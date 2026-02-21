Teleshow

Sofía Pachano contó por qué tuvieron que intervenir a su hijo a un mes de su nacimiento: “Para nosotros fue fuerte”

El entorno familiar afrontó la experiencia apoyando a la joven en la maternidad reciente y celebrando las mejoras en el bienestar del bebé

La hija de Aníbal Pachano dio detalles sobre la intervención a su hijo con Santi Ramundo.

Sofía Pachano reveló recientemente los motivos que llevaron a que su hijo recién nacido, Vito Pachano, se sometiera a una intervención quirúrgica a semanas de haber nacido. La actriz explicó a través de un video en sus redes sociales que el bebé tenía un frenillo lingual corto, una condición que dificultaba que se alimentara correctamente, provocándole molestias durante la lactancia materna.

En ese clip, en el cual Pachano se dirigió a su millón de seguidores, la joven contó que la cirugía fue una medida preventiva recomendada por profesionales para evitar complicaciones de alimentación en el futuro. “Le hicieron una intervención en la lengua porque tenía el frenillo corto y eso hacía que costara que se prendiera a la teta y me lastimaba”, relató. La decisión llegó tras el consejo de la fonoaudióloga y el pediatra. “Es algo que nos recomendó la fonoaudióloga y su pediatra. Porque no habíamos logrado que se afloje con ejercicios. Fue en el consultorio de la dentista, súper rápido”, señaló al describir el procedimiento.

Pachano insistió en que no se trató de una operación grave, desdramatizando la experiencia pese a las alarmas que circulaban en redes sociales. “No fue una operación a corazón abierto”, aclaró. “En verdad no fue nada grave”, expresó, buscando tranquilizar a su entorno.

El coreógrafo contó sus sensaciones luego de convertirse en abuelo y reveló cómo vivió el proceso

Tras la intervención, la evolución fue favorable para la familia. “Ahora está re bien. Nos dijeron que era mejor hacerlo ahora que de grande. Ya está todo encaminado y esperando que la lactancia se termine de asentar”, compartió la actriz, destacando las mejoras inmediatas en la alimentación y el bienestar de Vito.

La llegada de Vito también reforzó los vínculos familiares. Días atrás, Sofía resaltó, en una charla con LAM (América), la emoción del abuelo, Aníbal Pachano, y la colaboración activa de su entorno familiar. “Aníbal está muy baboso, muy cambiado. No sé cuánto le durará, pero todo el tiempo me manda audios llorando. Está entregado. De niñera fija, junto con mi suegra, que también vienen un montón”. Además, reconoció el rol de su pareja: “Santi es un papá espectacular. Yo no dudaba que iba a ser un padre increíble. Estuvo muy pegado durante todo el embarazo y ahora lo ves como lo calma Vito”.

En ese ida y vuelta con LAM, Aníbal Pachano había explicado: “Al principio me asusté cuando me entero del embarazo, porque ahí fue cuando se decidió médicamente que yo estaba con cáncer nuevamente y que había que hacer todo un tratamiento. Y ahí me agarró así como un patatús. Pero después me calmé, me fui calmando de a poco. Y sobre todo entendiendo que no tenía que invadir y que tampoco tenía que volver loco a todo el mundo. Encaré esta etapa de la enfermedad solo, no utilicé a mi hermana tampoco, que no está bien de salud. Entonces, hacia todos los trámites médicos solo. Y la verdad que me hizo bien conectarme también desde ese lugar”.

Sobre las primeras semanas de maternidad, Sofía describió la intensidad del vínculo con su hijo. “Está muy pegado a mamá, muy pegado a la teta. Así que hoy estoy tipo mamá luchona”. Recordó también el parto, relatando que fue una inducción motivada por diabetes gestacional. “Fue largo, fue doloroso, porque la inducción es dolorosa, pero bueno, era algo que yo quería pasar y vivir y si se podía, genial. Y si no, obviamente, terminar en una cesárea. Pero lo logré y fue como: ¡Guau! Es una locura parir”.

El nacimiento de Vito Pachano transformó la vida de Sofía Pachano, quien describe la experiencia como un descubrimiento profundo y repentino de una conexión única con su hijo, marcada por una nueva dimensión de afecto llegados los primeros días de vida juntos.

