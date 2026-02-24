Qué pasó entre Guillermo Francella y Elba Marcovecchio: “Carita con carita”

Guillermo Francella y Elba Marcovecchio desatan rumores de romance tras un encuentro en el cumpleaños de Baby Etchecopar (Video: SQP, América TV)

Una charla de 15 minutos, “carita con carita” y a apenas 30 centímetros de distancia alcanzaron para encender los rumores. En las últimas horas, en distintos programas de espectáculos aseguraron que Guillermo Francella y Elba Marcovecchio podrían estar comenzando una historia sentimental tras coincidir en el cumpleaños de Baby Etchecopar.

La versión tomó fuerza en LAM (América TV), donde Ángel de Brito dio el dato que rápidamente recorrió portales y redes sociales. “Los que estuvieron charlando unos quince minutos, solos, a treinta centímetros, carita con carita, que a todos llamó la atención, fueron Guillermo Francella, que está separado ya hace tiempo, y Elba Marcovecchio”, reveló el conductor.

El detalle no pasó inadvertido: en el lugar había periodistas y figuras del medio. “Imagínense que mínimo había diez periodistas; es decir, que a los dos minutos me escribieron”, agregó De Brito, dejando en claro que la escena generó comentarios inmediatos entre los presentes. Sin embargo, el conductor fue tajante para evitar exageraciones: “No se besaron ni se tocaron”. Aun así, la cercanía física y la duración de la conversación bastaron para disparar las especulaciones.

La conversación de quince minutos entre Francella y Marcovecchio captó la atención de periodistas y figuras del espectáculo presentes en el evento

En medio del revuelo, también trascendió que Francella habría tenido palabras elogiosas hacia la abogada. Según contó Pía Shaw en SQP (América TV), el actor comentó en privado a Etchecopar que “la señora Elba Marcovecchio es una muy linda mujer”.

El comentario alimentó aún más la hipótesis de un acercamiento que podría ir más allá de una charla casual en una fiesta. En La mañana con Moria (Eltrece), Moria Casán confirmó que estuvo presente en el evento y describió lo que vio. Con su estilo filoso, graficó la distancia entre ambos acercando dos muñecos para ilustrar lo próximos que estaban sus rostros. “Hablaron unos diez o quince minutos así”, señaló, mientras bromeaba con que “los dos tenían buen aliento”. El doctor Guillermo Capuya, testigo de la escena, también aportó su versión: “No hubo chape”, aclaró, aunque reconoció que había “buena onda” entre ellos. “Viste cuando hay onda, buena charla…”, deslizó.

Ante el crecimiento de los rumores, Marcovecchio habló con Teleshow y negó los rumores. “¡Cero! Ninguna relación", respondió a la consulta. Además, se comunicó con la producción del programa de Eltrece para dar su versión. “Hablamos solamente de fútbol. Era una fiesta muy importante y no se podía hablar de muchas cosas”, explicó. La abogada, reconocida hincha de Estudiantes de La Plata, habría conversado con el actor sobre temas deportivos. Incluso en otros ciclos recordaron que el fútbol fue el eje del intercambio. “Es un gran candidato para Elba, y ella es una gran candidata para él”, opinó Yanina Latorre.

Francella recientemente anunció su separación de Marynés Breña tras 36 años de matrimonio, enfocándose en su carrera artística tras el divorcio

El rumor surge en un momento particular para los dos. Francella confirmó a fines de 2024 su separación de Marynés Breña, con quien compartió 36 años de matrimonio y tuvo a sus hijos Johanna y Nicolás. Según trascendió, el motivo fue el desgaste natural de la relación y no hubo terceros en discordia. Desde entonces, el actor mantuvo un perfil bajo respecto de su vida sentimental y se concentró en sus proyectos cinematográficos y teatrales.

Por su parte, Marcovecchio enviudó en diciembre de 2024 tras el fallecimiento de Jorge Lanata. La historia entre la abogada y el periodista comenzó en 2018 en un ámbito profesional y terminó en matrimonio en 2022, en una boda celebrada en Exaltación de la Cruz. Durante la extensa internación de Lanata en 2024, ella lo acompañó de manera incondicional hasta el final. En los últimos meses, la letrada estuvo en el centro de la escena mediática por su rol como abogada de Mauro Icardi en el llamado Wandagate, lo que la expuso a cruces televisivos y declaraciones polémicas.

Elba Marcovecchio enviudó de Jorge Lanata en 2024 y estuvo en el foco mediático por el caso Wandagate como abogada de Mauro Icardi

Mientras algunos interpretan la escena como el posible inicio de una relación, otros sugieren explicaciones más terrenales. En LAM, Denise Dumas deslizó que quizá Marcovecchio podría estar asesorando al actor en cuestiones legales vinculadas a su divorcio. Sin embargo, esa hipótesis no fue confirmada.

Lo cierto es que la imagen de ambos conversando muy cerca en una fiesta alcanzó para instalar las especulaciones. Las redes sociales no tardaron en opinar y dividirse entre quienes celebran la posibilidad de una incipiente pareja y quienes creen que se trató simplemente de una charla animada en un evento social.