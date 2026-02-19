El dramático llanto de Luisito Zerda, de Cuestión de peso: su esposa Noelia lucha por su vida

Luisito relata el drama que atraviesa su pareja, internada por una complicación postquirúrgica que, según los médicos, ocurre "una vez en un millón".

Luisito Zerda, conocido por su participación en Cuestión de peso, atraviesa una situación personal crítica debido al grave estado de salud de su esposa, Noelia Baez, quien permanece en terapia intensiva en el Hospital Posadas. La internación se produjo luego de que Noelia enfrentara complicaciones severas derivadas de una cirugía bariátrica.

El cuadro de salud afectó profundamente a Zerda, que expresó su angustia públicamente a través de las redes sociales al compartir mensajes de apoyo y una declaración de aliento: “Si vos la peleás junto conmigo voy hasta el final”, junto a una foto de la paciente antes de su hospitalización. En su relato, el exconcursante explicó que las secuelas del procedimiento incluyeron desnutrición, pérdida de masa muscular y un deterioro físico notable: “Le quedó su cuerpo deteriorado, como una pasa de uva. Y como que se apagó”, confesó.

El desgarrador llanto de Luisito ex Cuestion de Peso por su esposa internada "Tiene todo su cuerpo lastimado"

La gravedad fue plenamente asumida por Zerda el martes, al notar que su esposa tenía todo el cuerpo lastimado, según describió. A pesar de su preocupación, mantiene la esperanza en el equipo médico: “Sigo confiando en los médicos. Sigo creyendo que ella se va a poner bien”, afirmó.

Sobre el pronóstico, Zerda relató que los doctores insisten en que “hay que tener paciencia”, pero manifestó su desesperación por la duración del proceso: “Ya pasaron ocho meses”, subrayó en medio de la conmoción.

Antes...

Cada visita al hospital se ha tornado especialmente difícil para Zerda, quien contó que Noelia se despide reiteradamente: “Me dice, ‘Luis, ya estoy cansada de que me pinchen y de que me metan medicamentos’”, reflejando el desgaste emocional de la paciente.

...y después: la espectacular transformación física de Luisito: llegó a bajar 170 kilos

Tras someterse en diciembre de 2023 a una operación bariátrica y mantener un estricto seguimiento médico, Luisito Zerda había logrado una pérdida de 170 kilos, conservando el resultado incluso después de abandonar el programa conducido por Mario Massaccesi.

Hace unos meses, nomás, en charla con Mario Massaccesi, le contaba una gran noticia: “Estoy bien, por suerte bien, manteniéndome. Se ve a la vista, ¿no? Bueno, ahora porque tengo el delantal, pero estoy bien, gracias a Dios”, dijo sonriente al salir en vivo desde su puesto. Con una mezcla de orgullo y humor, Luisito reconoció que su nuevo emprendimiento tiene un costado contradictorio. “Arranqué cuidándome, hice todo un sacrificio, luché con la enfermedad y ahora tengo un puesto de comida”, expresó entre risas, mientras atendía a los clientes que se acercaban a comprar.

Qué fue de la vida de Luisito Zerda, exparticipante de Cuestión de Peso

En su puesto, el joven ofrece panchos, hamburguesas y papas fritas, productos que prepara a diario pero de los que se mantiene alejado. “Trato de traerme la comida, me traigo la ensalada, la pechuguita. A veces traigo la comida cruda y la cocino en la plancha. Me favorece mucho que tengo cocina acá”, explicaba.

Luisito contó que mantiene contacto constante con su nutricionista y con el doctor Spadafora, quienes lo acompañaron durante su tratamiento en Cuestión de peso. “Hablo mucho con mi nutri y con el doctor Spadafora, porque son los que me sostienen todos los días. La tentación la tengo acá, a mano”, reconoció durante la conversación.

A lo largo de la charla, el exparticipante se mostró agradecido con el cariño que sigue recibiendo del público. Reveló que un grupo de “mamis de TikTok” junta plata y se la envía por billetera virtual para apoyarlo en su trabajo diario.

Además, confesó que a veces siente vergüenza de escribirle a los profesionales que lo acompañan, aunque recordó una frase que lo marcó: “Sergio Verón me dijo una vez que sin los pacientes ellos no tendrían a quién darle el tratamiento”.

Pese a pasar el día rodeado de comida, Luisito aseguró que logra mantener el equilibrio. “Yo trato de concentrarme en la charla, no tener la mirada fija en la comida, porque ahí es donde fallo”, explicó mientras atendía pedidos en vivo. Y entre risas, cerró con una confesión sincera: “Cuando llego a mi casa, lo que menos quiero hacer es cocinar”.

“Bajar de peso es mucho: no es solo adelgazar, no es cambiar el talle de ropa y chau. Te modifica la forma de ser, te vestís en donde querés, podés viajar en transporte público", le había contado el propio Luisito a Teleshow.