Teleshow

Ian Lucas reveló a quiénes les donará el dinero que ganó en MasterChef Celebrity: “No es para mí”

A menos de una semana de quedarse con el título de la última edición del reality de cocina, el influencer dio a conocer el destino que tendrá el gran premio

Guardar

A menos de una semana de consagrarse como ganador, Ian Lucas dio a conocer a qué destinará el premio de MasterChef Celebrity (Instagram)

El jueves pasado, tras meses de esfuerzo, clases de cocina y desafíos bajo presión, MasterChef Celebrity llegó a su esperado desenlace. El reality de Telefe, que supo mantener en vilo a la audiencia con cada gala, tuvo una final emocionante en la que Ian Lucas y Sofi Gonet lucharon por el título. Finalmente, la fortuna y el voto del jurado se inclinaron por Ian, quien se consagró campeón de la última edición y se llevó todos los aplausos. Pero la historia no terminó ahí: a menos de una semana del triunfo, el influencer sorprendió al contar públicamente qué hará con el dinero del premio, una de las preguntas que más se repetían entre sus seguidores.

Fue a través de sus historias de Instagram donde Ian decidió develar el misterio y responder la gran incógnita. “Gente hermosa, para los que me preguntan qué voy a hacer con el premio de MasterChef que gané lo voy a donar, no es para mí. Va a ir la mitad para el Garrahan, que es un hospital de niños. Voy a comprar juguetes y los voy a visitar y les voy a regalar todo eso”, contó frente a cámara, con la naturalidad y cercanía que lo caracterizan. La noticia generó una cascada de comentarios positivos y mensajes de admiración de parte de sus fans y de quienes siguen el ciclo.

Pero Ian fue por más y explicó cómo piensa dividir el dinero: “La otra mitad va a ser para adoptar perritos de la calle. Le vamos a conseguir familia y vamos a hacerle regalos ahí. Así que ahí va a estar dividido mi premio, mitad y mitad, para los que me preguntaban”, completó. Así, el influencer dejó en claro que su participación en el programa no estuvo motivada por el interés económico, sino por un deseo de superación personal y de ayudar a quienes más lo necesitan.

Ian Lucas se consagró como
Ian Lucas se consagró como campeón de MasterChef tras imponerse sobre Sofía La Reini Gonet (Gentileza: Telefe)

La decisión de Ian no sorprendió del todo a quienes siguen de cerca su historia. La semana pasada, en diálogo exclusivo con Teleshow, el flamante campeón había anticipado sus intenciones solidarias. “El premio no va a ser para mí. Se van a enterar en unos días cuando lo cobre y todo. Seguramente haga un video mostrando que eso como llega se va, lo mío nunca fue por lo económico, sino fue un desafío personal para mí como persona y se cumplió”, aseguró. Y sumó una confesión que conmovió a todos: “Tuve una experiencia personal muy fuerte dentro del programa con una nenita chiquita de cuatro años que me veía todas las noches en el programa y falleció. Es la causa de a dónde va a ir el premio”.

El influencer se consagró en la competencia de cocina en su cuarta temporada con famosos (MasterChef Celebrity - Telefe)

En ese mismo sentido, Ian profundizó sobre el vínculo especial que lo marcó en la recta final del certamen: “A Oli la conocí más o menos un mes antes que termine la competencia. Los invité a merendar a ella y a la familia a mi casa. Y a los cuatro días falleció. Me mata esto, pero sí, fue hablar todos los días con la familia, todos los días diciéndome: ‘Tenés un angelito que está ahí apoyándote’. También fue una motivación de decir: ‘Mirá lo que causa uno’, que a veces no nos damos cuenta que acompañando a la gente con la tele, en la comida o con un vídeo de YouTube, que a veces digo: ‘Uh, no tengo ganas de subir vídeo’. Tal vez con ese video le cambiás el día a una nena que está en esa situación. Me tocó mucho toda esa historia”.

