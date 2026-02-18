Débora D’Amato: “Vencí 800 prejuicios y el miedo a la soledad para ser madre soltera a los 45”

La periodista relató las dificultades médicas, sociales y personales que enfrentó para convertirse en madre soltera por elección propia

La periodista Débora D’Amato compartió en Infobae en vivo el recorrido personal y emocional que la llevó a formar una familia monoparental. Durante la entrevista, repasó desde su deseo de ser madre hasta la decisión de criar a sus hijas sin pareja, atravesando obstáculos médicos, sociales y culturales. “No lo elegí, se terminó dando”, expresó sobre el proceso, y remarcó: “Siempre tuve la idea de que en algún momento iba a ser mamá. Nunca fue una duda eso”.

En diálogo con el equipo de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, D’Amato repasó los dilemas internos y las dificultades externas que marcaron su recorrido. “En este mundo maravilloso en el que vivimos, hubo un momento en el que el trabajo me hacía dudar si iba a poder sostener mi carrera y a la vez ser mamá, lo cual es espantoso. Se puede, quiero que sepan que todo se puede”, alentó a quienes la escuchaban.

Los obstáculos médicos y el peso del reloj biológico

D’Amato relató que durante años intentó concebir mientras estaba en pareja, sin resultados. “Fueron once años de pareja, queríamos ser papás, él médico, yo periodista, no nos preguntábamos por qué no quedaba, una cosa increíble”, recordó sobre ese proceso. El diagnóstico llegó después de acompañar a una amiga en un tratamiento de fertilidad: “Me pasó que el médico de mi amiga, Fer Neupiller, me preguntó: ‘¿Y vos tenés ganas alguna vez?’ Le respondí: ‘Sí, pero no quedo’. Ahí empezó todo”.

El descubrimiento de varios miomas y otros problemas de salud fue determinante: “En el momento que él me pregunta me hice una ecografía. Martín Anchorena, quien hoy es mi ginecólogo, me dijo cuando me desperté de la anestesia: ‘Tranquila, que está todo bien. Se lastimó porque estaban muy grandes, pero no lo perdiste. Hay que esperar un tiempo y si algún día querés, vas a poder ser mamá’”.

La ansiedad y el paso del tiempo también influyeron. “El reloj biológico es una realidad a la que no podemos escapar. Sentí que les iba a dar una mamá muy grande. Pero después me acordé de mi mamá, que me tuvo a los 40, y dije: mi vieja me dio una vida hermosa”, compartió.

Vencer prejuicios y tomar la decisión

El proceso de aceptar la maternidad monoparental estuvo atravesado por el juicio social y las propias dudas. “Tuve que vencer 800 prejuicios personales, ajenos. Uno dice que la mirada ajena no le importa, importa. Muchas veces la gente que te rodea te comenta de algo con bondad, sin mala intención, y depende el día en el que te encuentres, te cala profundo”, confesó.

Débora D’Amato venció prejuicios y el miedo a la soledad para formar una familia monoparental a los 45 años (Infobae en Vivo)

La elección de recurrir a un donante tampoco fue sencilla. “Pensaba: yo tengo la capacidad de tomar esta decisión y quitar esa posibilidad de una familia tradicional a mis hijas, como si eso fuera perfecto también”, explicó D’Amato. “No me parecía justo buscar un amigo que tuviera ganas. Me parecía que tenía que ser honesta conmigo y plantear la vida que podía brindar”.

La periodista relató, además, cómo enfrentó el temor a la soledad y el desafío de criar a sus hijas sin una pareja: “Digo que soy mamá soltera, no sola, porque tengo un montón de gente a mi alrededor. Ahora, en el día a día, en mi casa somos tres. Yo puedo pedirte ayuda una vez, pero después la crianza es mía y así me la planteé y me la permití”.

La crianza, la verdad y la red de apoyo

D’Amato fue enfática al narrar cómo abordó la identidad de sus hijas y el diálogo sobre el origen de su familia: “Yo a Lola nunca le mentí. Siempre le conté el cuentito de una señora que era yo, y le contaba la historia cómo era. Jamás le planteé una situación de ausencia. Siempre le dije que formábamos parte de una nueva familia, que había familias tradicionales con mamá y papá, otras de una mamá o un papá solo, y otras con dos mamás o dos papás”.

La periodista destacó la importancia de la palabra materna y la contención intergeneracional: “Mi mamá se encarga diariamente de decirme: ‘Qué bien que hiciste’. Te lo digo y me emociono, porque la palabra de una madre siempre importa. En algún momento, la palabra de tu mamá siempre es importante”.

Abordó los temores y el cansancio propios de la maternidad: “Con Lola el día a día no fue tan complejo. No así cuando llegó Charo. La llegada de Charo sí me desbordó. Me largué a llorar en un nivel… Me volví a mirar al espejo y dije: ‘Hacemos lo que podemos, no lo que queremos. Relajate. Si no se puede, no se puede y punto’”.

Sobre el rol de las condiciones laborales, subrayó: “Siempre me sentí muy bancada, muy apoyada y nunca viví el miedo que sentía que me podía pasar, que era el de quedarme sin laburo. Todo lo contrario. Mi principal temor, el único, era ese”.

