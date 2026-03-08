Teleshow

Julieta Cayetina y su regreso a las tablas: “No solo trabajo con el humor, es parte de mi vida”

En diálogo con Teleshow, la autora y directora revela el proceso detrás de su obra “Al final las tragedias no mejoran a nadie”, una comedia dramática protagonizada por Miriam Odorico, Dalma Maradona y Cinthia Guerra, donde los prejuicios, la sexualidad y el deseo se cruzan

Guardar
La creadora habló con Teleshow
La creadora habló con Teleshow sobre el proceso creativo, la inspiración en su familia y el rol del humor para iluminar los momentos difíciles (Crédito: Gentileza Julieta Cayetina y Prensa)

La risa como refugio, la ironía como escudo y la ternura como salvavidas: Julieta Cayetina vuelve a apostar por el humor para hablar de lo incómodo, de lo triste y de esas microtragedias cotidianas que, aunque duelen, rara vez nos transforman del todo. Al final las tragedias no mejoran a nadie, la comedia dramática que escribió, dirige y lleva a cabo con un elenco de lujo, regresa a Timbre 4 y promete hacer pensar y reír en partes iguales. En una charla íntima y exclusiva con Teleshow, Cayetina abre su universo creativo, revela cómo sus propios recuerdos y vínculos familiares se colaron en la obra y cuenta por qué confía en el humor como la mejor herramienta para atravesar la vida.

La historia nos traslada a fines de los años 80, donde Berta y Luisa, encarnadas por Miriam Odorico y Cinthia Guerra, dos viudas que sobreviven a fuerza de chismes y rutinas, heredan un hotel rutero venido a menos. Sus días, y sus certezas, se ven sacudidos con la llegada de Cecilia, una joven embarazada dispuesta a romper esquemas y a parir en ese lugar. La aparición de Cecilia, encarnada por Dalma Maradona, empuja a las protagonistas a tomar decisiones inesperadas, enfrentarse a sus propios límites y redescubrir, con humor y ternura, su sexualidad y sus ganas de vivir intensamente.

El reestreno de la obra es este sábado 7 de marzo en Timbre 4, el espacio cultural de Boedo que se ha convertido en uno de los polos teatrales más atractivos de Buenos Aires. Allí, Cayetina apuesta una vez más a la dramaturgia honesta, el trabajo en equipo y la posibilidad de generar identificación en distintas generaciones de espectadores. Y, con el regreso a las tablas, su creadora desmantela todas las intimidades y detalles del proceso creativo que llevó a cabo para darle vida.

Julieta Cayetina junto al talentoso
Julieta Cayetina junto al talentoso elenco de su obra "Al final las tragedias no mejoran a nadie" y su productora (Crédito: Gentileza Julieta Cayetina y Prensa)

—El título de la obra es muy fuerte y directo. ¿Cómo nació esa frase y qué significa para vos?

—En realidad tiene un doble sentido. Cuando se habla de tragedias no me refiero a las tragedias grandes de la vida, esos golpes fuertes, sino a las microtragedias, esas situaciones cotidianas que uno exagera y dice: “Uy, me pasó tal cosa” y se instala en esa sensación de tragedia. Pensás que va a cambiar la actitud de alguien, pero la persona sigue siendo la misma. Surgió en una charla con amigas, hablando de alguien que había pasado por una de esas microtragedias y todas decían: “Seguro que ahora va a cambiar”, pero al final seguía igual, haciendo lo mismo y lo malo. Así que un poco surgió de eso, de que al final las tragedias no cambian a nadie.

—En la obra aparecen situaciones difíciles atravesadas por el humor. ¿Por qué decidiste combinar esos elementos?

En realidad es una comedia, no tiene drama. Toca temas que uno podría pensar como difíciles, como la viudez o la muerte, pero creo que todo depende del punto de vista. Yo quería hablar de esos momentos de la vida, mostrar que quedar viuda no significa que la vida se termina. La obra está situada a fines de los 80 porque me interesaba trabajar en otro contexto, incluir recursos de la época como los avisos fúnebres del diario, en vez de, por ejemplo, Tinder para buscar pareja. Yo soy de esa década, me crie con mis abuelas, la radio a todo volumen, leyendo el diario, y quería explorar esos recursos y esos momentos desde el humor.

Miriam Odorico y Dalma Maradona
Miriam Odorico y Dalma Maradona en plena función de la obra creada por Cayetina (Crédito: Gentileza Julieta Cayetina y Prensa)

—Le das la oportunidad a quienes no vivieron esa época de conocerla. ¿Pensaste para qué público era la obra?

