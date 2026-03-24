Ian Lucas reveló a quiénes les donará el dinero que ganó en MasterChef Celebrity: “No es para mí”

A menos de una semana de consagrarse como ganador, Ian Lucas dio a conocer a qué destinará el premio de MasterChef Celebrity (Instagram)

El jueves pasado, tras meses de esfuerzo, clases de cocina y desafíos bajo presión, MasterChef Celebrity llegó a su esperado desenlace. El reality de Telefe, que supo mantener en vilo a la audiencia con cada gala, tuvo una final emocionante en la que Ian Lucas y Sofi Gonet lucharon por el título. Finalmente, la fortuna y el voto del jurado se inclinaron por Ian, quien se consagró campeón de la última edición y se llevó todos los aplausos. Pero la historia no terminó ahí: a menos de una semana del triunfo, el influencer sorprendió al contar públicamente qué hará con el dinero del premio, una de las preguntas que más se repetían entre sus seguidores.

Fue a través de sus historias de Instagram donde Ian decidió develar el misterio y responder la gran incógnita. “Gente hermosa, para los que me preguntan qué voy a hacer con el premio de MasterChef que gané lo voy a donar, no es para mí. Va a ir la mitad para el Garrahan, que es un hospital de niños. Voy a comprar juguetes y los voy a visitar y les voy a regalar todo eso”, contó frente a cámara, con la naturalidad y cercanía que lo caracterizan. La noticia generó una cascada de comentarios positivos y mensajes de admiración de parte de sus fans y de quienes siguen el ciclo.

Pero Ian fue por más y explicó cómo piensa dividir el dinero: “La otra mitad va a ser para adoptar perritos de la calle. Le vamos a conseguir familia y vamos a hacerle regalos ahí. Así que ahí va a estar dividido mi premio, mitad y mitad, para los que me preguntaban”, completó. Así, el influencer dejó en claro que su participación en el programa no estuvo motivada por el interés económico, sino por un deseo de superación personal y de ayudar a quienes más lo necesitan.

Ian Lucas se consagró como campeón de MasterChef tras imponerse sobre Sofía La Reini Gonet (Gentileza: Telefe)

La decisión de Ian no sorprendió del todo a quienes siguen de cerca su historia. La semana pasada, en diálogo exclusivo con Teleshow, el flamante campeón había anticipado sus intenciones solidarias. “El premio no va a ser para mí. Se van a enterar en unos días cuando lo cobre y todo. Seguramente haga un video mostrando que eso como llega se va, lo mío nunca fue por lo económico, sino fue un desafío personal para mí como persona y se cumplió”, aseguró. Y sumó una confesión que conmovió a todos: “Tuve una experiencia personal muy fuerte dentro del programa con una nenita chiquita de cuatro años que me veía todas las noches en el programa y falleció. Es la causa de a dónde va a ir el premio”.

El influencer se consagró en la competencia de cocina en su cuarta temporada con famosos (MasterChef Celebrity - Telefe)

En ese mismo sentido, Ian profundizó sobre el vínculo especial que lo marcó en la recta final del certamen: “A Oli la conocí más o menos un mes antes que termine la competencia. Los invité a merendar a ella y a la familia a mi casa. Y a los cuatro días falleció. Me mata esto, pero sí, fue hablar todos los días con la familia, todos los días diciéndome: ‘Tenés un angelito que está ahí apoyándote’. También fue una motivación de decir: ‘Mirá lo que causa uno’, que a veces no nos damos cuenta que acompañando a la gente con la tele, en la comida o con un vídeo de YouTube, que a veces digo: ‘Uh, no tengo ganas de subir vídeo’. Tal vez con ese video le cambiás el día a una nena que está en esa situación. Me tocó mucho toda esa historia”.

A menos de una semana de la final, Ian Lucas sigue celebrando, pero lo hace de una manera diferente: lejos de los flashes, apostando al bienestar de los chicos y los animales, y dejando en claro que, para él, ganar MasterChef fue solo el primer paso para devolver un poco de todo lo que la vida y el público le dieron. Una historia que inspira y que, más allá del certamen, deja una huella imborrable en quienes creen que la solidaridad también puede ser noticia.