Preocupación por la salud de Coca, la mamá de Iliana y Marina Calabró: “El miedo es que le agarre una infección”

Preocupación por la salud de Coca, la mamá de Iliana y Marina Calabró

La familia Calabró atraviesa días de inquietud por el delicado estado de salud de Coca Calabró, madre de Iliana y Marina. La viuda de Juan Carlos Calabró permanece internada en terapia intensiva desde hace una semana y media. Sus hijas siguen de cerca cada novedad sobre su evolución, mientras el alta médica aún no tiene fecha confirmada.

Después de días de preocupación, este jueves se dio a conocer la delicada situación de salud que atraviesa la madre de Iliana y Marina. La noticia fue confirmada en SQP (América) cuando el equipo de Yanina Latorre dio a conocer la noticia.

“Me dijo que está estabilizada y que están esperando el momento para darle el alta”, relató el periodista luego de comunicarse con las hijas de Coca. Según explicaron los periodistas, esta situación generó que Coca se perdiera el cumpleaños de Mirtha Legrand. El equipo médico continúa evaluando los resultados de estudios recientes, lo que mantiene la expectación entre hijas y personas cercanas.

Coca Calabró, la mamá de Iliana y Marina

“Si bien todavía no le dan el alta, puede ser este fin de semana, en una o en diez días”, añadió el comunicador, reflejando la ansiedad diaria.

El cuadro médico de Aída Elena Picardi, nombre de Coca Calabró, se complicó en los últimos meses. En noviembre, comenzó a sentir malestar abdominal y fue internada. Se le detectó una obstrucción intestinal y recibió el alta, pero poco después la situación empeoró.

“Al principio, era el peor pronóstico”, recordó Peralta tras el diálogo que tuvo con Iliana sobre los días iniciales tras la internación. Se identificó una pericarditis, y tras conseguir estabilizarla, los médicos realizaron una punción y esperan los resultados, que serán clave para definir el tratamiento y el tiempo de permanencia en la clínica.

“El miedo es que le agarre una infección hospitalaria”, expresó el periodista, resaltando el riesgo que enfrentan en esta etapa.

Iliana Calabro junto a su madre Coca y su hermana Marina

La familia acompaña a Coca Calabró con dedicación constante. “Iliana me dice que Coca está muy flojita y muy débil todavía. Para graficarlo, me dijo que de la cama al baño puede tardar una hora. Le cuesta movilizarse. Ella está muy preocupada”, relataron desde el entorno.

Marina también compartió cómo atraviesan el proceso familiar: “Estamos acompañándola con Iliana y Stéfano, el hijo menor de la actriz. No podemos estar todos al mismo tiempo por las disposiciones en relación al COVID-19”.

Las restricciones sanitarias imponen límites a las visitas, pero el acompañamiento emocional es permanente.

El ánimo de Coca alterna entre momentos de fortaleza y los efectos del desgaste físico. La dificultad para moverse y la espera de resultados médicos aumentan la preocupación. El círculo íntimo se esfuerza en sostenerla en la adversidad.

No es la primera vez que la salud de Coca Calabró genera preocupación. En 2020, la madre de Iliana y Marina sufrió un accidente doméstico durante la madrugada y se fracturó la cadera.

“Aparentemente se enganchó el camisón con un perchero de acrílico que tiene en su cuarto, perdió la estabilidad, se cayó y se fracturó la cadera. Estaba con la persona que la asiste y llamaron a la ambulancia para trasladarla a la clínica”, recordó una de las hijas.

La operación para reparar la fractura ocurrió el lunes 29 de junio de ese año y fue exitosa, según detallaron familiares tras la intervención. “Acaba de terminar la operación y salió todo bien. Todavía no volvió a la habitación. Gracias por la preocupación”, dijo Marina en ese momento.

La etapa posterior incluyó una rehabilitación que requirió acompañamiento permanente. “Fue todo un éxito en manos del doctor Druetto y el doctor Christian García Ávila”, destacaron entonces, agradeciendo la labor del equipo médico.

Durante esa recuperación, la familia mantuvo la cercanía pese a las restricciones provocadas por la pandemia.

La vida de Coca Calabró ha estado profundamente vinculada al mundo del espectáculo argentino junto a Juan Carlos Calabró, con quien compartió un largo matrimonio y formó una familia con dos hijas, Iliana y Marina. Fue un apoyo constante para el artista a lo largo de su carrera.

Tras la muerte de Juan Carlos Calabró en 2013, Coca encontró sostén en el afecto de sus hijas y nietos para afrontar las dificultades. A pesar de los problemas de salud y el paso de los años, su temple y lucidez han sido rasgos destacados, rodeada de amistades y cariño del ambiente artístico.

El entorno mantiene viva la esperanza de que la evolución clínica le permita superar este momento, inspirados en la fortaleza y el ánimo que siempre ha demostrado ante la adversidad.