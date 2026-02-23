Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: hizo llorar a Damián Betular y se quedó en las puertas de la final

Susana Roccasalvo se despidió de Masterchef Celebrity tras fallar al preparar comida coreana (Video: Masterchef Celebrity, Telefe)

La recta final de MasterChef Celebrity (Telefe) ya no da respiro. A días del último programa y en una semana cargada de tensión, el jurado sorprendió a todos al modificar la dinámica habitual y transformar una noche de “última chance” en una gala de eliminación directa. El resultado fue un golpe inesperado: Susana Roccasalvo abandonó las cocinas, quedándose a un paso de la final. La decisión llegó después de una consigna exigente: preparar un kimchi express y un bibimbap, dos platos emblemáticos de la cocina coreana. La complejidad técnica y el factor sorpresa –nadie esperaba una eliminación esa noche– descolocaron a varios participantes.

La tensión comenzó cuando Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular comunicaron que uno de ellos dejaría el certamen de inmediato. El shock impactó fuerte en Roccasalvo, que reconoció ante las cámaras: “Me desestabilizó el anuncio del principio, que no era una noche de última chance”. Durante la degustación, el jurado fue claro. Martitegui describió su kimchi como “complicado” y señaló que le faltaba sabor: “Le faltaba de todo”, resumió sin rodeos. Donato observó que al bibimbap “le faltó presencia”, mientras que Betular, aunque destacó que “el corte estaba bien”, explicó que en pruebas de este nivel el tiempo debe estar estratégicamente administrado.

Los concursantes debieron preparar kimchi express y bibimbap, dos platos clave de la cocina coreana, en una prueba exigente

En paralelo, otros competidores lograron esquivar la eliminación. Maxi López y Evangelina Anderson tuvieron desempeños intermedios y pasaron a la siguiente instancia. Cachete Sierra fue uno de los mejores de la noche y subió al balcón, mientras que La Joaqui conservó el delantal negro. El Turco Husaín e Ian Lucas, salvados previamente por el jurado, no estuvieron en riesgo inmediato.

Así, el duelo final quedó entre Roccasalvo y Andy Chango. El músico tampoco tuvo una jornada sólida, pero finalmente fue la periodista quien escuchó su nombre en boca de Martitegui: “El cocinero o la cocinera que abandona las cocinas de MasterChef Celebrity es… Susana”. Lo que siguió fue una despedida cargada de emoción que dejó una de las postales más conmovedoras de la temporada. Martitegui abrió el mensaje con palabras afectuosas: “Es muy triste despedirte. Todos te queremos ya de antes, te queremos más por estos meses que hemos pasado juntos. Sos una señora del espectáculo, una señora con todas las letras”. Donato se sumó: “Eres una persona fantástica. Te vamos a extrañar”.

Pero fue Betular quien no pudo contener las lágrimas. Conmovido, recordó una imagen de su infancia: “Me has traído un recuerdo tan lindo… de la época que se juntaba la gente y tenía la oportunidad, que éramos chicos, de tener a mi familia reunida frente a la tele y verte. Conocerte ha sido un placer. Estoy muy feliz de que hayas estado en MasterChef. Contás conmigo siempre”. La emoción del pastelero atravesó el estudio y contagió al resto. Incluso la conductora, Wanda Nara, destacó: “No recuerdo haber visto al jurado tan emocionado. Sos parte de la historia de la televisión argentina”.

La periodista se despidió entre lágrimas luego de enfrentar a Andy Chango en el último duelo de la competencia

Lejos de una despedida breve, Roccasalvo eligió un tono íntimo y agradecido. Primero mencionó a su producción, a su hija y a las autoridades del canal. Luego, compartió una reflexión que unió gastronomía y memoria afectiva. “Cuando se abrió la puerta y los vi a ellos tres parados, dije: ‘Estos hombres no tienen ni idea de lo que significan en mi vida’”, confesó. Recordó una cena en el restaurante de Martitegui junto a su pareja, evocó viajes a Italia asociados a los sabores de Donato y habló del consuelo que encontraba en los dulces en momentos difíciles. “En el peor momento de mi vida me iba a un hotel con un jardín espectacular, tomaba un café doble porque sabía que venía acompañado por unos dulces que me volvía loca. Ese shock que te hace el azúcar era por un par de minutos, pero sentía que la tristeza desaparecía”, expresó entre lágrimas.

El estudio respondió con aplausos cerrados. Maxi López resumió el sentimiento general: “Hoy no me voy feliz”. Evangelina Anderson agregó: “Nos va a hacer mucha falta Susy en las hornallas”. Con su salida, Roccasalvo se quedó literalmente en las puertas de la instancia decisiva. El próximo programa definirá a los finalistas, mientras que Andy Chango continúa en competencia con delantal negro.