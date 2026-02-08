La explicación de Barby Franco luego de haber denunciado que había sufrido un robo por aplicación

Barby Franco mostró el video en el que sufrió un robo en un auto de aplicación

Lejos de los románticos paseos que realiza con Fernando Burlando, o de los divertidos días que pasa con su pequeña, este sábado, Barby Franco vivió una jornada de ansiedad y angustia. Todo comenzó luego de que la modelo denunciara en sus redes sociales que había sufrido un robo al perder sus pertenencias en un auto de aplicación.

“¿De qué manera cuidan a los clientes? Me acaban de robar mercadería pidiendo un auto”, comenzó escribiendo Franco en su posteo, ante sus más de dos millones de seguidores. En sus imágenes, la influencer mostraba los datos personales y la foto de dicho conductor. Además agregó su puntuación dentro de la app y el vehículo que manejaba, todo con la idea de advertir a otros usuarios y solicitar ayuda a estos para recuperar sus pertenencias.

Como si fuera poco, minutos después, la modelo publicó un video que mostraba la escena a la que hacía referencia y la cual sustentaba su denuncia: “Encima chorro, burro. Parás a media cuadra, cancelás el viaje y te vas”.

Tras el enojo inicial, Barby Franco explicó cómo se resolvió la situación (Instagram)

Franco pidió a sus fanáticos que la ayudaran a dar con el conductor. “Si alguien lo conoce, que me escriba”, comentó, etiquetando a la empresa para la cual esta persona trabaja.

Sin embargo, tiempo después de haber denunciado esta situación, Franco borró todas sus historias. En ese marco, publicó un nuevo posteo en el que destacó que el conductor del vehículo se pudo contactar con ella: “Apareció la mercadería. El señor conductor tuvo un percance y la aplicación tardó en contactarnos. Gracias señor chofer por hacer todo lo posible para contactarnos”.

Lejos de esta situación, una semana atrás, Barby Franco y Fernando Burlando se encontraban disfrutando de unas vacaciones en la costa junto a su hija Sarah, familiares y amigos. Así lo mostraban las imágenes y videos difundidos a través de sus redes sociales. Los paseos en lancha, atardeceres y juegos en la playa protagonizan las postales compartidas por la modelo de manera digital.

Entre las escenas más destacadas, el grupo subió a una lancha para navegar cerca de acantilados y palmeras, con construcciones típicas del lugar y el sol descendiendo en el horizonte. En la instantánea, Franco aparece sonriente y con los brazos en alto junto a Burlando y su hija, mientras de fondo suena una canción de La Oreja de Van Gogh.

La energía de diversión y complicidad impregna la imagen, reforzada por la luz dorada del atardecer y el entorno natural. Las construcciones tradicionales completan el paisaje que enmarca el paseo, aportando un contexto veraniego al recuerdo.

Barby Franco mostró su furia en redes luego de haber sufrido un robo

Los momentos familiares se volvieron centrales en estos días de descanso. En una de las postales, Sarah disfruta de la playa y juega con su padrino a volar una cometa, mientras una mariposa aparece capturada de forma espontánea en la fotografía.

El cielo despejado enmarca la escena, que transmite un ambiente íntimo y lúdico. La aparición de la mariposa suma un detalle especial al recuerdo de la jornada.

Otra imagen muestra la puesta de sol, con el mar teñido de tonos dorados y naranjas que reflejan los últimos rayos del día. Este cierre visual transmite calma y pone en relieve el atractivo natural del destino elegido para estas vacaciones.

Días atrás, Barby Franco y Fernando Burlando, entre paseos en lancha, atardeceres y juegos en la playa

En los videos publicados, el grupo aparece bailando y cantando a bordo de la lancha. La música y el movimiento refuerzan la vitalidad y el disfrute de la convivencia grupal durante el verano.

Franco también expuso aspectos de la vida cotidiana a lo largo de la temporada, alternando actividades familiares, paseos y juegos en la arena. A través de historias en Instagram, invitó a sus seguidores a hacerle preguntas sobre maternidad y crianza, a las que respondió de manera directa sobre hábitos y límites familiares.

Consultada sobre si su hija Sarah ya había dejado el pañal, respondió: “Sí lo dejó, pero de noche aún lo usa”. Ante una pregunta sobre el uso del chupete, fue tajante: “No. Ni se lo pienso sacar”.

Sobre los límites, compartió: “Por toda la familia, muy al igual que Beltrán, pero la única que le pone límites soy yo y por momentos, me pelea jajajaja”. Así, la modelo describió la dinámica de crianza, mezclando humor con claridad sobre su papel.