El llanto de Belén Francese al hablar del caso de Ángel López: “No hay protección en las infancias”

La actriz se conmovió en La Noche de Mirtha al abordar la trágica muerte en Comodoro Rivadavia del niño de 4 años (Video: La noche de Mirtha/ Eltrece)

La conmoción generada por la muerte de Ángel López, el niño de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia tras ser revinculado con su madre por orden judicial, alcanzó también los estudios de televisión. En La Noche de Mirtha (El Trece), Belén Francese se mostró profundamente afectada al abordar el caso, apelando de manera enfática a la responsabilidad del Estado en la protección de los menores y causó polémica al hablar de la pena de muerte para agresores de niños como una solución extrema.

Durante su intervención en el programa conducido por Mirtha Legrand el sábado, Francese, muy emocionada, relacionó la tragedia con la actualidad personal de su propia familia: su hijo Vitto tiene la misma edad que Ángel. “No hay protección en las infancias. Yo no puedo terminar de ver la noticia. ¿Qué hace el Gobierno o la ley con esto? Porque no puede morir un niño bajo ningún punto de vista. No es un tema que se debate o que genera un gris, es algo que no puede pasar”, lanzó, entre lágrimas.

Angel López tenía 4 años. Falleció tras descompensarse en su casa. Los forenses detectaron lesiones en la zona craneal que abrieron la puerta a una investigación por posible homicidio

El caso de Ángel Nicolás López se suma a otras muertes de menores que han indignado a la sociedad argentina en los últimos años. En la misma mesa, Francese evocó el antecedente de Lucio Dupuy, aludiendo a la falta de respuesta institucional: “Me angustia mucho este tema. Ya pasó lo de Lucio. ¡Esto es abominable!”, manifestó. A lo largo del diálogo, Francese también arremetió contra el sistema judicial en los casos más emblemáticos: “¿Por qué ellas están con vida y el niño no? Hay algo que funciona mal”, sentenció al referirse a la madre y la madrastra de Lucio Dupuy.

En el mismo programa, la modelo insistió en que existen graves fallas en los mecanismos de protección estatal. “Hay un sistema totalmente roto que hace las cosas muy mal, porque todas esas muertes de esos pequeños inocentes, puros, que son lo más puro de la humanidad, podrían haber sido evitadas si hubieran sido escuchados”, se lamentó Francese.

“No hay protección en las infancias. Yo no puedo terminar de ver la noticia. ¿Qué hace el Gobierno o la ley con esto? Porque no puede morir un niño bajo ningún punto de vista", aseguró Belén Francese (La noche de Mirtha, Eltrece)

La exvedette fue aún más directa al referirse a las consecuencias jurídicas para los agresores de menores: “Cada vez mueren más niños indefensos y no hay una ley. Yo creo que si ponen una pena de muerte, tal vez, estos degenerados, inmundos, aberrantes, cuando ven eso, lo piensan un poquito más”.

La propuesta de Francese fue rechazada de inmediato por otros invitados al ciclo de Mirtha Legrand. El periodista Baby Etchecopar y la panelista Mariana Brey argumentaron en vivo que la reinstauración de la pena de muerte podría colocar en riesgo a personas inocentes. La discusión se tensó cuando Francese increpó a Etchecopar: “Estas personas que hacen estas aberraciones no pueden tener una oportunidad. ¿Vos pensás que puede tener una oportunidad esta persona que le arruina la vida a un niño? ¿Pensás que el preso sale y no vuelve?”.

Hacia el cierre de la discusión, ante las objeciones legales de los otros panelistas, Francese admitió que, en ausencia de la pena capital, deberían imponerse “mayores penas de prisión”. “Que se queden ahí hasta que ya está, que no puedan salir nunca más”, fue la propuesta alternativa de la actriz.

Investigan la muerte de un nene de 4 años en Comodoro Rivadavia

La investigación sobre la muerte de Ángel López en Comodoro Rivadavia dio un giro tras la autopsia. El fiscal Facundo Oribones confirmó: “El niño presentó traumatismos en la zona craneal”.

Ese hallazgo se sumó a otro dato que modificó el enfoque del caso. Oribones precisó: “Los golpes, como máximo, serían de hace diez días atrás”. La novedad desplazó el relato inicial de la madre y su pareja, que habían llevado al pequeño de urgencia al hospital al notar que no respiraba.

La autopsia descartó una causa natural y desplazó las hipótesis previas. Los médicos encontraron lesiones internas en la cabeza del menor, lo que motivó que la fiscalía pusiera a Mariela Altamirano y a su pareja como principales sospechosos en la investigación.

Ángel permaneció más de un día en terapia intensiva, pero no logró recuperarse. El caso generó conmoción en la ciudad, al revelarse que los golpes detectados tenían una antigüedad de hasta diez días, según el informe forense.