Teleshow

Débora D’Amato: “Vencí 800 prejuicios y el miedo a la soledad para ser madre soltera a los 45”

La periodista relató en Infobae al Mediodía el camino personal y emocional que la llevó a formar una familia monoparental. Compartió los obstáculos médicos, sociales y culturales que atravesó antes de convertirse en madre de dos hijas por elección propia

Guardar
La periodista relató las dificultades médicas, sociales y personales que enfrentó para convertirse en madre soltera por elección propia

La periodista Débora D’Amato compartió en Infobae en vivo el recorrido personal y emocional que la llevó a formar una familia monoparental. Durante la entrevista, repasó desde su deseo de ser madre hasta la decisión de criar a sus hijas sin pareja, atravesando obstáculos médicos, sociales y culturales. “No lo elegí, se terminó dando”, expresó sobre el proceso, y remarcó: “Siempre tuve la idea de que en algún momento iba a ser mamá. Nunca fue una duda eso”.

En diálogo con el equipo de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, D’Amato repasó los dilemas internos y las dificultades externas que marcaron su recorrido. “En este mundo maravilloso en el que vivimos, hubo un momento en el que el trabajo me hacía dudar si iba a poder sostener mi carrera y a la vez ser mamá, lo cual es espantoso. Se puede, quiero que sepan que todo se puede”, alentó a quienes la escuchaban.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

Los obstáculos médicos y el peso del reloj biológico

D’Amato relató que durante años intentó concebir mientras estaba en pareja, sin resultados. “Fueron once años de pareja, queríamos ser papás, él médico, yo periodista, no nos preguntábamos por qué no quedaba, una cosa increíble”, recordó sobre ese proceso. El diagnóstico llegó después de acompañar a una amiga en un tratamiento de fertilidad: “Me pasó que el médico de mi amiga, Fer Neupiller, me preguntó: ‘¿Y vos tenés ganas alguna vez?’ Le respondí: ‘Sí, pero no quedo’. Ahí empezó todo”.

El descubrimiento de varios miomas y otros problemas de salud fue determinante: “En el momento que él me pregunta me hice una ecografía. Martín Anchorena, quien hoy es mi ginecólogo, me dijo cuando me desperté de la anestesia: ‘Tranquila, que está todo bien. Se lastimó porque estaban muy grandes, pero no lo perdiste. Hay que esperar un tiempo y si algún día querés, vas a poder ser mamá’”.

La ansiedad y el paso del tiempo también influyeron. “El reloj biológico es una realidad a la que no podemos escapar. Sentí que les iba a dar una mamá muy grande. Pero después me acordé de mi mamá, que me tuvo a los 40, y dije: mi vieja me dio una vida hermosa”, compartió.

Vencer prejuicios y tomar la decisión

El proceso de aceptar la maternidad monoparental estuvo atravesado por el juicio social y las propias dudas. “Tuve que vencer 800 prejuicios personales, ajenos. Uno dice que la mirada ajena no le importa, importa. Muchas veces la gente que te rodea te comenta de algo con bondad, sin mala intención, y depende el día en el que te encuentres, te cala profundo”, confesó.

Débora D’Amato venció prejuicios y
Débora D’Amato venció prejuicios y el miedo a la soledad para formar una familia monoparental a los 45 años (Infobae en Vivo)

La elección de recurrir a un donante tampoco fue sencilla. “Pensaba: yo tengo la capacidad de tomar esta decisión y quitar esa posibilidad de una familia tradicional a mis hijas, como si eso fuera perfecto también”, explicó D’Amato. “No me parecía justo buscar un amigo que tuviera ganas. Me parecía que tenía que ser honesta conmigo y plantear la vida que podía brindar”.

La periodista relató, además, cómo enfrentó el temor a la soledad y el desafío de criar a sus hijas sin una pareja: “Digo que soy mamá soltera, no sola, porque tengo un montón de gente a mi alrededor. Ahora, en el día a día, en mi casa somos tres. Yo puedo pedirte ayuda una vez, pero después la crianza es mía y así me la planteé y me la permití”.

La crianza, la verdad y la red de apoyo

D’Amato fue enfática al narrar cómo abordó la identidad de sus hijas y el diálogo sobre el origen de su familia: “Yo a Lola nunca le mentí. Siempre le conté el cuentito de una señora que era yo, y le contaba la historia cómo era. Jamás le planteé una situación de ausencia. Siempre le dije que formábamos parte de una nueva familia, que había familias tradicionales con mamá y papá, otras de una mamá o un papá solo, y otras con dos mamás o dos papás”.

