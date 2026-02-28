Teleshow

El tenso momento que vivió Daniela la Chepi tras sufrir un choque en Vicente López: “Un episodio violento”

La actriz fue grabada en medio de un acalorado intercambio tras un incidente vehicular

Guardar
La actriz fue grabada luego de un accidente (Video: LAM-América TV)

Este viernes, Dani La Chepi fue protagonista de un tenso momento en la vía pública tras sufrir un choque con su auto en Vicente López. La noticia fue confirmada en LAM (América) cuando Pepe Ochoa reveló el episodio y el momento de furia que vivió la actriz. El relato, lleno de detalles y humor, se convirtió en uno de los temas más comentados de la emisión y rápidamente generó repercusión en redes sociales, donde se viralizó el video del incidente.

Todo comenzó cuando Ángel de Brito, conductor del ciclo, le pidió a Pepe Ochoa que contara el enigmático que había quedado pendiente del día anterior. “Hoy trajiste un episodio medio violento en la calle”, introdujo De Brito, y Pepe explicó: “Un choque que despertó la furia y la ira de una famosa”. Según relató, a Dani La Chepi le rozaron el auto en la calle ella bajó “hecha una furia, se la llevaban los demonios y decía: ‘¿Pero ustedes saben quién soy?’”. Los panelistas bromearon sobre la reacción y se preguntaron si la gente realmente reconoció a la actriz en ese momento.

Daniela la Chepi, la reconocida
Daniela la Chepi, la reconocida figura pública, estuvo involucrada en un accidente automovilístico en la localidad de Vicente López

El video del cruce —que fue grabado por testigos y enviado al programa— mostró a La Chepi visiblemente molesta, insultando y exigiendo explicaciones al otro conductor. Pepe Ochoa añadió: “Ella es intensa porque es actriz”, mientras Denis Dumas y Fefe Bongiorno analizaban el carácter y la personalidad de la influencer. “Es un amor la Chepi, pero es así”, agregaron, remarcando que la situación la superó por completo y que no es habitual verla tan enojada en público.

El incidente se produjo en la avenida Maipú, en Vicente López. “Ella venía tranquila por la avenida, el auto blanco hizo una maniobra y ella lo toca. Bajó hecha una furia a putear a todo el mundo”, explicó Pepe. Los panelistas coincidieron en que, aunque la reacción fue exagerada, es común que los famosos reciban más presión y exposición en situaciones cotidianas. “A cualquiera le da bronca que le rayen el auto, pero si sos famoso el tema se amplifica”, reflexionaron en el piso.

El episodio, que incluyó gritos y frases como “La con... de tu madre”, se extendió durante unos veinte minutos y, según testigos, La Chepi no pudo calmarse fácilmente. “Para putear de esa manera, hay que estar muy enojada”, señalaron, y destacaron cómo los celulares y las redes sociales hacen que cualquier incidente público se convierta rápidamente en viral y motivo de debate.

La actitud de Dani La
La actitud de Dani La Chepi frente al incidente automovilístico fue registrada en video por testigos y difundida en redes sociales

En medio de la charla, también surgieron datos sobre el presente laboral y personal de la actriz. Los panelistas recordaron que Dani La Chepi está protagonizando “Papá por siempre” en teatro, lo que suma presión a su agenda y puede influir en su estado de ánimo. Incluso una de las angelitas comentó: “Pará, llegó el otro día recaliente al teatro y contó como que la rayaron y que ella estaba puteando”.

Más allá del enojo, la situación dejó en evidencia cómo la exposición pública puede jugar en contra de los famosos, y cómo cualquier reacción se convierte rápidamente en tema de discusión en los medios y en las redes. Los panelistas aclararon que Dani La Chepi suele ser una persona sencilla y amable, pero que este episodio la superó. Así, una simple maniobra de tránsito terminó en un cruce mediático más y sumó un nuevo capítulo a la vida cotidiana de los famosos bajo la mirada atenta del público y la televisión.

