desde hace varios días. La mala onda entre ambas crece con el paso del tiempo y parece no tener retorno. Yipio, directa, llegó a calificar a Solange como “una persona de mierda”, mientras que Abraham, lejos de quedarse al margen, ha centrado su estrategia en desestabilizar a Andrea del Boca, una de las mayores aliadas de Alarcón dentro del juego. La competencia, entonces, se libra en varios frentes: por un lado, los enfrentamientos verbales y personales; por el otro, las alianzas y los movimientos tácticos que buscan debilitar a los rivales más fuertes.

En este contexto de alta tensión, el miércoles pasado se conoció una noticia que sacudió la dinámica de la casa: Abraham fue elegida por La Casa de los Famosos de Estados Unidos, que se graba en México, para participar de un intercambio explosivo de participantes. En cuestión de días, Solange viajará al norte de América y, en simultáneo, un jugador del reality estadounidense vendrá a la Argentina para sumarse por un tiempo limitado a Gran Hermano. La decisión sorprendió a los jugadores y al público y, lejos de calmar los ánimos, terminó por encender aún más el enojo de Yipio, que no dudó en mostrar su peor cara ante la inminente partida de su enemiga número uno.

Ante la sanción recibida de manera colectiva, Yipio se quejó del comportamiento de Solange frente a las cámaras (Gran Hermano Generación Dorada – Telefe)

Sin embargo, la bronca de Yipio no se detuvo ahí. El motivo principal de su malestar tiene que ver con otra sanción colectiva impuesta por Gran Hermano. En ese entonces, la producción castigó a todos los participantes por haber infringido, una vez más, la estricta regla de los “gritos del exterior”, una de las normas más duras que rigen el certamen. Según trascendió, una de las responsables de los incidentes sería Solange, lo que terminó de desatar la furia de Yipio. “Yo estoy para ir a plantearle a Gran Hermano una ofrenda... porque nos sancionan por los gritos de ella que se va a México”, le dijo a Martín, evidenciando su fastidio. Martín, por su parte, no ocultó su esperanza de que la llegada de un participante extranjero sirva para que la producción envíe provisiones a la casa, ya que la sanción implica que esta semana no habrá prueba por el presupuesto y, en consecuencia, tampoco habrá compra de supermercado.

De esta manera, la convivencia dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada se encuentra en uno de sus puntos más críticos: sanciones, estrategias, discusiones y la inminente llegada de un participante extranjero ponen a prueba la paciencia y los nervios de todos los jugadores. Mientras tanto, el público sigue de cerca cada palabra, cada gesto y cada conflicto, a la espera de nuevas repercusiones y decisiones de la producción que puedan cambiar el rumbo del reality más visto de la televisión argentina.