—Sí, lo hicimos mucho en los ensayos. Estuve casi tres años escribiéndola y nos preguntábamos quién iba a venir a verla. Me sorprendió muchísimo la cantidad de gente joven que se acerca, le interesa la temática y disfruta la obra. Pensé que sería para público de cuarenta para arriba, pero viene mucha gente de veinte y de treinta años. Cosas como el teléfono fijo de dial para los más jóvenes es toda una novedad y les encanta descubrirlo.

—¿Qué fue lo que más te desafió a la hora de construir esta obra?

Soy muy exigente y, aún con la obra en escena, sigo ajustando y mejorando cosas. Además, abrí el proceso a las actrices, para que pudieran aportar ideas y sugerencias. Me gusta mucho el trabajo en equipo. El mayor desafío fue abordar temas como la sexualidad o la muerte desde el humor, sin caer en lo burdo. Sabía que iba a dirigir la obra mientras la escribía, así que fui muy atenta a que el humor no fuera forzado ni básico, sino que tuviera gracia y que la gente se riera desde ese lugar.

Julieta Cayetina junto a una
Julieta Cayetina junto a una de sus abuelas, Baba Eye, durante la década de los 90 (Instagram)

—¿Te resultó sencillo combinar el humor con temas difíciles o cotidianos en el escenario?

—Para mí es algo natural, porque no solo trabajo con el humor, sino que es parte de mi vida. En mi familia siempre usamos la ironía y el humor para atravesar situaciones, incluso las difíciles. Me resulta más fácil escribir desde el humor que desde el drama. Hasta en mis textos más tristes le encuentro algún matiz humorístico, porque así veo la vida.

—¿Tuviste alguna inspiración particular para la trama o los personajes?

Me crie con mi abuela y sus amigas. Siempre las acompañaba a cenar, al cementerio, a tomar algo. Era mi plan favorito y me llenaba de energía escuchar sus historias y anécdotas. Empecé a escribir ideas, frases, imágenes disparadoras que luego se transformaron en escenas. Estudié mucha dramaturgia y tuve la suerte de contar con la supervisión de dos grandes como Mauricio Kartun y Mariano Tenconi Blanco. Me ayudaron mucho, sobre todo a editar y a enfocarme en lo importante. Había mucho material y aprendí a recortar, a dejar solo lo que suma.

"Empecé a escribir ideas, frases,
"Empecé a escribir ideas, frases, imágenes disparadoras que luego se transformaron en escenas", explicó Cayetina sobre el proceso de crear su obra (Instagram)

—¿Pensaste en tus actrices mientras escribías la obra?

Sí, con Dalma (Maradona) somos amigas hace varios años y siempre quisimos hacer algo juntas. Atravesamos juntas los embarazos de nuestros hijos, nuestros hijos tienen la misma edad y también nos tomamos la maternidad con humor. Cuando escribí la obra, el personaje de Dalma, Cecilia, está embarazada y un día, en la radio, le dije: “Tengo una noticia buena y una mala”. Sabía que ella quería hacer teatro y este formato le iba a servir, porque con sus hijas tan chiquitas una obra comercial o de más días por semana se le iba a complicar. Le propuse hacer la obra y le avisé que iba a estar embarazada todo el tiempo sobre el escenario. Miriam Odorico es una actriz que admiro mucho, es súper exigente, siempre busca la excelencia y está predispuesta a trabajar en equipo. Este año se sumó Cinthia Guerra, que la vi en otra obra y me impactó su presencia escénica y su energía. Así que el trío es espectacular y la sinergia entre las tres es hermosa.

—¿Sentís que con esta obra lograron que el escenario sea un lugar para reírse de lo incómodo o lo triste, y que la gente salga pensando o con algo positivo?

Nos pasa mucho que la gente nos escribe después de la función o deja comentarios muy lindos en Internet. Nos cuentan desde qué lugar la obra los movilizó. Viene gente joven que quiere traer a sus madres, o madres que quieren traer a sus amigas. Hay gente que ya vino tres veces. No me gusta decir que quiero dar una enseñanza, pero sí compartir mi mirada del mundo. Si a alguien le sirve para despertar algo, aunque sea una fibra, me llena de emoción y gratitud. Si lográs que alguien se quede pensando es espectacular, pero no escribo con esa intención, sino desde mi búsqueda y mis experiencias. Si eso toca a alguien, es un regalo.

Entre las protagonistas se encuentra
Entre las protagonistas se encuentra Dalma Maradona, quien interpreta a Cecilia, una joven embarazada que irrumpe en la trama (Crédito: Gentileza Julieta Cayetina y Prensa)

—¿Cómo te sentís con el reestreno y qué esperás de esta nueva temporada?

