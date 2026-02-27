El Puma Goity dio su opinión sobre el ingreso de Andrea del Boca a la casa de Gran Hermano

El Puma Goity opinó sobre el ingreso de Andrea del Boca a la casa de Gran Hermano: "Le deseo lo mejor"

El desembarco de Andrea del Boca en la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) sigue generando repercusiones en el mundo del espectáculo. Esta vez, quien se refirió a su participación fue Gabriel ‘Puma’ Goity, que compartió elenco con la actriz años atrás y no dudó en expresarle públicamente su apoyo.

El actor estuvo como invitado en el ciclo de streaming Ángel Responde, transmitido por Bondi Live, donde el tema surgió casi de inmediato. “Puma, te pregunto, no sé si lo viste, Andrea del Boca dentro de la casa de Gran Hermano”, lanzó Mariana Brey, poniendo sobre la mesa el fenómeno que despierta la presencia de la histórica actriz en el reality.

El actor le dedicó unas palabras a su colega, con quien compartió proyectos en televisión (Video: Instagram)

Ángel de Brito, conductor del espacio, sumó una cuota de humor: “Vos sos fan de Gran Hermano, ¿no? Yo me informé y me dijeron: ‘El Puma ama Gran Hermano’”, bromeó entre risas, generando complicidad en el estudio. Sin esquivar la consulta, Goity respondió con sobriedad y afecto: “Le deseo lo mejor a Andrea. Siempre. Siempre le deseo lo mejor”.

La frase, breve pero contundente, dejó en claro el vínculo cordial que mantiene con su excompañera. Ambos trabajaron juntos en la ficción Gladiadores de Pompeya, emitida por Canal 9, una producción que los reunió profesionalmente hace varios años. “¿Trabajaste bien con ella?”, insistió De Brito. “Sí, sí”, contestó el actor sin dudar.

Gabriel ‘Puma’ Goity expresó su apoyo público tras el ingreso de Andrea del Boca a Gran Hermano Generación Dorada

El conductor recordó incluso detalles de aquella época. “Yo me acuerdo. Estaba en El Nueve cuando filmaron. Gladiadores de Pompeya. Que andabas con la peluca por ahí”, comentó entre risas. Goity se sumó al tono distendido: “Sí, también iba temprano”, respondió con ironía, cerrando el intercambio con humor.

La participación de Andrea del Boca en Gran Hermano generó sorpresa desde el primer momento. Con una extensa trayectoria en televisión, cine y teatro, su decisión de ingresar a la casa más famosa del país marcó un giro inesperado en su carrera. Su presencia aporta experiencia, historia y una impronta diferente a la dinámica del juego, donde conviven influencers, exdeportistas y figuras mediáticas de distintos perfiles.

La actriz confesó que la motivación de participar en Gran Hermano involucra tanto sus ganas de ganar como la oportunidad de mostrarse auténtica (Video: Gran Hermano: Generación Dorada, Telefe)

“Soy una fanática del juego. Entro con mucha ilusión, muchos nervios. Esto será como salir a escena. No va a haber un personaje de por medio que me va a escudar. Van a ver a Andrea, la que le gusta el orden”, afirmó con convicción en la previa de su entrada.

Lejos de mostrarse cautelosa, la actriz fue directa sobre sus intenciones: es competitiva, quiere ganar y planea mostrar sus estrategias. “Mi objetivo es ganar en buena ley, y con buenas estrategias”, dejó entrever en su mensaje, marcando desde el inicio una postura clara frente al desafío.

Con décadas de trayectoria artística, Andrea confesó que esta experiencia sería diferente a cualquier papel que haya interpretado. Sin libreto y sin personajes, debe convivir bajo las cámaras las 24 horas, exponiendo su verdadera personalidad ante millones de espectadores. De hecho, dejó afuera a su hija Anna Chiara, a su mascota y a su mamá, pero buscó una manera de sentirlos cerca: entró con un almohadón que llevaba la cara de su hija y de su mascota, como amuletos para sobrellevar la ausencia. A pesar de esta estrategia, a menos de 12 horas desde su ingreso Andrea se quebró en llanto.

Andrea del Boca llevó un almohadón con imágenes de su hija y su mascota para sentir cerca a su familia durante su estadía en la casa

Sentada en la cama, con las piernas cruzadas y el almohadón empapado frente a ella, la actriz se entregó a un monólogo cargado de emoción: “Sabés que siempre estoy, siempre estoy de tu lado. A tu lado y de tu lado. Te amo siempre. Te amo. Te amo yo también a vos, Chichito. Ay, Chichito, vos ya debés estar durmiendo la siesta al lado de Lala, al lado de mamá, sí. Mami te ama, te amo, mami. Te amo, te amo. ¿Sabés que te amo? Que te amo siempre".

Y siguió con la voz quebrada por la emoción: “Ayer, cuando entré acá y lo sentí acá, ¡uy! Fue como... que más lo escuchaba, lo escuchaba, me decía: ‘Silencio, vamos a grabar. Silencio, acción’. Yo sé, papá, que vos estás acá. Y que vos hiciste para que yo estuviese acá. Es como que en ese ojo está tu mirada. Te extraño, Nico. Extraño tus abrazos, pero sé que estás feliz. Anoche soñé como que estabas acá y estaba la abuela, y estaba la nona, y estaba el lobo, y estaba la abuela, y estaba Mati, y estaba la tía Nelly, y estaba el tío Berto, todos mirando como diciendo: ‘Vamos a sentarnos desde acá y vamos a ver una buena obra’. Yo sé que estás, yo te siento”.