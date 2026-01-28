Teleshow

El inesperado comentario de Evangelina Anderson que ruborizó a Ian Lucas en Masterchef Celebrity: “Lo vi sin ropa”

Una espontaneidad desató confesiones inéditas y generó complicidad entre los participantes ante Wanda Nara sin interrumpir el humor del programa

La atrevida pregunta de Wanda a Evangelina

Evangelina Anderson sorprendió en MasterChef Celebrity al contar que había visto a Ian Lucas sin ropa. El intercambio, marcado por el buen humor, despertó risas entre los presentes y tuvo la intervención directa de Wanda Nara.

El episodio, emitido el martes, profundizó en los vínculos y anécdotas personales de los participantes. El ambiente se animó aun más cuando Chino Leunis bromeó con un comentario irónico, intensificando el tono distendido.

La conversación comenzó cuando Wanda Nara consultó a Evangelina Anderson sobre sus relaciones pasadas. La exesposa de Martín Demichelis reconoció que había sufrido desengaños amorosos. Ambas coincidieron en la satisfacción de estar solteras, lo que llamó la atención del resto de los concursantes. Luego, la conductora centró la atención en Ian Lucas y le preguntó sobre su postura ante el matrimonio. El influencer fue tajante: “No creo en la lealtad”.

En ese momento, Evangelina quiso saber cuánto tiempo había durado la relación más larga de Ian. Él respondió que su noviazgo más extenso fue de dos años y medio. “¡Muy poquito!“, acotó la modelo.

El influencer Ian Lucas reveló
El influencer Ian Lucas reveló que su relación sentimental más larga duró apenas dos meses y medio

La conductora buscó saber si Anderson y Lucas mantenían una relación cercana fuera del programa. Ella afirmó que se conocen mucho, que conversan frecuentemente y que mantienen contacto regular.

La tensión aumentó cuando Wanda preguntó si se habían visto sin ropa. Entre risas, Evangelina respondió que sí y explicó: “Bueno, él sube fotos sin ropa así que sí, lo vi”.

Anderson y Nara coincidieron en
Anderson y Nara coincidieron en valorar la soltería, lo que generó reacciones y comentarios entre el resto de los participantes

¿Evangelina Anderson involucrada con Yatra?

Sebastián Yatra puso nerviosa a Evangelina Anderson

En medio de la creciente ola de rumores sobre Evangelina Anderson, Ian Lucas y Sebastián Yatra, la modelo decidió finalmente marcar territorio en Masterchef Celebrity con una afirmación tajante. La tensión a fuego alto y la curiosidad colectiva sobre su situación sentimental encontraron respuesta cuando Evangelina aseguró frente a cámaras: “No quiero suegra, no quiero novio, no quiero nada”. La frase funcionó como cortafuegos en un espacio donde los comentarios y miradas inquietas de los compañeros habían encendido las especulaciones sobre su vínculo tanto con el influencer Ian Lucas como con el cantante Sebastián Yatra.

Las especulaciones sobre un posible
Las especulaciones sobre un posible vínculo entre Evangelina Anderson y Sebastián Yatra acaparan la atención en el reality

El paso por el set de Masterchef Celebrity no pasó desapercibido para la modelo, recientemente separada de Martín Demichelis. En las grabaciones, Evangelina enfrentó un clima cargado de chistes y sugerencias acerca de su vida amorosa. Ante la mirada de Damián Betular y el resto del jurado, la concursante no ocultó su nerviosismo frente a Yatra y lanzó un reclamo propio de fanática: “Cuando viene LuckRa o La Joaqui, me cantan un pedacito de canción, ¿me cantás un pedacito de alguna que te guste?”. El colombiano accedió, recurriendo a su tema clásico, “Canción para regresar”.

La declaración de Anderson, reafirmando
La declaración de Anderson, reafirmando que no busca formalizar ninguna relación, busca frenar los rumores mediáticos

La dinámica se recalentó al momento de presentar su plato, un ajiaco con patacones destinado a conquistar el paladar del cantante. Las bromas no tardaron: el jurado volvió a la carga sobre la supuesta invitación del artista. Anderson, entre risas tensas, respondió: “Si me invita a salir, le digo que no”.

El pedido de Evangelina Anderson
El pedido de Evangelina Anderson a Sebastián Yatra para que le cante reaviva las bromas en Masterchef Celebrity

Las conjeturas también se intensificaron respecto a su relación con Ian Lucas. En un contexto de camaradería y complicidad visible, Wanda Nara introdujo una cuota de provocación: “Bueno, si no es con la comida colombiana, capaz podés hacerle otro regalo a tu suegra”. Lejos de sumarse al juego, Anderson fijó posición: “Se la pasan queriendo hacerme gancho con gente que ni siquiera saben si da”. La frase, cargada de fastidio y dirigida al resto del equipo, dejó en claro su hartazgo ante las insinuaciones constantes.

Las apariciones de los dos en redes sociales, como videos desde la terraza del edificio del influencer y las posteriores fotos que la modelo compartió desde el mismo lugar aunque sin mostrarse juntos, alimentaron nuevas sospechas. En este contexto, Evangelina insistió: “Estoy sola. No quiero nada formal ahora”.