Estoy feliz del elenco, de estar en Timbre 4, de apostar a un reestreno. Hacer teatro no es fácil, pero tenemos la suerte de vivir en una ciudad con mucha oferta y precios accesibles. Para mí lo importante es que la sala esté llena de risas y que la gente pueda venir a disfrutar. Hago hincapié en las entradas accesibles porque quiero que todos puedan venir. Son pocos los que pueden vivir del teatro, pero la satisfacción no pasa solo por el número de venta, sino por ver la sala llena y la gente disfrutando, aunque sea con descuentos o invitaciones.

—¿Qué otros proyectos tenés a futuro?

Estoy escribiendo un libro, aunque todavía no puedo contar mucho, pero ya tiene editorial y espero que pronto se publique. También estoy trabajando en proyectos audiovisuales y estudiando dramaturgia. Desde que fui madre, se despertó mucho mi necesidad de escribir y ahora me estoy dando el espacio para desarrollarme en eso, además de mis otros trabajos. Estoy muy contenta y agradecida por poder hacerlo.

Temas Relacionados

Julieta CayetinaAl final las tragedias no mejoran a nadieMiriam OdoricoDalma MaradonaCinthia GuerraReestrenoTimbre 4

Últimas Noticias

El regreso de Darío Barassi a la televisión: “No salgo a la cancha a ver qué pasa, salgo a ganar”

El conductor retoma las tardes de eltrece con Ahora Caigo desde este lunes 9 de marzo. En una entrevista exclusiva con Teleshow, se reconoce como “ambicioso por naturaleza” en su trabajo, cuenta cómo equilibra su vida familiar con lo laboral y revela sus proyectos como actor: “Tengo muchas ganas de volver al teatro”

El regreso de Darío Barassi

Lizy Tagliani contó su rápida reacción cuando le depositaron un sueldo importante por primera vez: “Va a repuntar”

La humorista y conductora reveló que el primer dinero grande lo ganó en Carlos Paz en 2015, y que hasta entonces no tenía ni siquiera una cuenta bancaria. Su veloz respuesta a la pregunta del productor: “¿Estás conforme?"

Lizy Tagliani contó su rápida

Sofía Pachano relató el impacto que tuvo en Aníbal la llegada de su hijo: “Le salvó la vida”

La bailarina contó en el programa de Mirtha Legrand las emociones que vive junto a su familia tras la llegada de su primer hijo y el cambio positivo en su papá

Sofía Pachano relató el impacto

Iliana Calabró celebró el regreso a casa de Coca, su mamá: “Sus oraciones le han llegado”

Luego de que su madre recibiera el alta médica, la actriz compartió un divertido video, recibiendo muestras de afecto de figuras como Georgina Barbarossa y Marcelo Polino

Iliana Calabró celebró el regreso

Ulises Bueno anunció que se recuperó del problema de salud que lo obligó a suspender un show hace 24 ahoras: "En condiciones"

El cuartetero, con un comunicado, confirmó su presencia en Río Cuarto tras cancelar su actuación en Bell Ville el último viernes

Ulises Bueno anunció que se
DEPORTES
Ganó 70 kilos con una

Ganó 70 kilos con una dieta de 7000 calorías diarias y se convirtió en el fisicoculturista más alto del mundo: “Antes me sentía como Goofy”

La peligrosa maniobra del nuevo piloto de Alpine en la Fórmula 2 que dio que hablar: “Nunca más terminará adelante mío”

Insólito: Oscar Piastri chocó su McLaren en la vuelta de salida y no correrá el Gran Premio de Australia de Fórmula 1

Locos por el fútbol: con 60, 70 y hasta 80 años, no se pierden los picados ni los campeonatos del Club GEBA

Se corre el Gran Premio de Australia de la F1: Russell es el líder y Colapinto se mantiene en el puesto 13

TELESHOW
El regreso de Darío Barassi

El regreso de Darío Barassi a la televisión: “No salgo a la cancha a ver qué pasa, salgo a ganar”

Lizy Tagliani contó su rápida reacción cuando le depositaron un sueldo importante por primera vez: “Va a repuntar”

Sofía Pachano relató el impacto que tuvo en Aníbal la llegada de su hijo: “Le salvó la vida”

Iliana Calabró celebró el regreso a casa de Coca, su mamá: “Sus oraciones le han llegado”

Ulises Bueno anunció que se recuperó del problema de salud que lo obligó a suspender un show hace 24 ahoras: "En condiciones"

INFOBAE AMÉRICA

Una explosión cerca a la

Una explosión cerca a la embajada de EEUU en Oslo: investigan si está relacionada al conflicto en Medio Oriente

El bien morir, un desafío para humanizar el final de la vida

Simone de Beauvoir: diez citas de la pionera del feminismo para entender “qué privilegio permitió al hombre realizar su voluntad”

Santiago Peña afirmó que Paraguay asumió un “rol activo” contra el crimen organizado al sumarse a la coalición liderada por Trump

El Salvador mantiene monitoreo del plan para apoyar a migrantes retornados