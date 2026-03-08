Juana Repetto mostró la cicatriz de su cesárea a casi un mes del parto: “El templo de mis tres hijos”

La actriz reflexionó a corazón abierto sobre los cambios en sus cuerpos y la marca que dejó su última cesárea (Instagram)

Juana Repetto volvió a ponerle voz y cuerpo a su experiencia con la maternidad. A casi un mes de haber dado a luz a su tercer hijo, Timoteo, la actriz abrió su intimidad en redes sociales y le mostró a sus seguidores una postal sincera: una imagen en primer plano de su abdomen, donde se ve la marca reciente de la cesárea y las huellas que dejaron sus tres embarazos. Fiel a su estilo, decidió abrir paso a una reflexión profunda sobre el amor propio, los cambios físicos y la presión social que sienten muchas mujeres después de ser madres.

“Gracias cuerpecito por haber sido el templo de mis tres hijos, gracias por haberles dado absolutamente todo lo que necesitaban durante su gestación y tantísimos años más alimentándolos también una vez afuera”, escribió Juana, agradecida y conmovida. “Te agradezco con mi vida entera, gracias por permitirme traer al mundo a las tres personas más importantes de mi vida”, continuó, poniendo en palabras el sentimiento profundo de quienes atraviesan el puerperio y la transformación física y emocional que implica ser madre. Sin embargo, lejos de romantizar el proceso, Juana también se animó a exponer las dificultades y la lucha interna con los mandatos de belleza y la autoexigencia. “Toda una vida luchando contra el espejo y lamentablemente contra una sociedad que espera de nuestros cuerpos algo que algunas pocas consiguen saludablemente”, reflexionó con crudeza.

“Seguiré tratando de amarte y aceptarte así como sos. Prometo cuidarte para poder compartir y gozar muchos años más de las tres personitas que trajimos a este mundo”, agregó, en un mensaje cargado de amor propio. Juana también habló de la transformación natural que experimentó su cuerpo después de tres embarazos y del deseo de abrazar esa nueva versión de sí misma. “Ya tomarás una nueva forma, quizá distinta a todas las anteriores y si no, espero poder amarte así como estás, como estés, como seas… porque me lo merezco”, cerró, generando una ola de empatía y apoyo entre sus colegas y seguidoras.

Ante las palabras de Repetto, la publicación recibió mensajes de cariño y acompañamiento. Amigas famosas como Celeste Cid y Mica Vázquez, junto a cientos de seguidoras, le dedicaron palabras de aliento: “Sos tan lo más, Juani”; “Benditos nuestros cuerpos”; “Es una cicatriz del amor”; “Gracias por compartir tu experiencia con nosotras”; “Cada palabra tuya me representa”; “La cicatriz más linda que una mujer puede tener”.

Esta no es la primera vez que Juana se refiere con crudeza y realismo a los cambios después del embarazo. El jueves pasado, la actriz volvió a usar sus historias de Instagram para hablar sin vueltas sobre una preocupación muy real: el cuerpo posparto y la ropa. “Me estresa la ropa”, confesó al comenzar su descargo. Luego, intentó poner en perspectiva el momento que está viviendo y recordó: “Es como que me veo y digo ‘bueno, es mi cuerpo, está volviendo’. Hasta hace menos de tres semanas estaba embarazada”. Pero la sinceridad se impuso: la situación se complica cuando intenta vestirse para salir. “Todo bien, pero cuando me quiero ir a vestir y no hay nada que me quepa…”, explicó, mostrando su frustración ante el placard.

Juana contó que muchas de las prendas que usaba antes del embarazo todavía no le entran, por lo que sigue recurriendo a la ropa de maternidad. Además, se refirió a los comentarios en redes que, lejos de ayudar, la incomodan aún más: “Encima ustedes me ponen ‘Ay, dejá de tener los mismos vestidos’, ‘No deberías ponerte los vestidos que usabas embarazada’, ‘Estás vestida igual hace cinco meses’”. Su respuesta fue tan directa como su estilo: “Y sí, no me entraba otra cosa”. Y reforzó: “Sigue sin entrarme otra cosa”. La actriz también habló del aumento de peso que experimentó durante la gestación: “Porque no es que subí de peso solo la panza. Tengo, o sea, engordé un montón. Me fui al car…”, admitió, sin rodeos.

A pesar de las dificultades, Juana aseguró que ya empezó a dar pequeños pasos para recuperar su rutina y sentirse mejor en su cuerpo. Reveló que consultó con su partera sobre la posibilidad de retomar actividad física. “Hoy le pregunté a mi partera si ya puedo salir a caminar”, explicó. La respuesta fue positiva, aunque con limitaciones: “Me dijo que sí, que levantar peso y eso todavía no, pero salir a caminar, sí”. Con esa autorización, Juana adelantó su próximo objetivo: “Así que voy a empezar a caminar y me voy a ordenar con las comidas porque quiero que me entre mi ropa”.