La llamativa foto de Peter Lanzani tras su operación por un cuadro de apendicitis: “Descansando en casa”

Peter Lanzani se recupera de su operación (Adrián Escandar)

Peter Lanzani atravesó días de preocupación tras ser operado de urgencia por un cuadro de apendicitis, noticia que generó revuelo en el ambiente artístico que llevó tranquilidad a sus seguidores cuando Teleshow confirmó su favorable recuperación y alta médica. Apenas unos días después del episodio, el actor decidió reaparecer públicamente para agradecer el apoyo de sus fans y despejar rumores sobre su estado de salud.

En la foto que compartió en sus historias, se lo ve de pie, de perfil y con bata hospitalaria, luciendo aún la pulsera de internación. Lanzani acompaña la imagen con un mensaje directo: “Gracias a todos los que se preocuparon y mandaron mensajes! Tuve apendicitis y ya estoy operado y descansando en mi casa. Informando con la verdad… #pitynews”. De esta forma, el actor transmitió calma y mostró su buen ánimo en plena recuperación, reafirmando el vínculo de cercanía con sus seguidores.

La noticia de su intervención fue confirmada por su representante artístico a Teleshow, quien informó que el actor fue intervenido por apendicitis luego de haber sufrido un malestar durante el fin de semana y ya comenzó su recuperación. “Peter está bien, hasta fue dado de alta”, expresó el manager Javier Braier.

Tras la operación, Peter subió una foto llevando tranquilidad a sus seguidores (Instagram)

La operación fue realizada el día domingo en una clínica de la ciudad de Buenos Aires. El representante relató cómo fue el proceso posterior a la cirugía: “Ayer, lunes en la noche ya estaba bien y ahora se está yendo del sanatorio, para descansar y mañana retomar sus actividades”.

La preocupación sobre la salud de Lanzani se disparó el lunes a la noche, cuando en LAM (América) se informó sobre una descompensación que llevó al actor a ser hospitalizado de manera preventiva en el Sanatorio Colegiales. El incidente encendió la alerta en el entorno del actor y provocó una reacción inmediata por parte del equipo médico, que evaluó la posibilidad de una intervención quirúrgica, que fue realizada con éxito.

El entorno del actor de Argentina, 1985 remarcó la preocupación que generó la noticia, pero también transmitió tranquilidad: la intervención fue de urgencia, pero la recuperación fue rápida y favorable. De este modo, se espera que Lanzani reanude en el corto plazo su agenda habitual, que incluye un nuevo y desafiante proyecto cinematográfico bajo la dirección de Santiago Mitre.

Peter espera volver a retomar su agenda laboral dentro de poco

Este nuevo trabajo, en el que compartirá cartel con Verónica Llinás, es una producción de Netflix aún sin título oficial, pero que ya genera expectativa. Se trata de un thriller político centrado en la infiltración de un oficial de alto rango en grupos que comenzaban a organizarse para reclamar por sus familiares detenidos en el contexto de la dictadura argentina. La elección de Lanzani por encarnar a un personaje moviéndose en los márgenes de la moral lo llevó a reflexionar sobre las exigencias del rol: “Aceptar este personaje es aceptar una incomodidad desde el primer día. Es un rol que exige entender mecanismos reales de manipulación y traición, no caricaturas. La responsabilidad está en no suavizarlo ni exagerarlo, sino hacerlo creíble. Prepararlo implica trabajar sobre la confianza y desconfianza que genera alguien como él. Y asumir que contar esta historia también tiene un peso ético”, explicó el actor en el comunicado oficial de Netflix.

Así, mientras se recupera con optimismo tras el susto, Lanzani se prepara para volver al ruedo con un nuevo desafío profesional que promete volver a instalarlo en el centro de la escena del cine argentino.