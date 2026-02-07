DJ Pipo: “Soñábamos que la cumbia sea todo en nuestra vida y ahora es así”

Nunca me faltes - Episodio 1 - Invitado: DJ Pipo

Así arranca Nunca Me Faltes, un nuevo formato de entrevistas conducido por Manu Jove para recibir a referentes de la cumbia y la música tropical en un ambiente descontracturado. Y lo hacemos nada menos que con DJ Pipo...

Para algunos, Gonzalo Leonardo, pero para todo amante de la cumbia, es DJ Pipo: animador y músico, que se convirtió en una de las figuras más populares de la nueva escena cumbiera argentina.

Conocido como el “Bizarrap de la cumbia”, ganó notoriedad por su energía arriba del escenario y por revitalizar clásicos del género en sets que se volvieron virales. Tras consolidarse como DJ en Cumbia Konex, su carrera explotó en 2022 con la versión cumbiera de Muchachos junto a Pinky. En 2023 fue uno de los creadores de Un Poco de Ruido, el streaming de cumbia que se transformó en fenómeno masivo, con millones de visualizaciones, giras por el país y shows agotados en escenarios como el Movistar Arena.

"Fue mi primer laburo. Arranqué a los dieciocho de cadete y después empecé a estudiar despachante aduanero, me recibí y empecé a hacer un poquito de carrera ahí dentro de la empresa. Pero siempre, siempre con la cumbia como bandera porque me gustó estar en bandas" (Foto: Maximiliano Luna)

Acá, los momentos más destacados de la entrevista:

—Bienvenido, Pipo, arrancamos con vos. Sos el padrino de Nunca Me Faltes.

—¡Qué bueno...!

—Cuando tenés que llenar un formulario, ¿qué ponés en ocupación?

—Todavía no sé, bol..., el otro día me pasó, porque es que hacemos varias cosas, No sé si poner DJ, streamer, influencer o despachante de aduana, que también lo soy.

—¿Despachante de aduana?

—Sí, sí.

—¿Vos te sentís identificado con la palabra artista?

—Me cuesta un poco todavía, porque para mí los artistas siempre fueron como los cantantes que yo admiraba. Y hoy nos toca estar arriba de un escenario.

—¿Cuánto laburaste de despachante de aduana?

—Como diecisiete años, fue mi primer laburo. Arranqué a los dieciocho de cadete y después empecé a estudiar despachante aduanero, me recibí y después empecé a hacer un poquito de carrera ahí dentro de la empresa. Pero siempre, siempre con la cumbia como bandera porque me gustó estar en bandas como se podía... Incluso se me iba el sueldo que ganaba, lo usaba para tomar un avión y volver y llegar el lunes a laburar, ese tipo de cosas. Pero yo estaba feliz porque iba a tocar.

—¿Seguís hablando hoy con los compañeros de la oficina? ¿Te manguean entradas?

—Sí, manguean y obviamente les damos (risas). Pero están contentos por el éxito que tuvo el programa. La verdad es que en mi ambiente no me tenían mucha fe, ¿viste?

"Arrancamos Un poco de ruido el 1º de noviembre de 2023 y seguí laburando hasta junio de 2024. Yo pensaba: 'Loco, no sé si me voy a animar, ¿y si esto mañana se acaba?' Pero en un momento dije: Que sea lo que Dios quiera y gracias a Dios nos fue bien, ¿no?" (Foto: Maximiliano Luna)

—Porque cuando arranca Un poco de ruido vos todavía laburabas en la oficina...

—Sí, nosotros arrancamos Un poco de ruido el 1º de noviembre de 2023 y seguí laburando hasta junio de 2024. El primer el primer show fue en el complejo Art Media, y explotó, se agotaron las entradas en muy poco. Me empezó a pasar que obviamente yo tenía mi laburito, tenía mi sueldito fijo con el que estaba bien. Y ahí como DJ y con Un poco de ruido empezamos a tener unos primeros ingresos, pero más o menos era un poco lo mismo que lo que yo estaba ganando en mi laburo. Y yo pensaba: “Loco, no sé si me voy a animar, ¿y si esto mañana se acaba?”. Pero en un momento dije: Que sea lo que Dios quiera y gracias a Dios nos fue bien, ¿no?

—Te escuché contar que en los comienzos tus viejos te dijeron: “Está todo bien con la cumbia, pero vos estudiá, vos laburá en la oficina...”. ¿Fue así?

—Sí, sí, hasta el día de hoy mis viejos lo reconocen. “La verdad, nosotros no te bancamos”, dicen. Capaz que era otro contexto. Obviamente, ellos tuvieron otro tipo de adolescencia, no tenían las herramientas que hoy tenemos, las redes, las plataformas, que son también son oportunidades de trabajo.

—¿A qué se dedican tus viejos?

—Gente laburante. Mi viejo vende electrodomésticos y mi vieja laburó pero ahora es ama de casa. La verdad, nunca me faltó nada pero tampoco sobraba nada. Siempre fue laburar y laburar. Por eso siempre digo que hay que buscar lo mejor de uno y no aflojar. A mí me pasó después de quince años... Todos los pibes de Un poco de ruido hace mucho que venimos tocando en distintas bandas, algunas más conocidas, otras no tanto. La verdad que lo que menos nos imaginamos en la vida es que se nos iba a dar con un programa de stream (risas). Olvidate. Pero bueno, qué sé yo, así tuvo que ser.

