Teleshow

El insólito percance que sufrió Cecilia Zuberbühler en un torneo de golf: “¡Qué horror!"

La periodista sorprendió a sus seguidores al compartir en redes sociales cómo sus pertenencias terminaron completamente empapadas tras un descuido inesperado en plena competencia

Guardar
La periodista contó que su carrito cayó al agua y se le mojaron todas sus pertenencias (Video: Instagram)

Lo que debía ser una jornada deportiva más terminó convirtiéndose en una anécdota tan inesperada como viral. Cecilia Zuberbühler, periodista, conductora y apasionada del golf, vivió un momento incómodo durante un campeonato cuando, por un descuido, su carrito con pertenencias cayó al agua. Lejos de ocultarlo, decidió compartirlo con sus seguidores a través de un video en Instagram donde relató, entre risas nerviosas y resignación, lo sucedido.

“Qué horror, nunca pensé que iba a hacer este video”, comenzó diciendo, aún sorprendida por lo ocurrido. Con el tono espontáneo que la caracteriza, explicó que todo sucedió en cuestión de segundos: “Distraída, mi carrito se cayó al agua”. La escena tuvo lugar en pleno torneo, en un campo de golf donde uno de los hoyos está rodeado por una laguna que terminó siendo protagonista del accidente.

En las imágenes que publicó se la ve vestida con un conjunto rojo intenso y lentes de sol blancos, parada junto al espejo de agua. Detrás, el carrito visiblemente mojado y apoyado cerca de la orilla. Sobre el césped, algunas de sus pertenencias extendidas para intentar secarlas. La publicación estaba acompañada por un contundente mensaje superpuesto en el video: “¡Todo al agua!”.

La periodista compartió el insólito
La periodista compartió el insólito incidente a través de un video en Instagram que rápidamente se hizo viral entre sus seguidores

Con evidente frustración, pero también con humor, detalló las consecuencias del traspié: “Está empapada la cédula, la billetera gotea. Un espanto. Miren”. En otro tramo del clip, mostró documentos y objetos personales completamente húmedos. “Todo, todo, todo empapado. En pleno campeonato. Perdí. Perdí todas mis pertenencias golfísticas”, agregó, exagerando el dramatismo de la situación, aunque sin perder la sonrisa.

La periodista también destacó que, dentro del mal momento, hubo algo que funcionó como alivio: “El celular anda, menos mal”. Esa frase resumió la preocupación inicial que sintió al ver caer el carrito al agua. En tiempos donde el teléfono concentra no solo la comunicación sino también datos personales, fotos, contactos y trabajo, que siguiera funcionando fue casi un pequeño milagro.

Zuberbühler no dudó en agradecer públicamente a quienes la asistieron en el momento del percance. “Gracias, Guille, que me ayudaste”, dijo en el video, y luego sumó en la descripción del post: “Gracias Guille, Jaime, Gabriel de La Barra Golf Club”. Según relató, fueron ellos quienes la ayudaron a rescatar el carrito y las pertenencias del agua. “No se lo deseo a ningún golfista: bolsa y carrito al agua, meterme a sacarlo. Todo empapado”, escribió, acompañando el texto con emojis que reflejaban su mezcla de incredulidad y resignación.

El episodio mostró la espontaneidad
El episodio mostró la espontaneidad y autenticidad de Cecilia Zuberbühler, quien relató el hecho con humor y sinceridad

Cecilia Zuberbühler es reconocida no solo por su trayectoria en los medios, sino también por su perfil auténtico y familiar. Madre y abuela, combina su rol profesional con su pasión por el deporte, especialmente el golf, disciplina que practica con entusiasmo y constancia. Su energía y espontaneidad suelen reflejarse en sus redes sociales, donde comparte momentos cotidianos sin filtros exagerados ni poses artificiales.

Este episodio, aunque incómodo, volvió a mostrar esa faceta genuina. En lugar de esconder el error o minimizarlo, lo narró tal cual ocurrió. En el mundo del golf, donde la concentración y la precisión son claves, un descuido puede costar caro. En este caso, no fue un golpe errado sino un momento de distracción el que terminó con documentos, billetera y elementos deportivos empapados. Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores y pudo continuar con la jornada, aunque con una anécdota que difícilmente olvidará.

