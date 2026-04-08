Andrea del Boca podría volver a Gran Hermano tras su accidente

Luego de su accidente la actriz podría regresar a la casa a pesar de haber abandona el reality (Video: Ángel responde-Bondi Live)

El 6 de abril, Andrea del Boca sufrió un accidente dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada que la obligó a abandonar el reality para recibir atención médica. Ante la gravedad de la situación y por indicación de los profesionales, la producción decidió que la actriz no regrese inmediatamente a la competencia. La noticia generó incertidumbre entre los seguidores y disparó un sinfín de rumores sobre posibles reemplazos y el futuro de Andrea en el programa.

En este contexto, Ángel de Brito aportó información clave al aire de Ángel responde (Bond Live) acerca de cómo podría resolverse la continuidad de Del Boca en el reality. Mariana Brey, panelista del ciclo, explicó que en las últimas horas se mencionaron diferentes opciones, como la posibilidad de que la hija de Andrea ingrese en su lugar, aunque rápidamente esa hipótesis fue descartada: “La hija no. La hija declaró en el streaming de Telefe que a la madre le gustaría, pero no está en los planes. Pregunté hoy y hasta la información que manejo hasta el momento, no tendría reemplazo Andrea del Boca”.

Según la información a la que accedieron los panelistas, la producción de Gran Hermano tendría la intención de esperar hasta el repechaje —la instancia del reality en la que ex participantes pueden volver a ingresar por votación del público— para que Andrea tenga una nueva oportunidad de regresar al juego. “La pueden meter en cualquier momento, pero lo que tienen intenciones es de esperar al repechaje y ahí volvería Andrea del Boca”, sintetizó de Brito. La fecha de ese repechaje, sin embargo, todavía no está definida y el hermetismo al respecto es total.

En la mesa de debate surgió la pregunta sobre si los médicos realmente le habían prohibido volver a la casa, o si se trata de una decisión estratégica de la producción para adaptar el formato y sostener el interés en torno a una de las figuras más fuertes de esta edición. Algunos panelistas incluso señalaron lo inusual que resulta que se baraje la posibilidad de un regreso especial, adaptado a las necesidades de una participante, en una casa que siempre se caracterizó por reglas estrictas y formatos inamovibles.

Por ahora, la situación permanece abierta y la expectativa de los fanáticos crece a la espera de la evolución de la salud de Andrea del Boca y la resolución final de la producción. El posible regreso de la actriz mediante un repechaje podría convertirse en uno de los momentos más comentados de la temporada, en un reality donde la flexibilidad y la adaptación de reglas parecen ganar terreno frente a la imprevisibilidad del juego y la popularidad de los participantes.

Los detalles de la internación de Andrea del Boca que difundió Ángel de Brito

El conductor de LAM (América TV) leyó al aire de su programa el parte médico de la actriz de Perla Negra. El informe clínico emitido tras el accidente, según se informó en el programa, no detectó lesiones de gravedad. El documento señalaba: “No se reconocen hallazgos en relación a patología traumática”. Este punto alimentó la especulación en torno a la verdadera magnitud del episodio dentro del reality.

Los panelistas sumaron datos relevantes sobre el paso de la actriz por el área de emergencias. Karina Iavícoli expuso que, aunque Del Boca fue atendida por guardia, no se practicaron ni cirugías ni suturas. “Me dicen que se le habrían movido un par de dientes”, deslizó la periodista, aportando una versión adicional sobre el estado físico de la artista.

Pilar Smith, también presente en la emisión, dejó flotando una incógnita: “Siempre hay misterio alrededor de Andrea”. Con esa frase, se consolidó la sensación de incertidumbre y se instaló el debate sobre si el accidente fue tan grave como se sugirió en un principio.

La internación de Andrea del Boca tras su accidente en Gran Hermano generó dudas respecto a la gravedad real de sus lesiones. Aunque se la registró con un nombre diferente y se mencionó un supuesto golpe, el parte médico oficial no confirmó lesiones traumáticas de consideración, lo que llevó a los panelistas a preguntarse si el episodio pudo haber sido sobreactuado para el show.