La repercusión del episodio dejó en claro que, en la era de las redes sociales y la exposición permanente, cualquier situación cotidiana puede convertirse en noticia y tema de debate nacional, especialmente cuando involucra a una figura popular como Dani La Chepi. Más allá del enojo y el mal momento, el incidente mostró la presión extra que enfrentan los famosos en la vida diaria y cómo, en cuestión de minutos, una reacción espontánea puede viralizarse y ser analizada por miles de personas.

Temas Relacionados

Daniela ChepiDani la Chepi

Últimas Noticias

Los días de relax de Andy Chango tras ser eliminado de MasterChef: snorkel y paseos en barco en el Caribe

El actor compartió en sus redes sociales el viaje que realizó junto a su hija y agradeció el apoyo de sus fans durante el programa

Los días de relax de

Flor Torrente recordó a su papá Rubén con un emotivo mensaje a casi un año de su muerte: “Todavía no puedo ver tus fotos”

La actriz le dedicó unas palabras a su padre luego de terminar un rodaje importante para ella

Flor Torrente recordó a su

La respuesta de Juli Poggio a Santiago del Moro tras insinuar acomodo en Gran Hermano: “Estaba harta”

La exparticipante admitió que eligió mal sus palabras al hablar de una selección arbitraria y detalló cómo funciona realmente el ingreso de participantes al famoso reality

La respuesta de Juli Poggio

Sofía “la Reini” Gonet reveló su cita más insólita y su rutina amorosa: “Llevo a todas mis presas”

La influencer confesó que tiene un modus operandi cuando sale con un hombre y confesó que en alguna ocasión le trajo problemas

Sofía “la Reini” Gonet reveló

Furia habló con Teleshow sobre la chance de regresar a Gran Hermano: “Habría que resolver algunas cosas, pero diría que si”

La ex integrante del reality reconoció que “en la calle me piden que entre” y contó por qué descartó ser parte de “La noche de los ex”. Además, su rol en la obra Sex, cómo está su leucemia y el análisis de los principales participantes de la casa

Furia habló con Teleshow sobre
DEPORTES
Escándalo en la NFL: un

Escándalo en la NFL: un jugador le fue infiel a su novia el mismo día que le propuso matrimonio

Equilibrio, propiocepción y resistencia: así entrenó Hunter Hess para desafiar la gravedad en los Juegos Olímpicos

El fuerte mensaje de Marcos Acuña tras el supuesto conflicto con Gallardo: “No entiendo por qué instalan tantas mentiras”

El representante de Coudet confirmó el contacto con los dirigentes de River: el mensaje que le envió al entrenador

El Chacho Coudet habló sobre su posible llegada a River Plate para suceder a Gallardo: la frase que generó ilusión

TELESHOW
Los días de relax de

Los días de relax de Andy Chango tras ser eliminado de MasterChef: snorkel y paseos en barco en el Caribe

Flor Torrente recordó a su papá Rubén con un emotivo mensaje a casi un año de su muerte: “Todavía no puedo ver tus fotos”

La respuesta de Juli Poggio a Santiago del Moro tras insinuar acomodo en Gran Hermano: “Estaba harta”

Sofía “la Reini” Gonet reveló su cita más insólita y su rutina amorosa: “Llevo a todas mis presas”

Furia habló con Teleshow sobre la chance de regresar a Gran Hermano: “Habría que resolver algunas cosas, pero diría que si”

INFOBAE AMÉRICA

La clave biológica que convierte

La clave biológica que convierte a los loros en los grandes imitadores del reino animal

Alertan por la llegada en la región de un hongo que salta de gatos a humanos

Estados Unidos inicia proceso legal para confiscar el Skipper y los 2 millones de barriles de petróleo vinculado a Irán y Venezuela

Donald Trump no está “del todo satisfecho” con la postura de Irán: “A veces hay que usar la fuerza”

“Rostro de dragón” y cresta gigante: así es el dinosaurio hallado en el Sahara que sorprende a la paleontología mundial