A menos de una semana de la final, Ian Lucas sigue celebrando, pero lo hace de una manera diferente: lejos de los flashes, apostando al bienestar de los chicos y los animales, y dejando en claro que, para él, ganar MasterChef fue solo el primer paso para devolver un poco de todo lo que la vida y el público le dieron. Una historia que inspira y que, más allá del certamen, deja una huella imborrable en quienes creen que la solidaridad también puede ser noticia.

Temas Relacionados

Ian LucasMasterChef CelebrityTelefePremioHospital GarrahanGanador de MasterchefReality show

Últimas Noticias

La nueva pasión de la China Suárez: se refugia en la espiritualidad con sorprendentes amuletos

En medio de su visita al país junto a Mauro Icardi, la actriz compartió su universo de protección ante sus seguidores. Cuáles son y para qué sirven

La nueva pasión de la

Carlos Baute habló de su relación con su hijo José Daniel, a quien reconoció hace 5 años: “Estamos muy orgullosos”

El cantante venezolano fue papá en su adolescencia y, luego de décadas sin tener vínculo, logró un acercamiento

Carlos Baute habló de su

Mauro Icardi y la China Suárez en el país: la salida con las hijas de Wanda Nara y los niños de la actriz

El regreso de la pareja a Argentina está marcada por acuerdos judiciales, la convivencia en “la casa de los sueños” de Nordelta como una familia ensamblada y la decisión de resguardar la intimidad de los menores

Mauro Icardi y la China

Facundo Arana contó cómo está su vínculo con María Susini en medio de rumores de reconciliación: “Es mi familia”

Entre versiones que indican una segunda vuelta con la madre de sus hijos, el actor habló en exclusiva con Teleshow sobre cómo continúa su relación con su expareja

Facundo Arana contó cómo está

El mensaje íntimo de Chechu Bonelli al superar su separación de Darío Cvitanich: “Hiciste lo mejor que pudiste”

Tras un período marcado por la ruptura del padre de sus hijas y el inicio de un nuevo romance con Facundo Pieres, la modelo publicó imágenes que evidencian su proceso de reconstrucción

El mensaje íntimo de Chechu
DEPORTES
Pateó al arco, la pelota

Pateó al arco, la pelota picó en un pozo y convirtió el gol más absurdo: “Apareció un topo en el campo”

Qué se necesita para afrontar el primer triatlón y disfrutar de la experiencia

“Nunca más”: los mensajes en el fútbol argentino a 50 años del golpe de Estado y los videos especiales de cinco clubes

El álbum de fotos de los atuendos de los jugadores de la selección de Francia antes de los últimos amistosos previos al Mundial

Un lujoso Lamborghini y una exclusiva campera de edición limitada: la glamorosa llegada de una estrella de Hungría al entrenamiento

TELESHOW
La nueva pasión de la

La nueva pasión de la China Suárez: se refugia en la espiritualidad con sorprendentes amuletos

Carlos Baute habló de su relación con su hijo José Daniel, a quien reconoció hace 5 años: “Estamos muy orgullosos”

Mauro Icardi y la China Suárez en el país: la salida con las hijas de Wanda Nara y los niños de la actriz

Facundo Arana contó cómo está su vínculo con María Susini en medio de rumores de reconciliación: “Es mi familia”

El mensaje íntimo de Chechu Bonelli al superar su separación de Darío Cvitanich: “Hiciste lo mejor que pudiste”

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador: el Club Deportivo

El Salvador: el Club Deportivo Águila enfrenta ultimátum de la FESFUT por deuda salarial

La base lunar de la NASA: claves de la ciencia, la tecnología y la cooperación en el espacio

Una reconocida marca retira más de 254.000 autos por una falla en la cámara de reversa que podría causar accidentes

Tabacalera china se fue de Uruguay de forma sorpresiva: dejó 40 personas sin trabajo y no pagó los despidos

Hatshepsut, la faraona de Egipto que desafió las reglas: una historia de poder, misterio y estatuas recicladas