La periodista destacó la importancia de la palabra materna y la contención intergeneracional: “Mi mamá se encarga diariamente de decirme: ‘Qué bien que hiciste’. Te lo digo y me emociono, porque la palabra de una madre siempre importa. En algún momento, la palabra de tu mamá siempre es importante”.

Abordó los temores y el cansancio propios de la maternidad: “Con Lola el día a día no fue tan complejo. No así cuando llegó Charo. La llegada de Charo sí me desbordó. Me largué a llorar en un nivel… Me volví a mirar al espejo y dije: ‘Hacemos lo que podemos, no lo que queremos. Relajate. Si no se puede, no se puede y punto’”.

Sobre el rol de las condiciones laborales, subrayó: “Siempre me sentí muy bancada, muy apoyada y nunca viví el miedo que sentía que me podía pasar, que era el de quedarme sin laburo. Todo lo contrario. Mi principal temor, el único, era ese”.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Temas Relacionados

Débora D’Amatomaternidad monoparentalmadres solterasInfobae al MediodíaInfobae en Vivo

Últimas Noticias

La emoción del hermano de Alejandra Locomotora Oliveras al verla en la serie En el barro: “Un vacío que es inllenable”

Jesús habló con Teleshow tras el éxito de la segunda temporada de la producción de Sebastián Ortega, contó lo que siente al recordarla en la pantalla y el deseo de mantener viva su memoria

La emoción del hermano de

La primera foto del Chino Darín con su bebé Dante que compartió Úrsula Corberó y enterneció a todos

Este miércoles la actriz española sorprendió a sus seguidores con una imagen de su pareja con su hijo en brazos

La primera foto del Chino

Graciela Alfano volvió a encender las redes con un video desnuda a los 73 años en una playa de Punta del Este: “Disfrutar”

La actriz argentina compartió imágenes junto al mar en la playa nudista Chihuahua y desató las reacciones de sus seguidores

Graciela Alfano volvió a encender

La contundente decisión de Edith Hermida durante el regreso de Beto Casella a la televisión

La actual conductora de Bendita TV tuvo una reacción inesperada el día del estreno de BTV, el nuevo programa de su exjefe

La contundente decisión de Edith

El inesperado gesto de Vero Lozano con la China Suárez en medio de la disputa con Wanda Nara

La conductora de Cortá por Lozano tuvo un acercamiento virtual con la actual pareja de Mauro Icardi y crece la brecha con la presentadora de MasterChef Celebrity

El inesperado gesto de Vero
DEPORTES
En Brasil buscan que la

En Brasil buscan que la Gira Sudamericana de tenis cambie de superficie y de fecha

Franco Colapinto cerró con saldo positivo el primer día de pretemporada de Fórmula 1 en Baréin: marcó el mejor tiempo de Alpine

Festejo fugaz, show de Bad Bunny y debut con triunfo en Río: las frenéticas horas de Francisco Cerúndolo tras su título en el Argentina Open

Cómo Manchester United logró convertirse en el primer equipo de fútbol líder de rankings musicales británicos con un sencillo propio

La decisión en medio de la “guerra de motores” de la Fórmula 1 que favorecerá a Alpine en el inicio de la temporada

TELESHOW
La emoción del hermano de

La emoción del hermano de Alejandra Locomotora Oliveras al verla en la serie En el barro: “Un vacío que es inllenable”

La primera foto del Chino Darín con su bebé Dante que compartió Úrsula Corberó y enterneció a todos

Graciela Alfano volvió a encender las redes con un video desnuda a los 73 años en una playa de Punta del Este: “Disfrutar”

La contundente decisión de Edith Hermida durante el regreso de Beto Casella a la televisión

El inesperado gesto de Vero Lozano con la China Suárez en medio de la disputa con Wanda Nara

INFOBAE AMÉRICA

El ejército sirio ratifica el

El ejército sirio ratifica el control sobre la cárcel al-Hol y traslada a las familias

Conapina impulsa acciones para proteger a niños en situación de calle y con conexión de calle en El Salvador

Portugal acusó a un joven de intentar vender información de la OTAN a agentes rusos

Estados Unidos sancionó al director de la mayor cárcel de Nicaragua por los abusos contra los presos políticos

Cómo Manchester United logró convertirse en el primer equipo de fútbol líder de rankings musicales británicos con un sencillo propio