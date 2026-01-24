Lágrimas de felicidad y la sorpresa de su novio: el cumpleaños de Sofía Jujuy Jiménez en Pinamar

El joven salteño le escribió una carta de puño y letra y la modelo no pudo contener las lágrimas (Video: Instagram)

La costa argentina fue el escenario elegido por Sofía Jujuy Jiménez para celebrar sus 35 años, en una jornada marcada por el afecto, la complicidad y el contacto con la naturaleza. La conductora compartió con sus seguidores un carrete de imágenes que resumieron el clima íntimo y festivo de su cumpleaños, en compañía de su familia y su pareja, Gustavo Qüerio Hormaechea, un noviazgo que blanqueó a comienzos de año. “Mucho, mucho amor”, escribió en el pie de la publicación, reflejando el espíritu de un festejo donde las emociones y la alegría resultaron protagonistas.

El look elegido por la modelo —un conjunto negro transparente con lunares blancos y botas altas— se repite a lo largo de la secuencia, imprimiendo su estilo propio a cada imagen. La elección de prendas, lejos de lo convencional para un cumpleaños en la playa, se destacó por su audacia y por acompañar la frescura del entorno sin perder la impronta fashionista que caracteriza a la protagonista.

Otra foto la muestra junto a su novio en la playa: ella posa con la misma vestimenta y una sonrisa amplia, mientras él —con camisa blanca, pantalón marrón, sandalias y gorra oscura— la acompaña con una actitud distendida y cercana. La pareja mira a cámara, transmitiendo complicidad y alegría en medio del entorno natural. En una tercera imagen, ambos se funden en un beso y un abrazo, dejando ver la intimidad y el cariño que los une.

La serie continúa con una imagen de Sofía caminando de espaldas hacia la orilla. El cabello suelto, movido por el viento, y la amplitud de la playa al atardecer refuerzan la sensación de libertad y armonía con el paisaje. En otra toma, la modelo posa sola, de frente, con una mano en el cabello y la otra a un costado, reafirmando el espíritu de celebración y disfrute frente al mar. Esta secuencia de imágenes transmite una atmósfera de calma y felicidad, donde la naturaleza y la espontaneidad se entrelazan para crear recuerdos imborrables.

Jujuy eligió un look con brillos y transparencias

Sofía junto a su novio Gustavo Qüerio Hormaechea

La modelo también estuvo acompañada por su familia

El festejo no solo estuvo marcado por la presencia de seres queridos, sino también por los detalles y gestos que marcaron la diferencia. Las imágenes muestran a la presentadora abrazada a su madre y una de sus hermanas con el mar de fondo, en una escena que irradia complicidad y alegría. Los abrazos, las miradas cómplices y las risas espontáneas dejan ver la conexión genuina que existe entre la cumpleañera y su entorno más cercano.

El costado más emotivo del día quedó registrado en un video donde la modelo relató, entre lágrimas y risas, el regalo que le hizo su pareja apenas pasada la medianoche: “Es muy fuerte, son las doce y un par de minutos. Mi novio me escribió una carta muy bonita. Te juro que creo que nunca recibí una carta. Es muy hermoso. Se fue a buscar un regalito al auto o algo más… No puedo más. Estoy muy feliz", expresó con su habitual estilo. Y siguió.

Y siguió: “Qué lindo sentir amor, qué lindo sentirte rodeada de gente que te quiere de verdad, que te acepta tal cual sos, que valora tu forma de ser, que te ama con el corazón, que te escribe una carta muy linda. Eso ya no existe en estos tiempos: armó toda una escena romántica, terminamos de comer sushi y se viene algo más que no sé qué será. Estoy muy emocionada”, reveló.

La espontaneidad y la emoción con la que Sofía compartió ese instante reflejaron el valor de los pequeños gestos y la importancia de sentirse querida y aceptada en una fecha clave. La carta, que para la modelo resultó un regalo inesperado y profundamente significativo, fue el broche de oro de una velada pensada para celebrar el presente y agradecer los lazos más auténticos.

Este año llega de la mano del éxito de una serie vertical y una nueva relación

Sofía y Gustavo blanquearon su relación en Año Nuevo

"Mucho mucho amor", escribió Jujuy en el pie de foto (Instagram)

Así, la celebración de sus 35 años se transformó en una postal de alegría, amor y agradecimiento, con la playa y el entorno familiar como testigos de un cumpleaños inolvidable. Las imágenes, los abrazos y las palabras de la conductora dejaron en claro que, más allá de la exposición mediática o del glamour, lo esencial sigue estando en el encuentro con los afectos y en la celebración genuina de los momentos compartidos.