Daniela Celis reveló qué cualidades debe tener un hombre para conquistarla: “Sentís si hay tensión en el aire”

Tras su separación definitiva con Thiago Medina dio la lista de cualidades que tiene que tener su pareja (Video: La Jugada-Telefe)

La búsqueda del amor y los requisitos para encontrar pareja fueron tema de conversación en La Jugada, el programa de stream de Telefe dedicado a analizar Gran Hermano Generación Dorada. En medio del análisis y las bromas al aire, Daniela Celis se animó a detallar cuáles son las condiciones que debe cumplir un hombre para conquistarla. La espontaneidad de la charla y la complicidad entre los panelistas marcaron un momento distendido y divertido en el ciclo.

Todo comenzó cuando Mica Viciconte lanzó la pregunta decisiva: “¿Qué tiene que tener un hombre para conquistarte?” Lejos de esquivar el tema, aunque con humor, Daniela respondió: “Ay, Mica, ¿qué me preguntás? Estamos en el GH, La Jugada. ¿Qué me preguntás?” La insistencia de la conductora, respaldada por la producción, llevó a Celis a sincerarse sobre sus prioridades en el amor: “La esencia. El aura. A ver si vibra o no”.

La curiosidad en el estudio creció y Viciconte buscó una respuesta menos abstracta: “Ay, qué va, con un cosito así no me conquistás, dale. O sea, lo primero que uno ve”. Daniela, fiel a su estilo, definió: “La conexión”. La conductora no se dio por vencida: “No, qué conexión”. Pero Celis fue firme: “La conexión, a ver si hay piel o no hay piel. Sentís si hay tensión o no hay”.

Las conductoras del ciclo de streaming sorprendieron con su tenso ida y vuelta (Captura de video)

El diálogo se volvió cada vez más descontracturado, con preguntas filosas y risas compartidas. “¿Y con él la sentís?”, consultó una voz del equipo, a lo que Daniela prefirió responder con picardía: “No importa”. El estudio reaccionó con exclamaciones y carcajadas, mientras Viciconte proponía: “¿Podrían bailar un lento?” Celis, entre risas, esquivó la situación: “A esa palabra”.

Durante la charla, también se destacaron detalles de la atracción y el primer encuentro. “Ay, qué rico perfume”, lanzó Viciconte, en referencia al clima de coqueteo en el estudio. Daniela sumó una reflexión: “Che, en el amor...”. El ambiente lúdico se coronó con la promesa de una de las panelistas: “Ay, me encanta esto. Yo hasta que Dani no se enamore no paro este año, ¿eh?”

En ese marco relajado, Daniela Celis dejó en claro que para ella lo esencial es la energía compartida y la química que se percibe desde el primer instante. Para conquistarla, lo prioritario no es lo superficial ni una lista de rasgos físicos, sino esa conexión especial que, según sus palabras, se siente o no se siente desde el primer momento.

Daniela Celis cruzó a Nick Sícaro luego de que el ex Gran Hermano dijera: "Nos estamos conociendo"

Celis y Nick Sícaro protagonizaron un tenso cruce en vivo en el stream de Telefe. El intercambio ocurrió después de que Sícaro hiciera el día anterior un comentario que Celis cuestionó abiertamente y que desató repercusiones en redes y programas sobre rumores de romance en el mundo de Gran Hermano.

La referencia inicial surgió cuando Nick expresó: “Nos estamos conociendo. Ayer nos vimos por segunda vez y siento que hay una tensión y una muy buena conexión, pero por ahora tranqui”. Hoy, la misma frase sería tema central de debate entre ambos en el staff del programa en directo. Sícaro insistió: “Me parece una chica muy copada. Siento que pegamos muy buena onda”. Ante la pregunta por la posibilidad de algo más, remarcó: “Todo puede ser. Yo estoy soltero, ella dijo que está soltera también, así que si los dos estamos solteros, todo puede pasar”.

La tensión se hizo visible cuando Daniela Celis intentó aclarar la situación. Al escuchar que la especulación era que ella dejó a su anterior pareja por Nick, contestó: “¡Pará un segundo, que yo estoy soltera hace un montón de meses! No dejé a nadie por nadie. Con Nick no hablamos, no nos vimos, no nada, chicos. Lo único que pasó fue acá en el stream que jodimos dos veces y nada más”.

En vivo, Celis se dirigió al participante de la nueva edición de GH: “Nick, me estoy enterando que nos estamos conociendo. No sabía que nos estábamos conociendo”. Ante la respuesta de “Nos estamos conociendo, ¿o no?”, Celis replicó: “Para mí se fue todo al carajo ya, porque yo no dejé a nadie por nadie”. El debate se agudizó cuando el conductor mencionó mensajes y Celis insistió en que el comentario generó demasiada repercusión: “Entende una palabra, es como que queda un titular que regalaste a todos los portales”.