“¡Qué horror!”, exclamó al comienzo del video. Pero lo que empezó como un pequeño drama terminó siendo una historia que mezcló susto, compañerismo y humor. Y, sobre todo, dejó en claro que incluso en los entornos más tranquilos y elegantes, como un torneo de golf, siempre puede aparecer un imprevisto listo para alterar el juego.

Temas Relacionados

Cecilia Zuberbühler

Últimas Noticias

El llamativo encuentro del hermano Mauro Icardi con Wanda Nara, Maxi López y Martín Migueles: “Conociendo a mi familia”

Guido Icardi encendió las redes sociales al mostrarse compartiendo una noche distendida con el círculo de la conductora en medio del escándalo mediático

El llamativo encuentro del hermano

Ramma, el joven que abrió los shows de Bad Bunny, relató cómo se enteró que iba a tocar en River: “Estaba jugando a la Play”

El artista relató con humor el inesperado momento en que le propusieron presentarse en el Estadio Monumental durante los espectáculos del puertorriqueño

Ramma, el joven que abrió

Wanda Nara recordó el día que contrató a un detective para vigilar a Maxi López en Italia: “El implicado andaba en Ferrari”

La conductora compartió en televisión detalles inéditos de la vigilancia secreta que impulsó durante su relación con el exfutbolista

Wanda Nara recordó el día

Grego Rossello relató cómo fue su cita fallida con una joven en el campo: “Pensé que era una escapada romántica”

La narración del conductor sobre su experiencia al invitar a una persona a pasar el día en la casa rural de sus padres generó repercusión en redes sociales

Grego Rossello relató cómo fue

Comenzó BTV, el programa de Beto Casella en América tras su salida de Bendita: “La felicidad va a ser nuestra marca”

El ciclo capitaneado por el conductor acompañado por históricos panelistas del ciclo de El Nueve como Alejandra Maglietti, Any Ventura y Aníbal Pachano tuvo su esperado estreno

Comenzó BTV, el programa de
DEPORTES
La historia del nigeriano Jonathan

La historia del nigeriano Jonathan Spiff, autor de un golazo en la Reserva de River Plate

ATP 500 de Río: Juan Manuel Cerúndolo y Thiago Tirante avanzaron a los cuartos de final

Los polémicos dichos contra Vinícius de un experimentado árbitro español tras la acusación de racismo a Prestianni

El simulacro de largada de la F1 que abrió el debate: la razón detrás de la baja velocidad y las “sirenas” en los autos

Perdió la chance de medalla por un error y se internó en el bosque: la reacción más viral de los Juegos Olímpicos de Invierno

TELESHOW
El llamativo encuentro del hermano

El llamativo encuentro del hermano Mauro Icardi con Wanda Nara, Maxi López y Martín Migueles: “Conociendo a mi familia”

Ramma, el joven que abrió los shows de Bad Bunny, relató cómo se enteró que iba a tocar en River: “Estaba jugando a la Play”

Wanda Nara recordó el día que contrató a un detective para vigilar a Maxi López en Italia: “El implicado andaba en Ferrari”

Grego Rossello relató cómo fue su cita fallida con una joven en el campo: “Pensé que era una escapada romántica”

Comenzó BTV, el programa de Beto Casella en América tras su salida de Bendita: “La felicidad va a ser nuestra marca”

INFOBAE AMÉRICA

Gisèle Pelicot reveló públicamente y

Gisèle Pelicot reveló públicamente y con valentía que había sido víctima de violación, pero su vida se derrumbó

Saludar a un judío, casarse con una ucraniana: la resistencia de la gente común bajo el régimen nazi

Un buque petrolero arribó a un puerto cubano en medio del bloqueo petrolero de Estados Unidos

El Salvador inaugura el primer observatorio astronómico remoto de Centroamérica

El frío, el hielo y el misterio del ARN: cuáles son los experimentos que buscan conocer el origen de la vida