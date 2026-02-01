Teleshow

Ailén Cova mostró sus días junto a Alexis Mac Allister y su hija Alaia: besos, paseos por el bosque y juegos en la cama

La pareja del futbolista de la Selección Argentina abrió la puerta de su intimidad y compartió en sus redes sociales las tiernas postales con su pequeña

La pareja de Alexis Mac Allister le dedicó un tierno posteo a su hija Alaia (Video: Instagram)

Ailén Cova compartió un carrete repleto de ternura y momentos familiares junto a su hija Alaia, fruto de su relación con Alexis Mac Allister, mostrando la intimidad y la felicidad de sus seres queridos en esta etapa. Las imágenes transmiten la cotidianeidad y el crecimiento de la beba, así como el afecto genuino y la complicidad que une a todos los integrantes en distintas escenas de la vida diaria.

En la primera foto, Alaia aparece vestida con la camiseta del Liverpool, el club donde juega su papá, sentada en una sillita y luciendo pantalón tejido y medias blancas. La escena, cargada de simbología familiar, anticipa una infancia rodeada de fútbol y orgullo por los logros de Mac Allister. Otra foto, llena de calidez, muestra a Ailén y Alexis entrenando juntos en el gimnasio de su casa, con la pequeña en brazos y rodeados de mancuernas, pelotas y elementos de entrenamiento, reflejados en un espejo que multiplica la sensación de equipo y vida compartida.

El carrete también incluye una postal romántica y familiar escrita sobre la nieve: “A + A = A ♥”, un guiño a la unión de la pareja y de su hija, y un símbolo de la historia que construyen juntos. Los abuelos maternos protagonizan otra imagen entrañable, con sonrisas amplias y miradas llenas de amor mientras sostienen a Alaia, celebrando la llegada de una nueva generación y la continuidad de los lazos familiares.

Ailén ya lleva en la
Ailén ya lleva en la piel el nombre de su hija
La tierna foto de Alexis con su hija
La tierna foto de Alexis con su hija
"A+A=A", escribieron en la nieve
"A+A=A", escribieron en la nieve que cubría las calles inglesas

Otra instantánea muestra a Ailén junto a la beba en un café, con el paisaje nevado visible al otro lado de la ventana, transmitiendo protección y un clima cálido incluso en los días fríos. Entre las postales más emotivas se destaca el tatuaje de Ailén con el nombre “Alaia” en su brazo, acompañado por la pequeña mano de su hija, en un gesto que simboliza el apego y la promesa de amor eterno.

El álbum se completa con una imagen de Alexis jugando y alzando a Alaia en la cama, ambos sonrientes y relajados, y una secuencia de abrazos y besos entre madre e hija, donde la alegría y la complicidad se reflejan en cada gesto y caricia. Las fotos capturan la esencia de una familia que, entre rutinas, juegos, deporte y el primer invierno de la beba, va construyendo recuerdos imborrables y apostando por la felicidad en los pequeños detalles.

En el pie de página, Ailén resumió el sentimiento de este momento con la frase: “Empezaste muy lindo <3<3!!”, dejando claro que cada día en familia está lleno de amor, gratitud y nuevas experiencias compartidas con la llegada de Alaia. La sucesión de imágenes es testimonio de un presente pleno, donde la familia Mac Allister-Cova celebra el crecimiento y la ternura que los atraviesa y los une.

La pequeña Alaia se llevó
La pequeña Alaia se llevó todas las miradas del posteo por su simpatía en las fotos
La familia entrenó junta
La familia entrenó junta
La pequeña Alaia con la
La pequeña Alaia con la casaca de su papá (Instagram)

Días atrás, la familia compartió las postales caminando por las calles de Liverpool. Lejos de los flashes de una cancha repleta o de los grandes eventos, la pareja mostró su faceta más íntima y familiar, y el gesto no pasó desapercibido entre seguidores y colegas.

El futbolista campeón del mundo con la Selección argentina apareció con un look relajado pero cuidadosamente elegido: gorra clara, campera de cuero con corderito, pantalón ancho en tonos tierra y zapatillas deportivas. En la mano, un bolso de gran tamaño que terminó convirtiéndose en uno de los detalles más comentados del posteo. “Qué papi canchero”, escribió su pareja, resumiendo el sentimiento general que se multiplicó en los comentarios. La imagen de Mac Allister, caminando atento al lado de su novia, reforzó esa postal de padre presente que muchos celebraron.

