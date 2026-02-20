La Joaqui habló de su boda con Luck Ra y contó cuándo podrían dar el sí: “Me parece bello elegir a alguien para siempre”

La Joaqui planteó la posibilidad de casamiento con Luck Ra pero afirmó que espera el momento indicado por la intensidad de sus vidas (Video: Instagram)

En medio del éxito profesional que atraviesa y mientras continúa como una de las figuras más comentadas de MasterChef Celebrity (Telefe), La Joaqui volvió a hablar de su relación con Luck Ra y dejó una frase que resonó fuerte en el mundo del espectáculo: el casamiento es una posibilidad, pero a su tiempo. “Nuestras vidas son muy intensas”, aseguró, al explicar por qué prefieren no apresurar decisiones.

La confesión se dio durante una charla distendida en el stream de Telefe junto a Grego Rossello y Josefina “China” Ansa. Todo comenzó con un audio de una fan que, con entusiasmo infantil, lanzó su deseo: “Ojalá te cases con Luck Ra, casate con Luck Ra. Mi sueño es que te cases con Luck Ra”. Entre risas, Grego celebró la insistencia del mensaje. Pero la respuesta de la cantante fue más profunda de lo esperado.

“No hay manifestación más sincera y genuina y poderosa que la manifestación de un niño”, reflexionó La Joaqui, tomando en serio el deseo expresado. Sin embargo, dejó en claro que el matrimonio, al menos desde el plano formal, no es algo que la interpele de manera urgente. “Lo legal, sinceramente, no me interpela en absoluto”, afirmó sin vueltas.

La relación entre La Joaqui y Luck Ra nació en el ámbito musical y se consolidó después de una cita que los unió definitivamente

Lejos de rechazar la idea, la referente del RKT explicó cuál es su mirada sobre el compromiso: “Sí me parece muy bello festejar la decisión de elegir a una persona para siempre”. En ese punto, introdujo el factor que, según ella, define el ritmo de la relación: la intensidad. “Nuestras vidas son muy intensas. Por eso siento que lo justo para nosotros es ir a tiempo. Ni siquiera despacio, a tiempo. En los lugares donde podemos permitírnoslo”, señaló.

La artista no escatimó en romanticismo. “Yo estoy igual de enamorada que cuando quería que me dé bola y no sabía si gustaba de mí. Es como que yo lo veo y digo: ‘No, no puede ser, ¡qué precioso que es este hijo de su madre!’”, lanzó entre risas, dejando en evidencia que el flechazo sigue intacto.

La cantante aclaró que el aspecto legal del casamiento no la interpela, pero celebra la idea de elegir a una persona para siempre

Ante la pregunta sobre cómo se conquistaron, fue directa: el ambiente musical los cruzó varias veces, pero todo cambió el día que tuvieron una cita. “Directamente un día tuvimos una cita y desde ahí nunca nos dejamos de ver”, resumió.

La posibilidad de boda no es nueva en su discurso. En MasterChef Celebrity, durante una charla con Wanda Nara, la cantante ya había hecho una promesa que alimentó rumores. “Ahora tengo que ganar MasterChef porque dicen que el que gane MasterChef se casa”, dijo con picardía. “Es el único hilo que me mantiene sujeta a la eternidad de este programa”, agregó en tono humorístico.

La Joaqui se refirió a las críticas por sus letras y señaló la existencia de un doble estándar para las mujeres en la industria musical (Video: Instagram)

Mientras disfruta del presente sentimental, La Joaqui también atraviesa un momento de consolidación artística. En el mismo stream, abordó las críticas que suele recibir por las letras de sus canciones y habló del doble estándar que, según ella, existe en la industria. “Mi música es bastante disruptiva. Creo que está peor visto que una mujer diga las cosas que yo digo que que un hombre las diga”, sostuvo.

Grego apoyó su postura con un ejemplo concreto: “Se levantan frases tuyas que si las dice un chabón no las levantan en Twitter”. Ella coincidió y explicó que desde el inicio supo que su propuesta iba a incomodar: “Yo estaba muy segura de que quería romper cosas, entonces también estaba preparada para defender el porqué”. Definió su música como una “invitación a un sonido festivo” para evadir experiencias difíciles de su vida. “Fue un poco como fingir cordura”, confesó, en una frase que resume el trasfondo emocional de su obra.

Cuando le preguntaron si por ser mujer le costó más, fue contundente: “Siempre es así, siempre hay diferencias muy grandes. Pero lo que más me ha costado es autoconvencerme de ser merecedora de lo que quería recibir”. Ese proceso interno, sumado a la estabilidad emocional que dice haber encontrado, parecen ser parte del equilibrio que hoy vive junto a Luck Ra. Sin fechas ni anuncios formales, pero con declaraciones llenas de cariño, La Joaqui deja claro que el amor está. Y que, aunque el registro civil no sea prioridad, la idea de elegir “para siempre” no le resulta lejana.