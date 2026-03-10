Tomás Rebord regresó al streaming en Blender y superó las 45 mil vistas en vivo

En medio de la presentación de la nueva programación de Blender, Tomás Rebord causó furor con su regreso (BLENDER)

El mundo del streaming argentino volvió a encender motores este lunes con el regreso más esperado por los fanáticos del “hagoverismo”: Tomás Rebord inauguró la tercera temporada de Hay algo ahí en Blender y no faltaron ni las sorpresas, ni la intensidad, ni una buena dosis de emociones mezcladas. El debut fue un verdadero fenómeno digital: más de 45 mil personas siguieron la transmisión en vivo, dejando claro que el ciclo mantiene su lugar de privilegio en la escena local.

Frente a una pantalla repleta de animaciones del canal y vestido con un elegante traje negro, Rebord arrancó la noche agradeciendo. “La verdad que estoy muy contento. Este es un tercer año de un ciclo extraordinario, tremendamente demandante, con vaivenes, con quilombo, con dificultades, como en todos los reputos (sic) laburos del mundo”, lanzó con su humor habitual. Y puso el foco en el equipo detrás de cámaras: “El grupo humano que tenemos en este programa es realmente maravilloso. Quiero pedir con total contundencia un fuerte aplauso para la producción”. El público acompañó con risas y aplausos, mientras el conductor se tomaba un momento para reflexionar sobre el sacrificio que implica hacer televisión en vivo en el ecosistema digital: “Te das cuenta del esfuerzo que se hace para chistes que duran cuatro segundos”.

Con más de 45 mil visualizaciones, Tomás Rebord hizo su regreso al canal (Gentileza de prensa)

No faltó la ironía en su presentación. “Ahora la gente cree que es IA, lo cual va a ser el nuevo grabado de este año. Pero este programa sigue teniendo eso: hacemos un caballo de madera gigante y salís de ahí. La gente lo arma, lo traslada, lo manda por la calle”, bromeó, reivindicando la esencia artesanal y caótica del show. Rebord también tuvo palabras de gratitud para Blender, el canal que volvió a apostar por su ciclo: “Este sigue siendo el lugar. No digo que sea siempre sencillo, uno se reca.. a pute...muchas veces, pero con todas sus dificultades, sigue siendo el lugar que dice: ‘Hagan este programa con todo lo que quieran y entretengan a la gente’”.

A lo largo de la edibordial, el conductor no dudó en recordar los hitos recientes, como el multitudinario show realizado a finales del año pasado. “Es impresionante. Cierro los ojos y veo el momento de los celulares. Han pasado tres meses, pero no hubo un espacio para decir: ‘Loco, hicimos un pu... Movistar Arena’”, expresó completamente incrédulo.

Pero la noche también tuvo espacio para la sinceridad y el bajón. Uno de los momentos más esperados fue cuando Rebord habló sobre la salida de Guille Aquino, quien cerró su ciclo en Blender y desde marzo se sumó al proyecto de Mario Pergolini en Vorterix. Lejos de optar por la polémica, el conductor eligió la honestidad: “Lamento decepcionar a muchas de las personas que vinieron esperando algún tipo de carnicería… Eso no me pasa, no me va a pasar y tampoco se los voy a brindar”. Y agregó: “Lo que sí voy a hacer, que no es muy habitual, es hablar en serio un momento. No creo que sea lo que esperan. Yo estoy un poco triste. Eso es realmente lo que me sucede”.

En su regreso a Blender, Tomás Rebord comentó la sorpresa que se llevó ante la salida de Guille Aquino del stream (BLENDER)

Con detalles nunca antes contados, Rebord relató su vínculo con Aquino, desde el surgimiento de la amistad hasta las negociaciones detrás de escena para que el ciclo pudiera continuar en Blender. “Le hicieron una oferta, aumentaba como el cincuenta por ciento. Estaba todo bien. Y recuerdo el llamado: ‘Por favor, ahora no enloquezcas’. Y él me dijo: ‘Estoy más cuerdo que nunca’. Acto seguido, la siguiente comunicación fue enterarme por Luquitas que estaba en Vorterix”, contó, entre risas y resignación.

La relación, reconoció Rebord, terminó de manera inesperada y dolorosa. “Lo último que vi fue este sábado una foto de Guille subiendo una imagen de mi mujer embarazada, con una especie de pequeño insane ass baby Aquino… Vi eso y pensé: ‘Voy a arrancar el sábado agarrándome a piñas con Guille Aquino’. Me desperté y busqué si tenía la dirección de su casa, listo para cagarlo a trompadas. Pero después hice lo que todo argentino de bien haría: preguntarle a su mujer qué tenía que hacer. Y a Sus le chupó un huevo. Ahí entendí que ya fue”, relató, arrancando carcajadas en el estudio.

Más allá del humor, el streamer aclaró que la distancia con su excompañero le generó tristeza y decidió dejar el tema en el ámbito privado. “Yo cuando la cosa me toca las emociones, tengo afecto, tengo amor en el medio, pero no estoy para hacer un espectáculo de eso. Solo quería dejar en claro hasta dónde llego yo. De acá en adelante, hablaré por teléfono y resolveré mi cuestión de orden personal como corresponde”, sentenció.

La foto que subió Guille Aquino y se refirió el propio Rebord en su regreso a Blender (Instagram)

Con este mix de celebración y catarsis, Rebord dejó inaugurada una nueva temporada que promete tanto entretenimiento como momentos de sinceridad. Hay algo ahí volvió para marcar agenda en el streaming, demostrar que se puede hacer show con honestidad y, por qué no, emocionar a su público en medio del caos. El fenómeno Blender sigue firme y el hagoverismo, más vivo que nunca.