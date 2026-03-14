El terrible accidente del ex Gran Hermano Lisandro Navarro con un perro: “17 puntitos”

Lisandro “Licha” Navarro sufrió un accidente con un perro que le provocó una herida en la oreja y requirió 17 puntos de sutura

Lisandro “Licha” Navarro, exparticipante de Gran Hermano 2023 y actual integrante del elenco de Sex, la obra de José María Muscari, generó preocupación entre sus seguidores en las últimas horas luego de compartir una imagen impactante en sus redes sociales. En la fotografía se lo veía con la oreja vendada y un breve mensaje que despertó la alarma de quienes lo siguen desde su paso por el reality: “17 puntitos”.

La publicación apareció en sus historias de Instagram y rápidamente comenzó a circular entre sus fanáticos. En la imagen, el influencer y actor mostraba parte de su oreja cubierta por una venda, lo que dejaba en evidencia que había sufrido una herida importante que requirió atención médica. La falta de explicaciones en un primer momento provocó una ola de preguntas entre sus seguidores, quienes comenzaron a preguntarse qué le había ocurrido exactamente. Con más de medio millón de seguidores en Instagram, Navarro mantiene una relación cercana con su público, por lo que el misterio en torno al accidente generó aún más curiosidad.

La respuesta llegó poco después a través del periodista de espectáculos Fede Flowers, quien decidió contactarlo para conocer de primera mano qué había pasado. Fue el propio comunicador quien dio detalles del episodio en su cuenta de redes sociales. “Le hicieron 17 puntos en la oreja a Licha”, reveló el periodista al explicar la gravedad de la lesión.

El ex Gran Hermano 2023 mostró en Instagram la impactante imagen de su oreja vendada, lo que generó gran preocupación entre sus seguidores

Según contó, el accidente ocurrió mientras Navarro trabajaba en un proyecto personal vinculado al cuidado de mascotas. En ese momento estaba realizando tareas de refacción en una quinta donde planea desarrollar una guardería para perros. Durante ese proceso ocurrió el incidente que terminó con su traslado a una clínica. “Estaba refaccionando una quinta, un proyecto de guardería para perros, y un labrador cachorro jugando le enganchó el aro y tironeó”, explicó Flowers. El resultado fue una herida que obligó a intervenir rápidamente a los médicos. El propio Licha describió el momento con crudeza al periodista. “Fui a la clínica con la oreja colgando”, contó.

A pesar de la crudeza de la escena, el ex participante del reality se encuentra fuera de peligro y evolucionando favorablemente. De acuerdo con el relato que compartió Flowers, el momento fue muy complicado, pero la situación logró resolverse sin mayores consecuencias. “Está bien, pero fue un momento complicado”, agregó el periodista al transmitir la información que le brindó Navarro.

El accidente ocurrió de forma inesperada y durante un momento cotidiano. El cachorro, que se encontraba jugando, terminó enganchando el aro que el influencer llevaba en la oreja y tiró con fuerza, provocando el desgarro que luego debió ser suturado. La imagen que compartió el ex hermanito evidenciaba el procedimiento médico al que fue sometido. La venda cubría gran parte de la zona afectada, lo que confirmaba que había recibido varios puntos de sutura para cerrar la herida.

El accidente de Licha Navarro ocurrió mientras refaccionaba una quinta para desarrollar una guardería de perros en proyecto personal

A pesar del susto y del dolor que implicó la situación, Navarro decidió no suspender sus compromisos laborales. Horas después del episodio, el propio actor mostró en sus redes que continuó con su agenda profesional. Actualmente forma parte del elenco de Sex, la reconocida obra teatral creada y dirigida por José María Muscari, en la que participa desde hace varios meses. Tal como dejó ver en sus historias de Instagram, logró presentarse con normalidad en el espectáculo, lo que llevó tranquilidad a sus seguidores, que habían quedado preocupados tras la primera imagen.

La carrera de Lisandro Navarro dio un giro importante tras su participación en Gran Hermano. Durante su paso por la casa más famosa del país logró consolidar una fuerte base de seguidores gracias a su personalidad directa y su presencia dentro del juego. Oriundo de Lomas de Zamora, tiene 34 años y antes de alcanzar la popularidad televisiva llevaba una vida muy distinta. Durante más de una década trabajó en el ámbito de las finanzas, actividad a la que se dedicó desde 2010 mientras también realizaba estudios vinculados al marketing.

Sin embargo, su participación en el reality de Telefe cambió por completo su rumbo profesional. Tras su salida del programa decidió apostar de lleno al mundo del entretenimiento. Impulsado por su pareja, María de los Milagros Leveratto, comenzó a explorar nuevas oportunidades laborales relacionadas con la exposición mediática que había ganado.

Desde su participación en Gran Hermano, Lisandro “Licha” Navarro desarrolló su carrera en los medios, el modelaje y apariciones en televisión nacional

El modelaje fue uno de los primeros caminos que eligió. Con su físico y popularidad en ascenso, empezó a realizar campañas para marcas de ropa y sesiones fotográficas que rápidamente tuvieron repercusión en redes sociales. Ese crecimiento también le abrió puertas en otros espacios. Participó en distintos proyectos vinculados al streaming, entre ellos el programa Los Bros, donde compartió conducción con ex compañeros del reality.

Además, en 2024 tuvo una aparición destacada en televisión cuando debutó como “Susano” en el regreso de Susana Giménez a la pantalla chica. En ese rol acompañó a la conductora durante el desarrollo del programa, ocupando el lugar que anteriormente había tenido Marcelo Benzima.