—Y en ese recorrido de quince años, ¿cómo llegás? ¿Cómo te metés en el mundo de la cumbia?

"Con Junior nos hicimos muy amigos y me dijo: 'Agarrá el peine, el peine fino de los piojos, el rallador de queso y empezá a tratar de sacar el tiempo del güiro... porque ¡es la esencia de la cumbia! Sí hay cumbia, güiro, bajo y tumba no puede faltar. Y el güiro es lo que marca el tiempo" (Foto: Maximiliano Luna)

—Fue todo como un camino, ¿no? Y por los amigos del barrio: a todos nos gustaba la cumbia. Tenía un amigo que iba al colegio que tocaba la guitarra en una banda que el cantante era Junior; cuando no era Junior, antes en una banda de barrio, se llamaba Secuestro Express.

—¿Secuestro Express?

Sí, se usaba ese tipo de nombres. Un poco cancelado para hoy, ¿no? Pero en su momento se usaba ese doble sentido de las bandas.

—¿Y ahí conocés a Junior?

—Sí, pegué muy buena onda con Junior, nos hicimos muy amigos y dije “Loco, quiero esto”. Y él me dijo: “Agarrá el peine, el peine fino de los piojos, el rallador de queso y empezá a tratar de sacar el tiempo del güiro”, ¿viste?

—Y arrancaste con el güiro, por cierto, un instrumento fundamental en la cumbia...

—¡Total, es la esencia de la cumbia! Sí hay cumbia, güiro, bajo y tumba no puede faltar. Y el güiro es lo que marca el tiempo.

—¿Y cuando dijiste: “Ah, ya está, esto es lo mío”?

—Costó, obviamente. Y después tenés que adaptarte a la banda, hay distintos tiempos, se toca más rápido, más lento, más jugado, todo tiene su jueguito.

—¿Y cómo terminás en el rol de animador?

—El güiro me había aburrido un poquito y quería empezar a ascender de alguna forma, empezar a alguna relación con la gente, decir “¡Arriba esas palmas!“, esas cosas, y poco a poco se fue dando. Después me pasó de tocar en Yerba también con Junior, y en su momento tuvimos alguna diferencia ahí, ¡éramos muy pibes, dieciocho, diecisiete años teníamos cuando arrancamos! Hoy somos grandes amigos. Y yo estoy agradecido de que me dio una oportunidad grande. Y después yo sentí también un poco que se la pude devolver cuando él vino al programa, algo que se hizo viral y también y le sirvió bastante.

"¿Cosas que me sorprendieron? Y... que un tal Leo Messi sigue al programa. Que La Mona Jiménezl nos mande un mensajito diciendo ¡Aguante! o haber grabado un disco de cumbia con Luciano Pereyra... ¡Todo muy fuertes!" (Foto: Maximiliano Luna)

—¿Cómo te llevás con toda esta fama repentina?

—Es hermoso. Sinceramente, nos cambió la vida, es algo soñado. Siempre soñamos con poder vivir de esto, que la cumbia sea todo en nuestra vida y la verdad que es así. Así que nada, yo siempre digo que si el día de mañana se termina Un poco de ruido... o sea, no me lloren porque ya está, no puedo pedir más nada.

—¿Qué cosas te pasaron de esas que te sorprenden, que decís “No lo puedo creer”?

—Qué se yo, un montón de cosas. Que un tal Leo Messi siga el programa, ¿no? Que nos mire, que nos siga, que de vez en cuando nos mande un mensajito incluso. O que La Mona Jiménez nos mande un mensajito diciendo que “¡Aguante!, cosas así. Poder haber grabado un disco de cumbia con Luciano Pereyra... Son cosas muy fuertes que nos pasaron, la verdad. Y creo que uno un poco tiene las cosas que se merece, así que algo habremos hecho un poco bien.

—Aparte hay un vínculo entre la cumbia y el fútbol que es natural, ¿no?

—Lógico, la cumbia y el fútbol van de la mano. Una vez, en una fiesta cuando recién arrancamos, me crucé con Gastón Edul y me dijo “¿Sabés que todos los pibes de la Selección escuchan Un poco de ruido? “¡No me jodas!“, le digo, ”¡no juegues con mis sentimientos, bol...!“ Son cosas que te cuesta creerlas, hasta que me di cuenta que eran verdad, ¿viste?

—Un mito de la cumbia en general, históricamente: las giras, las noches sin dormir, un boliche atrás de otro, lo habrás vivido. ¿Sigue pasando?

—Sigue pasando, el ritmo de las giras te va llevando un poco a eso, que no digo que esté bien, pero lamentablemente son cosas que se dan porque detrás de las bandas hay familias, las bandas son una empresa: los músicos, los sonidistas, los choferes, todos tienen que laburar y obviamente a veces mientras más cantidad de baile haya es más laburo. Pero hay que poner en la balanza, tampoco puedo hacer tantos bailes que me lleven a ir a la ruta a ciento cincuenta kilómetros por hora porque obviamente es un riesgo, entonces hay que buscar un poco el equilibrio en eso. Pero la verdad que sí, sigue pasando, aunque obviamente no es recomendable.

Fotos: Maximiliano Luna