Simona Guatieri anunció su separación de Keita Baldé tras el affaire con Wanda Nara: “El amor no es suficiente sin respeto”

Simona Guatieri anunció la separación de su matrimonio con el futbolista Keita Baldé a través de un comunicado en Instagram, tras un prolongado período de crisis marcado por infidelidad y exposición mediática asociada a la empresaria Wanda Nara. En su mensaje, la modelo, que tiene dos hijos junto al futbolista, afirmó que, luego de años de soportar faltas de respeto y heridas profundas, decidió priorizar su propio bienestar y dejar atrás la relación.

Guatieri compartió que las fisuras en su vínculo matrimonial surgieron poco tiempo después de la boda, cuando Mauro Icardi le reveló un primer encuentro entre su esposo y Wanda Nara en Milán. Según explicó en entrevista para la televisión italiana, reproducida por Verissimo y medios como Infobae, Keita Baldé admitió la infidelidad y le pidió perdón. La modelo optó por perdonarlo entonces, motivada por el deseo de preservar la unidad familiar para sus hijos, Thiago e Isabel.

No obstante, la situación se agravó en enero de 2023. De acuerdo con lo difundido por DDM (América TV) y reproducido por la prensa, el futbolista y Wanda Nara coincidieron nuevamente, esta vez en Dubái. La filtración de un video donde ambos aparecen bailando en un dormitorio, junto con la publicación de chats privados, impulsó rumores y alimentó el escándalo. Según el testimonio de Guatieri, la decisión de hacer público ese material partió de Mauro Icardi: “Le rogué al señor Mauro Icardi para que no lo dejara salir, pero eso no sucedió”, relató.

El comunicado de Simona Guatieri que anunció su separación de Keita Baldé

El comunicado, escrito en italiano, señala lo siguiente: “Algunas separaciones ocurren inesperadamente, tras años de soportar, esperar, resistir y justificar.

Hoy cierro un capítulo importante en mi vida. Un matrimonio hecho de momentos hermosos, promesas y sueños compartidos. Pero también de demasiadas faltas de respeto, palabras no dichas, silencios castigadores y heridas que con el tiempo se han vuelto demasiado profundas para ignorarlas.

Amé con todo mi corazón. Di más de lo que debía. Esperé cambios que nunca llegaron. Y, día tras día, aprendí a hacerme pequeña para no perturbar, a callar para evitar conflictos, a justificar lo que me quebraba por dentro.

En cierto punto, comprendí una verdad difícil de aceptar: el amor no es suficiente sin respeto. Y quedarse no siempre es sinónimo de fuerza. A veces, la verdadera fuerza es tener la valentía de partir.

Me voy sin odio, pero con gran conciencia. Con el dolor de lo que nunca sucedió, pero también con la dignidad de quien se elige a sí mismo después de haberse olvidado de sí mismo durante tanto tiempo.

Esto no es una derrota. Es un renacimiento. Es el momento en que dejo de pedir que me vean y empiezo a verme a mí misma. Es el momento en que elijo no aceptar menos de lo que merezco.

Me elegí a mí misma el día que comprendí que el amor sin respeto es solo soledad compartida.

Simona"

Las duras declaraciones de Simona Guatieri, la expareja de Keita Baldé, sobre Wanda Nara

Las palabras actuales de Guatieri y sus declaraciones posteriores al escándalo detallan un proceso de acumulación de decepciones e insatisfacción emocional. Manifestó que, aunque permanecía enamorada de Baldé, comprendió que “el amor no es suficiente sin respeto” y que no podía aceptar determinadas conductas. La modelo indicó, además, que “ella me buscó porque había vuelto a buscar a mi marido”, en alusión a Nara, y consideró que las noticias difundidas reflejan el perfil público de la empresaria.

Por su parte, Keita Baldé reconoció “el error más grande de mi vida” al referirse a la traición. En sus declaraciones a la televisión italiana asumió la responsabilidad por la infidelidad pero también criticó la exposición mediática del caso, señalando a Wanda Nara y a Mauro Icardi como responsables de llevar el conflicto a la luz pública. “La manera en que monitorearon la situación, cómo la llevaron a la luz, pienso que no tienen corazón”, sostuvo.

El Video De Wanda Nara Bailando Con Un Compañero De Mauro Icardi

En respuesta, Wanda Nara evitó referirse directamente al escándalo y delegó su reacción a publicaciones personales y promocionales en redes sociales. No ofreció declaraciones específicas sobre los hechos, pero tras la difusión de entrevistas y la circulación masiva de mensajes, escribió en sus historias de Instagram: “El que habla último, cobra más y lleva pruebas”. Esta frase fue interpretada como una advertencia hacia quienes lucran con sus declaraciones televisivas. En su entorno surgieron comentarios sobre supuestos pagos por entrevistas en la televisión italiana, aunque ninguna de las partes lo confirmó oficialmente.

El impacto del escándalo repercutió tanto en las redes sociales como en el entorno familiar de Guatieri y Baldé. La presión pública y la imposibilidad de mantener la vida privada fuera de la exposición mediática contribuyeron al desenlace, a pesar de los reiterados intentos de la pareja por recomponer el vínculo por el bienestar de sus hijos.

En su mensaje final, Guatieri dejó en claro que su decisión no representa una derrota, sino un punto de inflexión en el que resolvió priorizar su dignidad y bienestar tras un largo periodo de sufrimiento y exposición pública.