El romántico viaje de Ailén Cova y Alexis Mac Allister en las playas de España: ternura, risas y paisajes soñados

La influencer y el jugador de fútbol sorprendieron a sus seguidores con una colección de fotos que revelan la calidez de su hogar y la complicidad con su hija

Ailén Cova y Alexis Mac
Ailén Cova y Alexis Mac Allister disfrutan en familia de un viaje a Palma de Mallorca tras un inicio de año futbolero

En medio de un comienzo de año cargado de compromisos futbolísticos, Ailén Cova y Alexis Mac Allister viven días de relax en familia. Luego de compartir en redes sociales la intimidad de sus jornadas en enero, la modelo publicó imágenes de su divertido viaje a Palma de Mallorca, España.

Desde paisajes soñados a visitas a históricos lugares, la influencer y el futbolista aprovecharon sus horas en España para recorrer la ciudad y registrar los momentos vividos en tiernas imágenes. Una de las primeras fotos compartidas por Cova la mostraba a ella y a Alexis sonriendo ante la cámara, de espaldas a la Catedral de Mallorca, uno de los monumentos más famosos de la isla.

El establecimiento destacaba con su arquitectura gótica y obras de algunos de los mejores artistas de España. El lugar resalta por sus detalles arquitectónicos, entre los cuales se mencionan las cuatro estatuas ubicadas sobre la entrada. Estas representan a los santos Pedro, Pablo y Catalina Tomás, y a la figura histórica local de Ramón Llull. Encima del portal gótico se encuentran esculturas que representan al Padre Eterno y La última cena.

Ailén Cova y Alexis Mac
Ailén Cova y Alexis Mac Allister compartieron imágenes en redes sociales mostrando su vínculo familiar y momentos íntimos lejos del fútbol profesional (@ailencova)

Ailén llevaba una chaqueta de cuero negra, debajo de la cual asomaba una prenda oscura. Su pelo era largo, lacio y de color castaño oscuro, con un peinado suelto sobre los hombros. Alexis Mac Allister también lleva una chaqueta de cuero negra con cierre metálico visible y cuello alto. En sus manos, el joven sostenía su celular, de color verde, con ambas manos, en el cual buscaba la ubicación de su próxima parada.

Días atrás, Ailén Cova abrió la puerta de su intimidad junto a Alexis Mac Allister y su hija Alaia al compartir una serie de imágenes en redes sociales. Las fotos permitieron observar una mirada íntima a la vida familiar, lejos de los focos propios del fútbol profesional.

En el inicio del álbum, se ve a Alaia luciendo la camiseta del Liverpool. Sentada en una sillita, la niña refleja tanto el ambiente futbolero de la familia como el orgullo por el presente de Mac Allister.

Ailén Cova compartió imágenes de
Ailén Cova compartió imágenes de las impresionantes vistas costeras de su reciente viaje con Alexis Mac Allister, mostrando un lujoso complejo frente al mar (@ailencova)

Otra fotografía retrata a Cova y al jugador entrenando en el gimnasio de su casa, con la pequeña en brazos. Elementos deportivos como mancuernas y pelotas conforman el entorno de la rutina familiar, mientras un espejo amplia la sensación de equipo y vida compartida.

Los gestos de cariño se multiplican en la secuencia de imágenes. Entre ellos figura una postal romántica escrita en la nieve: “A + A = A ♥”, que alude al fuerte vínculo entre la pareja y su hija. Hay también abrazos y besos entre madre e hija, y juegos distendidos en la cama donde Mac Allister sostiene a Alaia sonriente. Estos momentos construyen un mosaico de gestos de ternura y alegría en el hogar.

En otro retrato aparece la presencia de los abuelos maternos, quienes sostienen a Alaia y celebran la llegada de una nueva generación en tierras inglesas. Este instante resalta la continuidad de los lazos familiares, fundamentales para el bienestar de la niña.

Alexis Mac Allister disfruta de
Alexis Mac Allister disfruta de un momento de tranquilidad, contemplando el mar en una playa paradisíaca, mientras comparte su viaje con Ailén Cova (@ailencova)

La cotidianidad de la familia transcurre también fuera de casa. Una de las imágenes muestra a Cova y su hija en un café de Liverpool, con el paisaje nevado de fondo, lo que transmite protección y calidez incluso en los días fríos.

Días previos, el álbum incluyó postales recorriendo las calles de la ciudad. En ellas, Mac Allister se mostró con un estilo relajado: gorra clara, campera de cuero, pantalón ancho y bolso grande, consolidando la imagen de padre presente y cercano a su familia, un detalle que los seguidores destacaron con elogios y comentarios.

La serie de imágenes concluye con una reflexión de Cova sobre el momento que vive la familia. Sus palabras remiten a un presente pleno y a la gratitud por cada experiencia compartida con Alaia, consolidando el sentimiento de felicidad y unión que caracteriza su día a día.

Ailen CovaAlexis Mac Allister

Wanda Nara apuntó contra Mauro

Fátima Florez celebró su cumpleaños

Nicole Neumann y su crítica

Valeria Gastaldi recordaba a su

Marixa Balli criticó a Luis
