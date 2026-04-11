Sofisticación y frescura: Eva De Dominici se lució en un evento exclusivo en Hollywood

La actriz eligió dos opciones completamente diferentes (Video: Instagram)

Eva De Dominici acaparó todas las miradas durante el press day realizado en el W Hotel, donde deslumbró con una selección de estilismos de Zimmermann que marcaron el pulso de la primavera 2026. La actriz apostó por piezas clave de la colección, combinando sofisticación y frescura en cada aparición y demostrando por qué se consolidó como referente indiscutida de estilo en los eventos más destacados de la temporada.

Uno de los outfits más comentados fue el vestido largo en verde azulado, que aportó dinamismo gracias a su falda plisada y destacó por el contraste entre el escote deportivo alto y la espalda parcialmente descubierta. El cierre de broche tipo natación, situado de forma discreta en el centro de la espalda, permitió un acabado limpio y moderno, mientras que el forro interno añadió estructura sin perder ligereza. El diseño, de líneas alargadas y cuerpo ajustado, resultó ideal para moverse entre ambientes y para jugar con la luz del hotel.

Para los momentos más informales del evento, Eva eligió un conjunto en color crema que ofreció una alternativa refinada y fresca. El chaleco, en mezcla de lana y seda, destacó por su escote en V y su silueta corta, ajustada en la espalda con una pequeña hebilla, y sumó detalles como los bolsillos simulados y los botones dorados, que aportaron un brillo sutil.

Eva De Dominici posa elegante en la presentación de prensa de su próxima película, destacando su sofisticado atuendo y accesorios dorados (Instagram)

Eva se lució con un vestido asimétrico en color Tiffany

De Dominici eligió joyas de color dorado para acompañar el vestido

El short a juego completó el conjunto con su cintura alta, pliegues finos al frente y un dobladillo ancho y acampanado, logrando una presencia ligera y elegante. Los acabados internos, como el forro completo y el cierre de cremallera invisible, aseguraron el confort durante toda la jornada.

En las transiciones entre actividades y para salir al exterior, Eva llevó el abrigo tres cuartos, también en tono crema y mezcla de lana y seda, que se distinguió por el cuello alto, el cierre de doble botón, las tiras decorativas en hombros y puños y un cinturón extraíble que permitió ajustar la silueta. Los bolsillos funcionales y la abertura de ventilación en la parte posterior sumaron practicidad, mientras que los pespuntes y el forro integral reforzaron la sensación de lujo discreto.

Los accesorios, en especial las piezas de Bulgari en oro y líneas depuradas, acompañaron la propuesta con la misma lógica de sofisticación sin esfuerzo, aportando un toque de brillo y refinamiento sin sobrecargar los conjuntos. Cada prenda y cada elección, desde el vestido hasta el conjunto sastrero y el abrigo, se integraron orgánicamente en la dinámica del press day, y dejaron claro que la moda de Zimmermann, llevada por Eva De Dominici, marcó tendencia y redefinió la elegancia para esa temporada.

Por otro lado, apostó por un conjunto sastrero de color crema

Short, chaleco y joyas doradas fueron los elegidos de la actriz (Instagram)

La presentación de esta película llegó en medio de los rumores de que podría convertirse en parte del universo de DC. En el último mes, el nombre de De Dominici volvió a ser noticia tras conocerse que es una de las principales candidatas para interpretar a Máxima, la antagonista de la esperada secuela de Superman: Hombre del mañana. Dirigida por James Gunn, la nueva entrega de la saga, que tiene previsto su estreno mundial para el 9 de julio de 2027, generó gran expectativa tras el éxito de la primera película, que recaudó más de USD 600 millones en taquilla y marcó el inicio del renovado universo cinematográfico de DC.

La noticia fue confirmada por el medio especializado The Hollywood Reporter, que incluyó a Eva junto a otras tres actrices en la lista final de aspirantes al papel: Adria Arjona, Sydney Chandler y Grace Van Patten. Las pruebas de casting se realizaron en Atlanta, donde Gunn se encuentra trabajando en la preproducción del film. Según trascendió, la elección de la actriz que dará vida a Máxima es uno de los secretos mejor guardados de la producción, ya que el personaje representa una pieza fundamental en la trama: se trata de una reina y conquistadora alienígena, moralmente ambigua, que en los cómics ha sido tanto antagonista como potencial interés amoroso de Superman.