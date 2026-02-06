Teleshow

Marisa Brel se ausentó de LAM y se sinceró sobre el doloroso momento que atraviesa: “Estoy rota”

La periodista abrió su corazón y contó cómo la muerte de un ser muy querido por ella golpeó a su familia, dos días antes de viajar a Panamá

La periodista contó las razones por las que se tomó unos días lejos del trabajo (Video: Instagram)

Marisa Brel rompió el silencio en sus redes sociales para explicar a sus seguidores el motivo de su ausencia en LAM (América TV) y el duro momento personal que atraviesa. Con honestidad y emoción, la periodista relató que en los últimos días debió enfrentar la pérdida de su suegra, a quien consideró siempre parte de su familia, más allá de su divorcio. Este golpe se sumó a otras dificultades personales recientes, profundizando el dolor y la necesidad de resguardo.

“Vengo de unos días muy difíciles a nivel personal. No estoy más con Paloma. Y mi suegra, que para mí siempre fue mi suegra, por más divorcio, somos familia, falleció hoy”, compartió la periodista, dejando en claro la importancia de los lazos afectivos que trascienden las estructuras tradicionales.

Con profundo cariño, recordó a Chichi, la madre de su exmarido Carlos Evaristo, y el vínculo que las unía: “He tenido que comunicárselo a los chicos y abrazar a Carlos. Disfruté mucho a Chichi como la mamá que yo hubiera querido tener. Se fue al cielo hoy a la mañana, venía de un año complicado. No estaba preparada, pero el momento del adiós cuesta mucho. Lloré mucho y voy a seguir llorando porque la voy a extrañar. La fui a visitar antes de ir al AMBA una vez por semana a tomar mate juntas. Estaba en su casa. Anoche la internaron, pero hoy le iban a dar el alta”.

Marisa compartió la dura pérdida que hubo en su familia y se mostró conmovida en una serie de videos

Marisa también puso en valor a la familia extendida y los lazos que se mantienen a pesar de los cambios: “Un abrazo a todos los Evaristo Castillo, que siguen siendo mi familia. Muchas veces las mujeres no quieren a las suegras y yo la amaba tanto. Me quiso, me respetó, me cuidó. Amó tanto a mis hijos. Amaba tanto a sus hijos”.

Sobre la dificultad de retomar la rutina y sostener el trabajo en este contexto, reconoció: “Son los momentos donde uno no tiene ganas de nada. Mañana me tengo que ir de viaje. Casi lo suspendo, no tengo ganas. Es un viaje de trabajo que no puedo postergar, aunque pensé en no ir. Timoteo me dijo: ‘Tenés que ir’. Trece años. Su abuelita es el amor de su vida. Paloma está desesperada. Por suerte está Cande acompañándola. Estamos muy tristes, pero ella está en paz. Iba a cumplir noventa años ahora. Por eso no estoy mostrándome. Perdón a las marcas, pero no tengo ganas ahora de mostrar. Ya voy a mostrar todo. Estoy rota, pero bueno. Todo mi amor, Chichi, te amo. Te voy a recordar siempre”.

Luego de abrir su corazón en las redes, Marisa se alistó y partió rumbo a Ezeiza para tomar un vuelo con destino a Panamá, lugar donde la esperan compromisos laborales, pero que también le puede servir para comenzar con el proceso de sanación luego de la pérdida que golpeó a la familia. A Panamá viajó en soledad y ya compartió las primeras fotos desde el avión: “Necesito descansar. Hace dos días que no duermo”, fue todo lo que escribió en el video que compartió con sus seguidores desde el asiento en primera clase de la aeronave.

El testimonio de Marisa Brel no solo puso en palabras el dolor de la pérdida y la gratitud por los afectos verdaderos, sino que también reflejó la importancia de permitirse el duelo, de apoyarse en la familia y de reconocer los momentos en que la vulnerabilidad y la memoria compartida son parte esencial de la vida cotidiana. En medio del dolor, Marisa agradeció el acompañamiento recibido y reafirmó la necesidad de sostener los vínculos y rendir homenaje a quienes dejan una huella imborrable en el corazón de una familia.

