Juana Repetto recordó los mejores trabajos de su carrera y confesó su deseo de volver a actuar: “Es lo que más me gusta”

Mientras cuenta los días para la llegada de su tercer hijo, la artista repasó su trayectoria y destacó sus ganas de volver a los escenarios

Juana Repetto recordó algunos de los trabajos más exitosos de su carrera

Con la cuenta regresiva en marcha, Juana Repetto espera por la llegada de su tercer hijo, Toribio. En ese proceso, la actriz utilizó sus redes sociales para compartir el crecimiento de su pancita y hasta expresar su incomodidad por los cambios físicos que sufría. En ese contexto, lejos de los temas de la maternidad, este viernes, la influencer aprovechó para repasar su trayectoria y recordar algunos de sus trabajos más icónicos.

A lo largo de un video que grabó para sus casi dos millones de seguidores, Juana repasó su paso por televisión y algunas de las obras que integró. “Todos los trabajos que hice y no sabían qué hice. Frecuencia 04 a los quince. Fue mi primera novela. Después hice Media falta. Después estuve en un capítulo top que mucha gente dice que es de los mejores, de Casados con hijos. Bailando por un sueño en el 2007, me fue bastante bien. Una familia poco normal, una obra de teatro con Gerardo Sofovich, Moria Casán, Rolo Puente. Divino, mi debut teatral comercial”, comenzó diciendo.

Juana Repetto rememoró algunos de sus trabajos más exitosos (Jaime Olivos)

Luego, Repetto continuó recordando y se detuvo en uno de los días más peculiares de su carrera: “Hice otro Bailando, fui notera con Ángel de Brito del Bailando kids, Ocho mujeres con Muscari, que eso es un lujo: Norma Ponce, Hilda Bernand, María Leal, Emilia Maser, Katia Alemán, Cecilia Dopazo. Lujo, high level. Me nominaron aparte para un premio con ese personaje. Estuvo bárbaro. Ese personaje terminaba con un monólogo muy dramático y no sé qué. Y me fui un día a la mitad de la función, no pude terminar. Y María Leal dice: “Perdón, Juana Viale se siente mal”. (risas) Fue espectacular. No fue espectacular, pero fue la anécdota que doy, fue graciosa”.

Continuando con algunos de sus trabajos más destacados, Juana resaltó su paso por algunos programas de televisión: “Hice La jaula de las locas, Derechas, también con Muscari. Cuatro cuartos, una obra de teatro también en El Cubo. Estuve en Gran Hermano, el panel. Estuve en Intrusos. Estuve en el Diario de Mariana. Hice un programa mi papá que se llamaba Nico trasnochado, que empecé trabajando como productora, porque yo nunca pude estar al pedo. Cuando yo no tenía trabajo, me iba a atender teléfonos a la escuela de mi vieja. Un año le manejé las redes a las escuelas de mi vieja también. Me armé una empresa de vestuario con una amiga que hicimos la producción completa de todo el vestuario de Ghost, el musical. Estuvo groso. Produje una obra de teatro en el Maipo, Las reinas del Strip”.

A la espera del nacimiento de su tercer hijo, Juana Repetto mostró cómo se sienten Toribio y Belisario

Pero más allá de su trabajo frente a cámara, o en el escenario, Repetto también mencionó su labor como productora: “Hice algunas campañas, publicidad, esas cosas. Produje el Artista del año, un programa que fue rarísimo todo. Con producción hice bastante, vestuario hice bastante. Estuve en Cuestión de peso también. Ahí conocí un... un re lindo grupo de gente. Más minas que mamás, un canal de streaming, Resumido. Hice una película que se llama La chica del tercero. Escribí un libro, No estás fallada. Bueno, trabajo en redes desde que las redes no existen. Empecé en Twitter mis primeras publicidades”.

Fue entonces cuando la influencer se hizo una autopregunta y reflexionó: “¿Cuál de todos esos trabajos fue mi favorito? Y, Ocho mujeres, si bien terminé... fue muy groso. Laburé con actrices tipo... Un lujo, como todas muy zarpado. Y Muscari a mí me encanta y era un drama. Estuvo bueno. Creo que Ocho mujeres. Y me dan ganas un poco de volver al teatro. Actuar es lo que más me gusta”.

Así las cosas, para cerrar, Juana relató por qué dejó de hacer ficción en televisión: “Después dejé de hacer novelas porque te lleva mucho tiempo. Después dejé de hacer teatro porque es un horario que con la maternidad, a mí que me gusta hacer la rutina de la comida, la dormida y eso, no es muy compatible. Y ahora estoy como con la comunicación también, muy ahí a flor de piel. Digo, siento que va más con mi vida hoy por ahí comunicar”.

