Flor Torrente recordó a su papá Rubén con un emotivo mensaje a casi un año de su muerte: “Todavía no puedo ver tus fotos”

Flor Torrente recordó a su papá Rubén con un emotivo mensaje a casi un año de su muerte

El 13 de marzo de 2025, Flor Torrente recibió el golpe más duro de su vida: la muerte repentina de su papá, Rubén Torrente. Aunque siempre mantuvo un perfil bajo y se mantuvo alejado de los flashes, Rubén fue una presencia fundamental en la vida de la actriz y diseñadora. Según se supo tiempo después, Rubén tenía 62 años y falleció tras una descompensación cardíaca mientras jugaba al fútbol junto a un amigo y su hijo menor, Vicente. La noticia resultó inesperada para todos, ya que llevaba una vida saludable, era deportista y no presentaba antecedentes de enfermedad.

Desde entonces, Flor atravesó el duelo acompañada por su madre, Araceli González, su familia ensamblada y su hermano Vicente, a quien también ayudó a procesar la pérdida. En entrevistas posteriores, Flor confesó que el “dolor fue tan grande como su presencia y huella en vida”, y que la familia buscó apoyarse para sobrellevar el vacío que dejó su papá.

A pesar del tiempo transcurrido, Flor siguió recordando a Rubén en sus redes sociales con mensajes cargados de emoción y ternura. En una de sus historias de Instagram, Flor compartió una reflexión íntima dedicada a su padre y a la presencia simbólica que todavía sentía cada día: “Ruchito, qué decir, el día que empecé el rodaje vi este solazo y pensé en vos, o mejor dicho te sentí más cerca que nunca. Son esas cosas que nos pasan difíciles de explicar”.

Flor Torrente compartió una emotiva publicación en redes sociales recordando a su padre, expresando cuánto lo extraña y que siente su presencia en momentos especiales

Y siguió a corazón abierto: “Todavía no puedo ver tus fotos, me cuesta entender que son solo esas las que voy a tener. No sabía qué clase de día iba a ser hoy, pero por suerte lo pasé con gente muy linda haciendo una de las cosas que más disfruto en la vida. Seguro vos planeaste todo. Te extraño mucho pa, te amo.”

El mensaje, acompañado por una imagen de un atardecer desde el auto, se viralizó entre sus seguidores y reflejó la profundidad del vínculo y la huella imborrable que dejó Rubén en su familia. Flor cerró la dedicatoria con un deseo personal: “Pd: espero pronto poder volver a escuchar a nuestro amado Sr rod, todavía me es imposible”. La publicación sumó palabras de aliento y mensajes de apoyo, y dejó en claro que el recuerdo de Rubén permaneció muy presente en la vida cotidiana de Flor y sus seres queridos.

Días después de dar a conocer la noticia de la muerte de su papá, Florencia habló con Puro Show (El Trece) sobre cómo transitaba el duelo y si había logrado recomponerse emocionalmente. “Es eterno, no tiene un principio, un fin. Son procesos y uno los va transitando de la mejor manera que puede. Y el laburo a veces ayuda, porque hace que por momentos podamos abstraernos de nuestra realidad y distraernos un ratito. Creo que el arte tiene el poder de transformar las cosas que nos pasan en la vida”, reflexionó la protagonista de Pequeños grandes momentos. Sin embargo, aclaró: “Es mi papá y es algo que está ahí, constante y latente”.

Flor Torrente habló por primera vez de la muerte de su papá

Durante la entrevista, Flor también se refirió al vínculo con Natalia Lescano, la última pareja de su padre: “Es la mamá de mi hermano, la conozco hace muchísimos años y nos queremos mucho”. Remarcó que estuvieron juntas en este momento tan difícil: “Somos una familia. Estamos ahí, unidos por mi hermanito, que es lo más importante. Porque los adultos podemos procesarlo de otra manera, pero a un niño hay que acompañarlo”.

Al recordar el contexto de la muerte de Rubén, Flor subrayó la importancia de sostener a su hermano Vicente, quien estaba presente cuando su papá se descompensó jugando al fútbol. “A veces pasan estas cosas que no tienen explicación y hay que aprender a ver cómo transitamos la vida sin él”, concluyó, dejando en evidencia la fortaleza y el espíritu de acompañamiento con los que afronta el proceso de duelo.