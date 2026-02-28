El tenso momento que vivió Daniela la Chepi tras sufrir un choque en Vicente López: “Un episodio violento”

La actriz fue grabada luego de un accidente (Video: LAM-América TV)

Este viernes, Dani La Chepi fue protagonista de un tenso momento en la vía pública tras sufrir un choque con su auto en Vicente López. La noticia fue confirmada en LAM (América) cuando Pepe Ochoa reveló el episodio y el momento de furia que vivió la actriz. El relato, lleno de detalles y humor, se convirtió en uno de los temas más comentados de la emisión y rápidamente generó repercusión en redes sociales, donde se viralizó el video del incidente.

Todo comenzó cuando Ángel de Brito, conductor del ciclo, le pidió a Pepe Ochoa que contara el enigmático que había quedado pendiente del día anterior. “Hoy trajiste un episodio medio violento en la calle”, introdujo De Brito, y Pepe explicó: “Un choque que despertó la furia y la ira de una famosa”. Según relató, a Dani La Chepi le rozaron el auto en la calle ella bajó “hecha una furia, se la llevaban los demonios y decía: ‘¿Pero ustedes saben quién soy?’”. Los panelistas bromearon sobre la reacción y se preguntaron si la gente realmente reconoció a la actriz en ese momento.

Daniela la Chepi, la reconocida figura pública, estuvo involucrada en un accidente automovilístico en la localidad de Vicente López

El video del cruce —que fue grabado por testigos y enviado al programa— mostró a La Chepi visiblemente molesta, insultando y exigiendo explicaciones al otro conductor. Pepe Ochoa añadió: “Ella es intensa porque es actriz”, mientras Denis Dumas y Fefe Bongiorno analizaban el carácter y la personalidad de la influencer. “Es un amor la Chepi, pero es así”, agregaron, remarcando que la situación la superó por completo y que no es habitual verla tan enojada en público.

El incidente se produjo en la avenida Maipú, en Vicente López. “Ella venía tranquila por la avenida, el auto blanco hizo una maniobra y ella lo toca. Bajó hecha una furia a putear a todo el mundo”, explicó Pepe. Los panelistas coincidieron en que, aunque la reacción fue exagerada, es común que los famosos reciban más presión y exposición en situaciones cotidianas. “A cualquiera le da bronca que le rayen el auto, pero si sos famoso el tema se amplifica”, reflexionaron en el piso.

El episodio, que incluyó gritos y frases como “La con... de tu madre”, se extendió durante unos veinte minutos y, según testigos, La Chepi no pudo calmarse fácilmente. “Para putear de esa manera, hay que estar muy enojada”, señalaron, y destacaron cómo los celulares y las redes sociales hacen que cualquier incidente público se convierta rápidamente en viral y motivo de debate.

La actitud de Dani La Chepi frente al incidente automovilístico fue registrada en video por testigos y difundida en redes sociales

En medio de la charla, también surgieron datos sobre el presente laboral y personal de la actriz. Los panelistas recordaron que Dani La Chepi está protagonizando “Papá por siempre” en teatro, lo que suma presión a su agenda y puede influir en su estado de ánimo. Incluso una de las angelitas comentó: “Pará, llegó el otro día recaliente al teatro y contó como que la rayaron y que ella estaba puteando”.

Más allá del enojo, la situación dejó en evidencia cómo la exposición pública puede jugar en contra de los famosos, y cómo cualquier reacción se convierte rápidamente en tema de discusión en los medios y en las redes. Los panelistas aclararon que Dani La Chepi suele ser una persona sencilla y amable, pero que este episodio la superó. Así, una simple maniobra de tránsito terminó en un cruce mediático más y sumó un nuevo capítulo a la vida cotidiana de los famosos bajo la mirada atenta del público y la televisión.

La repercusión del episodio dejó en claro que, en la era de las redes sociales y la exposición permanente, cualquier situación cotidiana puede convertirse en noticia y tema de debate nacional, especialmente cuando involucra a una figura popular como Dani La Chepi. Más allá del enojo y el mal momento, el incidente mostró la presión extra que enfrentan los famosos en la vida diaria y cómo, en cuestión de minutos, una reacción espontánea puede viralizarse y ser analizada por miles de personas.