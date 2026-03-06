Guillermo Francella, tajante con los rumores de romance con Elba Marcovecchio

El actor puso fin a los rumores con la abogada

El cumpleaños de Baby Etchecopar, celebrado el 24 de febrero, se convirtió en el epicentro de rumores tras la coincidencia entre Elba Marcovecchio y Guillermo Francella. Bastó una conversación de apenas 15 minutos entre ambos, en la que se los vio cerca, para que surgieran versiones sobre un posible romance, alimentadas por la atención mediática y la circulación en redes sociales.

Consultado sobre el tema en Radio La Red, durante el programa de Toti Pasman, Guillermo, recientemente separado de Marynés Breña luego de 36 años casados, eligió bajar el tono y aclarar la situación con su característico humor y bajo perfil. Pilar Smith le preguntó directamente cómo se sentía ante la exposición: “¿Cómo te sentiste verte en todos los programas de espectáculos que se hablaba de tu cercanía con Elba Marcovecchio en el cumpleaños de Baby Etchecopar? ¿Cómo lo tomaste?” Francella respondió entre risas: “Había ido al cumpleaños de Baby, obvio. Había ido al cumpleaños de Baby y conversé con todo el mundo. Igual que conversé con ella un segundito ahí al lado de la parrilla y pasó eso. Pero bueno, un poco es lo que también genera este encendido, genera redes y bueno, este universo nuevo, Pili, que hay que adaptarse, nada más”.

Smith insistió sobre el salto de una simple charla a la construcción mediática de un romance: “No te molesta porque ya viste romance, se hablaba ayer un montón, ¿viste? O sea, de una charla a romance”. Francella fue tajante: “Esa es la palabra. Era un montón, muy bien definida, demasiado”. En el mismo tono, el actor remató con ironía: “No, pues si yo arranco, no paro, chucha”. Las risas en el estudio sellaron el cierre de la anécdota.

Así, Francella desactivó con naturalidad y humor las versiones de romance, dejando claro que la escena no fue más que una conversación fugaz en un evento social, y que el “universo nuevo” de la exposición y las redes muchas veces distorsiona lo que ocurre realmente en la intimidad de los encuentros.

La abogada también se encargó en ponerle fin a las especulaciones

Elba enfrentó en DDM (América TV) los rumores de romance con el actor de Casados con hijos surgidos tras el cumpleaños de Baby Etchecopar, donde ambos coincidieron y compartieron una breve charla que fue rápidamente amplificada por los medios. En diálogo con Mariana Fabbiani y el panel, la abogada despejó suspicacias y explicó que, pese a su reciente separación, no está pensando en una nueva pareja: “No es fácil para mí, estoy en un duelo todavía. Salgo con mis amigas, voy a cumpleaños, salimos a comer, pero una cosa es estar con amigas y otra es pensar en otro tipo de vínculo”.

La conductora indagó sobre si le parecía atractivo Francella y Marcovecchio, entre risas, esquivó cualquier confirmación: “No, Marian, yo… Voy a decir algo, qué sé yo. Es decir, no es fácil”. El panel sumó información de quienes estuvieron en el evento y aseguraron que Francella se mostró interesado en ella y hasta habría pedido su asesoramiento legal, pero Elba negó rotundamente cualquier intercambio personal de ese tipo: “No, no hablamos de… Hablamos de Racing-Estudiantes, que ganó Estudiantes. Por eso digo que fue un cabalero, porque aguantarse…”

La abogada remarcó que la charla fue estrictamente futbolera y contó, con entusiasmo, que es fanática de Estudiantes y que celebró el triunfo del club en sus redes. “Imaginate si seré futbolera, lo puse en mis historias el día que gana Estudiantes”, añadió, dejando en claro que el tenor de la conversación con Francella fue deportivo y que no se intercambiaron teléfonos ni hubo ningún acercamiento romántico.

El panel bromeó con la idea de que hablar de fútbol puede ser hasta erotizante si hay posturas encontradas, pero Marcovecchio descartó cualquier posibilidad de romance y reiteró que sigue enfocada en su proceso personal tras la separación. La abogada respondió con humor los comentarios y agradeció el cariño, pero fue clara: la versión de pareja con Francella no tiene asidero y, al menos por ahora, solo comparte la pasión por el fútbol y las charlas de cumpleaños con amigos del medio.