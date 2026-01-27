Fátima Florez contó cómo fue el ensayo con Milei y confirmó qué tema cantará el presidente esta noche

"La voz le salió espectacular", dijo la artista, luego de hacer la puesta en escena con el jefe de Estado en la previa del show de esta noche

(Enviado especial a Mar del Plata) La tarde del martes en Mar del Plata está marcada por la presencia de Javier Milei. El presidente fue protagonista de un ensayo junto a Fátima Florez, su ex pareja y reconocida humorista, en la previa del espectáculo “Fátima Universal” en el Teatro Roxy. El paso del mandatario por la ciudad balnearia ya había generado movimiento horas antes con una multitudinaria caminata y un breve discurso en la vía pública, pero el clima de anticipación se trasladó rápidamente a la puerta del teatro, donde seguidores se acercaron para conocer detalles de la participación presidencial.

Minutos después del ensayo, la propia Fátima se detuvo ante la prensa para relatar la experiencia compartida con el jefe de Estado. Con gestos de alegría y rodeada por el bullicio del ingreso y egreso de asistentes, la artista ofreció precisiones sobre el detrás de escena. “La voz le sonó espectacular”, afirmó en declaraciones a los medios presentes, mientras destacaba la soltura con la que Milei se integró al espectáculo en una jornada que definió como festiva para el equipo de producción y la banda en vivo.

En medio de una agenda apretada que incluirá su participación como orador principal en la Derecha Fest, realizada en un balneario privado de la ciudad, el presidente fue dinámico y dejó sensaciones positivas tanto para los protagonistas como para los técnicos y músicos que los acompañaron, según detalló Fátima.

Fátima Flores destacó la buena voz y naturalidad de Milei al interpretar 'El rock del gato' durante el ensayo artístico. (Crédito: José Tetty)

La comediante explicó que el mandatario eligió interpretar “El rock del gato”, tema de los Ratones Paranoicos, sobre el final del show. “La eligió él, es una canción de su repertorio, así que me pareció muy acorde que se sienta contento y conforme”, indicó.

La artista detalló que no era la primera vez que compartían escenario, pero sí la primera ocasión en la que interpretaban juntos esa canción en particular. “Habíamos cantado otras juntos”, recordó.

El ensayo, según describió la humorista, transcurrió en un ambiente de camaradería. “Parecía que ensayamos ya de hace mil años, porque hay que estar de pronto, ingresar en un show ya armado con un sonido. La verdad que toda la gente de producción y los, los sonidistas y la banda en vivo estuvieron superacorde. Estábamos todos contentos, festejando”, relató la capo cómica ante los cronistas apostados en el lugar.

La jornada de Milei en Mar del Plata incluyó otras actividades oficiales y sociales. La noche previa al ensayo en el teatro, el presidente había encabezado una caminata que reunió a decenas de seguidores en la esquina de Güemes y Avellaneda, donde pronunció un breve discurso desde la caja de una camioneta, acompañado por su hermana Karina. En su intervención retomó los principales puntos de la agenda oficialista, como el tratamiento de la reforma laboral y la modificación de la ley penal juvenil.

Javier Milei realizó un ensayo junto a Fátima Florez antes de su presentación en Mar del Plata (Crédito: José Tetty)

Fátima aclaró que, pese a la cercanía del reencuentro sobre el escenario, no hubo tiempo para conversar sobre temas políticos. “No hubo tiempo porque fue el ensayo y él tiene que seguir con sus actividades y yo con las mías. Así que no hubo tiempo de hablar de eso ahora, en este, en este situación. Ay, ustedes saben que estoy dedicada también a mi carrera y que no hay, no tendría tiempo hoy para estar con nadie, con nadie”, subrayó la artista al responder sobre la posibilidad de un intercambio político con el presidente.

El vínculo sentimental entre Milei y Fátima había finalizado de común acuerdo tiempo atrás, luego de casi nueve meses de relación marcada por el acompañamiento público y privado. La separación fue anunciada en redes sociales, aludiendo a los compromisos laborales de ambos y a la imposibilidad de sostener la pareja en medio de agendas cargadas. A pesar del final de la relación, ambos mantuvieron un trato cordial y respetuoso, que se reflejó en la predisposición para compartir el escenario en esta jornada.