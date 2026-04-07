Calu Rivero festejó su cumpleaños en familia y en Río de Janeiro: “Hay algo en mí que sonríe”

Calu Rivero celebró su cumpleaños número 39 con su familia (Instagram)

Calu Rivero celebró su cumpleaños número 39 en Brasil y eligió compartir con sus seguidores no solo imágenes de la celebración, sino también una profunda reflexión sobre el momento vital que atraviesa. La actriz y modelo, fiel a su estilo, alternó entre el disfrute familiar, el relax y la naturaleza, y dejó en claro que este nuevo año la encuentra conectada con la gratitud, la alegría y el deseo de plenitud.

En el primer posteo de la jornada, Calu escribió: “Ayer cumplí años y hay algo en mí que sonríe. No es un número, es un pulso que celebra. Algo volvió y no sé explicarlo mejor, como el swell que ya venía sintiendo antes de romper. Casi siempre me repito remember to remember: que el mar está, la luna está, el sol, las estrellas. Todo está acá. Siempre estuvo. A los 20 me decía ‘tiempo al tiempo’. Hoy me digo que ahora es todo. No hay tiempo para dudar”.

Y siguió: “Me siento viva. Viva de verdad. Agradecida visceral, con ganas de todo y entendiendo, también, que todo ya lo tengo. Cumplí en resurrección y no lo sentí casual, pues elijo creer. Es como si esa energía que venía sintiendo lejos, ese swell, hoy me tocara. Y la recibo así: con los pies en la tierra, el cuerpo despierto, sin pedir más pero queriendo todo. Siento el eje, acá en la panza. Y una alegría que sube, sube, sube. No la freno. Renazco un poco, acá, ahora, siempre. Ashe”.

Calu celebró su cumpleaños en etapa, con una primera parada en Río de Janeiro

"Hay algo en mí que sonríe", escribió en la reflexión que compartió por su nuevo año de vida

Durante su estadía en Brasil pasó por el spa

El festejo tuvo distintos escenarios y registros. En una de las fotos más luminosas se la ve en la playa de Brasil, caminando por la arena con el morro de fondo, luciendo bikini y lentes de sol, con el cabello suelto y el cuerpo relajado. Las imágenes, tanto en color como en blanco y negro, transmiten frescura, vitalidad y el placer de estar conectada con el mar y la naturaleza.

La celebración incluyó momentos familiares y de ternura, como las postales abrazando a Tao, su hijo, rodeada de globos rojos, la torta de cumpleaños con velas encendidas en primer plano y la atmósfera cálida de un living decorado para la ocasión. En otras fotos, la actriz de Dulce Amor aparece organizando los globos junto a Tao y Bee, sus dos hijos con Aíto de la Rúa, reforzando el clima de juego y la alegría compartida.

El álbum de cumpleaños también sumó imágenes de autocuidado y relax: la actriz disfrutó de una sesión de spa, con burbujas, masajes y momentos de descanso envuelta en una manta, en un ambiente de tonos suaves y luz tenue. “El mejor regalo que me hice”, escribió junto a las imágenes, subrayando la importancia del bienestar personal y el amor propio.

La actriz decoró la casa con globos rojos

Calu junto a Tao, su hijo mayor

Aíto, la pareja de Calu, fue parte del festejo en el país vecino (Instagram)

En el posteo del festejo, la actriz decidió resumir el espíritu de la jornada: “Nada me hace sentir más niña, potencia viva, feliz cumpleaños para mí”.

El cumpleaños 39 de Calu Rivero fue una celebración íntima y expansiva, en sintonía con el entorno natural de Brasil, el afecto de la familia y la búsqueda de autenticidad y gratitud que la actriz elige priorizar en esta etapa de su vida.