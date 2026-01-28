El hijo de Cacho Deicas le dedicó un feliz cumpleaños a su papá con un duro mensaje para Los Palmeras

El posteo de Luciano Deicas, el hijo del exPalmeras Cacho Deicas, por el cumpleaños del cantante

Rubén “Cacho” Deicas celebra sus 74 años como emblema absoluto de la cumbia santafesina. En este contexto, su hijo Luciano Deicas, desde España, publicó un mensaje de cumpleaños en redes sociales que reabrió el conflicto con Marcos Camino, histórico acordeonista y ex socio artístico de “Cacho” en Los Palmeras.

En este escenario de fractura entre ambos, el reciente saludo público de Luciano renovó la polémica dentro y fuera del entorno familiar. El mensaje, divulgado a través de redes sociales, muestra una imagen de su infancia en brazos de Cacho, su papá, vestido con un saco blanco sobre una camisa bordó. Sobre la misma foto, Luciano Deicas escribió: “Ojalá nunca dejes de brillar y de darle luz a aquellos que cuando no podías defenderte, se escondieron. QUE SEAS ETERNO, CACHITO”. Y a un lado, un recorte periodístico del diario santafesino El Litoral con el titular: “Se agrava la tensión entre Los Palmeras: la dura réplica de Luciano Deicas a Marcos Camino”. La dedicatoria, dirigida al ex socio de su padre en Los Palmeras generó múltiples reacciones y evidenció el apoyo de la familia al cantante en su enfrentamiento con su antigua banda.

El origen del conflicto se remonta a enero de 2025, cuando Deicas sufrió un accidente cerebrovascular en Santa Fe. Durante su recuperación, el grupo nombró como nuevo cantante principal a Pablo López, con respaldo de la familia. Sin embargo, el proceso desató tensiones internas y una cobertura mediática intensa. Afloraron disputas personales y desacuerdos artísticos entre Deicas y Camino, intensificados por la forma en la que la banda abordó la enfermedad del vocalista.

Cacho Deicas, cuando era el cantante de Los Palmeras (Instagram: @lospalmerasoficial)

Pronto, Marcos Camino denunció en televisión que la familia de Deicas impedía que el grupo pudiera contactarlo: “No tiene comunicación con nosotros. No podemos hablar con él porque sus hijos no se lo permiten”, declaró. La respuesta de Luciano Deicas fue inmediata, utilizando redes sociales para difundir un video donde detalló el proceso médico y la atención familiar al cantante.

La brecha interna se acentuó por reproches privados entre los integrantes. Luciano mostró capturas de mensajes donde Camino recriminaba al cantante su participación en presentaciones fuera de agenda y exigía más compromiso con el grupo. Según señaló, existieron presiones para retomar los ensayos cuando Deicas aún estaba físicamente vulnerable. También expuso que su padre fue retirado del grupo de whatsapp de la banda y que, tras recibir el alta médica, comenzaron a pedirle cumplir contratos cuando aún no estaba preparado.

A las diferencias profesionales se sumó la denuncia de Luciano Deicas por falta de empatía hacia la familia. En sus palabras: “Nadie en el sanatorio lo vio preguntando por el parte de mi papá o en la casa de mi papá, donde lo iban a buscar con el colectivo para ir a tocar todos los fines de semana”, recalcó. Por su parte, Camino manifestó tras su participación televisiva: “La piedra ya está tirada, no hay nada que hacer”, una frase que, según Luciano, reflejaba la ruptura definitiva entre ambos.

Cacho Deicas anunció su vuelta a los escenarios como solista

El quiebre irreparable llegó con la formalización de la salida de Cacho Deicas de Los Palmeras. El anuncio oficial, el 25 de junio de 2025, marcó el inicio de la etapa como solista de Deicas. Su regreso a los escenarios comenzó primero como invitado especial en Santa Fe y luego con la presentación de su propia banda. El retorno formal fue el 29 de noviembre en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, donde se reencontró con su público.

El impacto del regreso en solitario de Deicas se percibió inmediatamente entre los seguidores. Numerosos fanáticos expresaron su preferencia por el cantante y anunciaron que dejarían de seguir a Los Palmeras para acompañar su nuevo proyecto. Los mensajes de aliento y felicitaciones se multiplicaron en plataformas digitales, reflejando el entusiasmo por volver a escuchar la voz de Cacho en vivo.

El carisma de Cacho Deicas, la identificación de su voz con la historia de Los Palmeras y el respaldo de sus seguidores definieron el pulso de una etapa donde, para muchos, su presencia encarna la esencia de la cumbia santafesina y la memoria afectiva de todo un género.