Emilia Mernes resumió su paso por Nueva York a puro glamour, arte y brillos: “Agradecida por esta hermosa semana”

Su recorrido por la ciudad estadounidense incluyó looks sofisticados, presencia en pasarelas de renombre y una celebración de su nueva etapa musical

Emilia Mernes mostró cómo vivió
Emilia Mernes mostró cómo vivió la semana de la moda en Nueva York

Entre brillos, celebridades y eventos fashionistas, Emilia Mernes disfrutó a fondo de la Semana de la Moda de Nueva York. La intérprete de “Exclusive.mp3” dejó ver su lado más glamoroso con una serie de looks que la consagraron como referente de estilo y tendencia. Así las cosas, este miércoles, la cantante resumió su recorrido por la ciudad en un carrete de Instagram.

“Agradecida por esta hermosa semana en NYFW”, escribió Mernes en la descripción de su publicación. En el primer posteo, la joven posaba sobre un carro portaequipaje en una de las calles de la ciudad. En la imagen, Emilia lucía una campera de cuero color camel, de corte amplio, con solapas anchas, cierre frontal y costuras visibles que aportaban un aire sofisticado y moderno. Bajo la prenda principal, optó por una minifalda blanca con textura de encaje y bordados florales, que sumó contraste y volumen al conjunto.

Emilia Mernes posa con un
Emilia Mernes posa con un look glamuroso y una rosa roja, mostrando su estilo único durante la Semana de la Moda de Nueva York.

En la segunda, la popstar llamaba la atención con una pose fuera de lo común. Con sus rodillas y manos apoyadas en el pasillo de su hotel, Emilia lucía un abrigo largo de cuero marrón oscuro con textura lisa y corte recto, que cubría por completo su torso y parte de sus piernas. Debajo se distinguía una camisa blanca de cuello clásico. Completaba el conjunto con zapatos de tacón del mismo tono marrón, de acabado brillante.

En el resto de su publicación, Mernes mostró su recorrido por las calles de la ciudad, su visita a muestras de arte y hasta el gran set de maquillaje con el que viajaba para estar lista para cada ocasión en la semana de la moda.

La cantante Emilia Mernes capturó
La cantante Emilia Mernes capturó todas las miradas con sus looks durante su paso por la prestigiosa Semana de la Moda de Nueva York.

La artista argentina asistió a los eventos más relevantes de la temporada otoño-invierno, donde su presencia acaparó la atención y marcó un nuevo hito en su trayectoria dentro del circuito de la moda.

Uno de los eventos más destacados de su apretada agenda en la ciudad fue el desfile de Coach. Tal como mostraba en algunas de las fotos de su carrete, la joven eligió un conjunto de chaqueta de cuero camel de corte amplio con solapas marcadas, cierre frontal y costuras visibles. Para el look, lució cabello suelto en ondas suaves y maquillaje discreto, logrando una imagen moderna y sofisticada.

Durante su recorrido, Emilia Mernes
Durante su recorrido, Emilia Mernes visitó muestras de arte (Instagram)

En el desfile de Carolina Herrera, la cantante optó por una imagen más estructurada. Llevó una camisa blanca de manga larga con solapas anchas y pliegues en los hombros, acompañada de un pantalón negro de tiro alto y caída amplia.

Remató el conjunto con sandalias negras de taco fino y un peinado recogido con flequillo lateral. La sombra azul en el maquillaje aportó un detalle distintivo y reforzó su versatilidad.

Emilia Mernes posa elegantemente en
Emilia Mernes posa elegantemente en un bar con un vestido verde brillante y una rosa roja, durante su participación en la Semana de la Moda de Nueva York (Instagram)

Esta no es la primera vez que la cantante destaca en un evento de moda. La proyección internacional de Mernes también se había hecho notar en la Semana de la Moda de París 2025. Para el desfile de Giambattista Valli, eligió un minivestido blanco ajustado con capucha, zapatos de tacón negro brillante y maquillaje en tonos neutros.

En el show de Georges Hobeika, se decantó por un corsé estructurado en color crudo con bordados dorados y pedrería, minifalda de encaje y sandalias plateadas. Adicionalmente, lució un conjunto deportivo gris de minifalda plisada, top corto con ribetes blancos, abrigo largo y medias blancas con sandalias de taco.

Emilia Mernes se lució con
Emilia Mernes se lució con looks de tendencia durante la Semana de la Moda de Nueva York y marcó presencia en los principales eventos fashionistas (Instagram)

El lazo entre la moda y la faceta musical de la joven se reflejó en el lanzamiento del remix de “Jet Ski”, colaboración con Pedro Sampaio, MC Meno K y Melody. Para celebrar este estreno, la cantante compartió en redes sociales un outfit urbano de influencia Y2K: bikini de cuadros celestes, chaqueta de peluche sintético, accesorios vistosos, stickers de estrellas y un sombrero oversize con matrícula de Nueva York y la palabra “Vaquera”.

El maquillaje colorido y los peinados voluminosos subrayaron la inspiración en la moda de los años 2000, fusionando elementos retro y teatralidad en una propuesta visual alineada con las tendencias actuales.

Con este nuevo look, Emilia
Con este nuevo look, Emilia presentó el remix de JETSKI, su colaboración en el hit de Pedro Sampaio (@emiliamernes)

El lanzamiento de la nueva versión de “Jet Ski” reforzó la presencia de Emilia Mernes en la escena urbana y de la moda. La canción original logró posicionarse entre los mayores éxitos recientes en Brasil y sumó millones de reproducciones digitales.

En paralelo, uno de los versos de Mernes decía: “Piensa que soy brasilera y vengo de Argentina, nada se compara con una latina”. El mismo generó debate sobre identidad y diversidad, volviéndose tendencia en las redes sociales y alimentando la conversación sobre la representación de los artistas latinoamericanos.

